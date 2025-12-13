Mundo
México finaliza el tercer trimestre con récord de exportaciones a EEUU
México finaliza el tercer trimestre con récord de exportaciones a EEUU
México alcanzó un récord histórico de exportaciones a Estados Unidos entre enero y septiembre de 2025, con envíos por un valor de 399,500 millones de dólares
La cifra representa un incremento de 6% en términos nominales respecto al mismo período del año anterior, cuando las exportaciones mexicanas sumaron 378.578 millones de dólares, marcando así el nivel más alto desde que existen registros comparables, es decir, desde 1985.Durante los primeros nueve meses del año, México no solo se consolidó como el principal proveedor de mercancías de EEUU, sino que también desplazó por un estrecho margen a Canadá, con 253.600 millones de dólares frente a 253.400 millones registrados por el país vecino.El comercio total entre México y Estados Unidos —incluyendo exportaciones e importaciones— ascendió a 653.100 millones de dólares en el período referido, situando a México como el mayor socio comercial de la mayor economía del mundo, con una participación de 15,5% en las importaciones estadounidenses.Los envíos mexicanos incluyen una amplia gama de productos manufacturados, agrícolas y energéticos, en un contexto global caracterizado por políticas comerciales activas y revisiones de acuerdos bilaterales, entre ellos el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que será objeto de revisión en 2026.En septiembre, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos totalizaron 44.600 millones de dólares, superando también a las exportaciones de Canadá y China en ese mes, con 31.900 y 23.400 millones de dólares respectivamente. La creciente integración logística y productiva entre ambas economías, a pesar de amenazas arancelarias y tensiones políticas, subraya la fortaleza del intercambio comercial bilateral y la dependencia mutua en sectores clave como el automotor, electrónico y de bienes de consumo.
07:52 GMT 13.12.2025
México alcanzó un récord histórico de exportaciones a Estados Unidos entre enero y septiembre de 2025, con envíos por un valor de 399,500 millones de dólares, según datos oficiales del Departamento de Comercio estadounidense.
La cifra representa un incremento de 6% en términos nominales respecto al mismo período del año anterior, cuando las exportaciones mexicanas sumaron 378.578 millones de dólares, marcando así el nivel más alto desde que existen registros comparables, es decir, desde 1985.
Durante los primeros nueve meses del año, México no solo se consolidó como el principal proveedor de mercancías de EEUU, sino que también desplazó por un estrecho margen a Canadá, con 253.600 millones de dólares frente a 253.400 millones registrados por el país vecino.
El comercio total entre México y Estados Unidos —incluyendo exportaciones e importaciones— ascendió a 653.100 millones de dólares en el período referido, situando a México como el mayor socio comercial de la mayor economía del mundo, con una participación de 15,5% en las importaciones estadounidenses.
Los aranceles de México al mercado asiático buscan fortalecer la industria doméstica, ¿pero a qué costo? - Sputnik Mundo, 1920, 12.12.2025
Los aranceles de México al mercado asiático buscan fortalecer la industria doméstica, ¿pero a qué costo?
ayer, 07:40 GMT
Los envíos mexicanos incluyen una amplia gama de productos manufacturados, agrícolas y energéticos, en un contexto global caracterizado por políticas comerciales activas y revisiones de acuerdos bilaterales, entre ellos el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que será objeto de revisión en 2026.
En septiembre, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos totalizaron 44.600 millones de dólares, superando también a las exportaciones de Canadá y China en ese mes, con 31.900 y 23.400 millones de dólares respectivamente.
La creciente integración logística y productiva entre ambas economías, a pesar de amenazas arancelarias y tensiones políticas, subraya la fortaleza del intercambio comercial bilateral y la dependencia mutua en sectores clave como el automotor, electrónico y de bienes de consumo.
