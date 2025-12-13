https://noticiaslatam.lat/20251213/mexico-finaliza-el-tercer-trimestre-con-record-de-exportaciones-a-eeuu-1169371618.html

México finaliza el tercer trimestre con récord de exportaciones a EEUU

México finaliza el tercer trimestre con récord de exportaciones a EEUU

Sputnik Mundo

México alcanzó un récord histórico de exportaciones a Estados Unidos entre enero y septiembre de 2025, con envíos por un valor de 399,500 millones de dólares... 13.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-13T07:52+0000

2025-12-13T07:52+0000

2025-12-13T07:52+0000

américa latina

méxico

eeuu

exportaciones

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/18/1166819342_0:17:1024:593_1920x0_80_0_0_729a2f151ef9ef4eec0ab3fc91961ee3.jpg

La cifra representa un incremento de 6% en términos nominales respecto al mismo período del año anterior, cuando las exportaciones mexicanas sumaron 378.578 millones de dólares, marcando así el nivel más alto desde que existen registros comparables, es decir, desde 1985.Durante los primeros nueve meses del año, México no solo se consolidó como el principal proveedor de mercancías de EEUU, sino que también desplazó por un estrecho margen a Canadá, con 253.600 millones de dólares frente a 253.400 millones registrados por el país vecino.El comercio total entre México y Estados Unidos —incluyendo exportaciones e importaciones— ascendió a 653.100 millones de dólares en el período referido, situando a México como el mayor socio comercial de la mayor economía del mundo, con una participación de 15,5% en las importaciones estadounidenses.Los envíos mexicanos incluyen una amplia gama de productos manufacturados, agrícolas y energéticos, en un contexto global caracterizado por políticas comerciales activas y revisiones de acuerdos bilaterales, entre ellos el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que será objeto de revisión en 2026.En septiembre, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos totalizaron 44.600 millones de dólares, superando también a las exportaciones de Canadá y China en ese mes, con 31.900 y 23.400 millones de dólares respectivamente. La creciente integración logística y productiva entre ambas economías, a pesar de amenazas arancelarias y tensiones políticas, subraya la fortaleza del intercambio comercial bilateral y la dependencia mutua en sectores clave como el automotor, electrónico y de bienes de consumo.

https://noticiaslatam.lat/20251212/1169345924.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, eeuu, exportaciones, 📈 mercados y finanzas