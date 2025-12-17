https://noticiaslatam.lat/20251217/el-mundial-de-futbol-y-el-t-mec-impulsarian-el-crecimiento-de-la-economia-mexicana-1169496109.html

El Mundial de fútbol y el T-MEC impulsarían el crecimiento de la economía mexicana

José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, presentó estas proyecciones en Santiago de Chile como parte del Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025, donde subrayó que ambos factores pueden sumar dinamismo a una economía que ha mostrado crecimiento moderado en los últimos años.El Mundial de Fútbol 2026, que se jugará en diversas sedes del país latinoamericano, podría generar una derrama significativa en sectores como turismo, transporte, hotelería y servicios, elevando la actividad económica durante la temporada y generando empleos temporales, explicó el funcionario.Por otro lado, la ratificación del T-MEC hacia finales de 2026 podría reducir la incertidumbre sobre las condiciones de acceso al mercado estadounidense, uno de los principales socios comerciales de México, donde más del 80% de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos.La Cepal destacó que la economía mexicana creció apenas 0,4% en 2025, una desaceleración frente al 1,4% de 2024, afectada por la caída del consumo interno y de la inversión. La contracción de la inversión fija bruta y una reducción en las remesas fueron factores que frenaron el dinamismo económico en el año que concluye.Salazar-Xirinachs añadió que el incremento en las exportaciones —que continuaron siendo el motor principal del crecimiento— y una inflación que se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México son elementos que podrían favorecer una recuperación más amplia en 2026.A pesar de estas proyecciones positivas, la Cepal señaló que México enfrenta el desafío de estimular la inversión y fortalecer la demanda interna mediante políticas públicas que mejoren la certidumbre para los mercados y proyectos productivos, como los contemplados en el Plan México, con el objetivo de consolidar un crecimiento sostenido más allá de los efectos coyunturales.

