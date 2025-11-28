https://noticiaslatam.lat/20251128/que-tan-probable-y-relevante-seria-un-tratado-de-libre-comercio-entre-mexico-y-la-india-1168895181.html

¿Qué tan probable y relevante sería un tratado de libre comercio entre México y la India?

¿Qué tan probable y relevante sería un tratado de libre comercio entre México y la India?

28.11.2025

El diario El Sol de México reportó que el Gobierno desea lograr este acuerdo con el país latinoamericano, ya que tiene interés de participar en distintos sectores del Plan México.Para ello, funcionarios de ambas naciones han tenido varias reuniones de trabajo, aunque, hasta el momento, se desconoce el avance de las conversaciones para hacer realidad este posible acuerdo comercial.Sin embargo, los esfuerzos por lograr la firma del tratado México-India datan de hace dos sexenios, en 2012, sin que hasta el momento exista certeza de cuándo se logrará la firma.La relación bilateralEn entrevista para Sputnik, el investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jacobo Silva Parada, comentó que, por parte del país asiático, existe mucha voluntad para lograr el acuerdo. No obstante, la parte mexicana no ha respondido de igual manera, a pesar de la estrecha relación comercial que existe entre ambos países.Para el académico, la India buscaría consolidar la posibilidad de llegar a nuevos mercados sin depender directamente de EEUU, aunado a que México representa un mercado enorme, que ya lleva un par de año adoptando la cultura india, como queda demostrado por el crecimiento de prácticas como el yoga.En este sentido, Silva Parada asegura que el interés por México en la India también ha crecido y se nota, por ejemplo, con el crecimiento de restaurantes de comida tradicional mexicana en el país."Lo que ve la India es que hay un interés en México por su cultura, que también tiene que ver mucho con la política cultural o la diplomacia cultural que tiene la propia India", opina el investigador.¿Qué pasa en el intercambio comercial?La presencia empresarial india en México y viceversa muestra lo desigual que puede ser el intercambio comercial entre estas dos economías.En un evento con empresarios en la Ciudad de México, funcionarios del país asiático aseguraron que más de 250 compañías indias tiene presencia en la nación latinoamericana, incluida la empresa de fertilizantes y agroquímicos United Phosphorus Limited.En contraste, la presencia empresarial mexicana en sueño indio se reduce a apenas unas 20 firmas.En el mismo período, las principales exportaciones mexicanas al este país asiático fueron teléfonos fijos, móviles y redes inalámbricas con un valor total de 242 millones de dólares. En el caso de las importaciones, el sector automotor, particularmente el especializado en el transporte de personas, acumuló un valor de más de 1.321 millones de dólares.Silva Parada considera que, además de estos rubros que podrían ser fortalecidos con la firma del TLC, México podría beneficiarse principalmente en la industria farmacéutica para la producción de medicamentos, así como del mercado de autopartes y vehículos no motorizados como bicicletas.T-MEC y UE, las prioridadesA pesar de las cifras, la firma de un tratado de libre comercial que ayude a potenciar el intercambio comercial aún no ha llegado, sin que hasta el momento el Gobierno de México haya mostrado un interés público por cerrar el pacto.El experto vislumbra que una de las posibles causas por las que no se ha firmado ese documento es la cercanía entre México y EEUU. Al signarse el acuerdo, la nación latinoamericana podría convertirse en un puente para la India para diversos mercados de la región, sin depender de Washington.Pese a ello, considera que, en términos de geopolítica, que México tenga un socio como la India es preferible a que, por ejemplo, alcance pactos comerciales con otros países como China.En este contexto, y al margen de la renegociación del T-MEC y la firma del TLC con la Unión Europea el próximo año, Silva Parada estima que el acuerdo con comercial con India podría tardar, al menos, dos años en concretarse."El Gobierno mexicano no está dispuesto a firmar ningún tratado de libre comercio estará el proceso de revisión del T-MEC. Cuando termine, es muy posible que ahora sí México busque cómo acoger nuevos [pactos comerciales]. Pero por lo menos en los próximos dos años, creo que ahí no va a concretar nada", menciona el académico.

