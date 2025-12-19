https://noticiaslatam.lat/20251219/han-deportado-a-mas-de-145000-mexicanos-desde-el-inicio-de-la-administracion-trump-segun-1169561557.html

Han deportado a más de 145.000 mexicanos desde el inicio de la Administración Trump, según autoridades

Miles de mexicanos han sido deportados desde Estados Unidos a partir de enero de este año, cuando Donald Trump volvió a la Casa Blanca, de acuerdo con datos... 19.12.2025, Sputnik Mundo

Desde el inicio de la Administración del político republicano, Washington ha deportado a 145.537 mexicanos, señaló la funcionaria federal.El período referido, indicó Rodríguez, es desde el 20 de enero —fecha en que Trump asumió el poder— al 17 de diciembre de este año, lapso en el que se intensificaron las políticas migratorias del gobierno estadounidense.Del total de connacionales deportados, 116.116 fueron retornados vía terrestre a través de los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, mientras que 29.381 regresaron en viajes aéreos, dirigidos a distintos puntos del país latinoamericano.Los vuelos de repatriación arribaron principalmente a los aeropuertos de Tapachula, Chiapas (sur); Villahermosa, Tabasco (sureste), y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (centro), de acuerdo con la información difundida por las autoridades locales.Según Rodríguez, octubre fue el mes con mayor número de deportaciones, al registrarse 16.734 mexicanos repatriados. En el marco del Día Internacional del Migrante, destacó que los connacionales que residen en Estados Unidos realizan aportes relevantes tanto a la economía de ese país como a la de México.Como parte del programa federal México te abraza, el Gobierno de México habilitó nueve centros de atención en siete entidades para recibir a los repatriados y brindarles apoyo integral a su llegada al territorio nacional.En el periodo referido, 99.924 personas deportadas acudieron a alguno de estos centros, donde recibieron servicios de alimentación, atención médica básica, orientación jurídica y apoyo para su traslado a sus comunidades de origen.La funcionaria añadió que a los 45.613 mexicanos que decidieron no acudir a los centros de atención se les otorgó, no obstante, alimentación, acceso a llamadas telefónicas, asesoría legal y apoyo en los puntos de entrada al país.Por su parte, Roberto Velasco, encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores y subsecretario para América del Norte, informó que 130.364 connacionales recibieron atención diplomática antes de su repatriación, y que la red consular mexicana ha intensificado visitas a centros de detención migratoria ante el aumento de redadas en territorio estadounidense.

