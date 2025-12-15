https://noticiaslatam.lat/20251215/contribuir-al-pais-con-mis-conocimientos-que-se-necesita-para-estudiar-en-una-escuela-militar-1169330192.html

"Contribuir al país con mis conocimientos": ¿qué se necesita para estudiar en una escuela militar mexicana?

"Contribuir al país con mis conocimientos": ¿qué se necesita para estudiar en una escuela militar mexicana?

Sputnik Mundo

A partir de este 15 diciembre y hasta el 18 de febrero, jóvenes mexicanos de entre 18 y 23 años podrán aplicar para ingresar a la Universidad del Ejército... 15.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-15T19:27+0000

2025-12-15T19:27+0000

2025-12-15T19:27+0000

américa latina

méxico

gobierno de méxico

📝 reportajes

🛡️ fuerzas armadas

ejército mexicano

seguridad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0d/1169370357_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ae850ec46522552ca9b25250041a5fcc.jpg

La Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional se encuentra en búsqueda de quiénes serán las próximas generaciones de pilotos, ingenieros, médicos y demás profesionistas militares. Por ello, estará abierta la convocatoria para los jóvenes que quieran ingresar a alguna de las 12 escuelas de educación superior militar. Con una oferta educativa que incluye carreras en el Heroico Colegio Militar, el Colegio del Aire, Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea, Escuela Militar de Medicina, Escuela Militar de Ingeniería, Escuela Militar de Odontología, Escuela Militar de Enfermería, Escuela Militar de Transmisiones, Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, Escuela Militar de Materiales de Guerra y la Escuela Militar de Clases de Transmisiones, el Ejército mexicano destaca las ventajas económicas que podrían tener quienes ingresen a la educación superior en el sistema militarizado. "El orgullo de mi familia"En entrevista con Sputnik, la subteniente de Fuerza Aérea especialista en mantenimiento de Aviación, Marcela Edith Morales Chávez, egresada de la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento ubicada en Zapopan, Jalisco, una escuela dependiente del Colegio del Aire, señaló que para ella la mayor ventaja que tuvo desde que ingreso a la carrera de Aeronáutica fue la posibilidad de brindar servicios de salud a sus padres, una prestación a la que todos los que ingresen a las escuelas militares tienen derecho. Además, los estudiantes se hacen acreedores a una beca del 100% desde que comienzan las clases, la cual incluye alojamiento, comida, equipamiento y una ayuda semanal para artículos de uso personal, la cual dependiendo del semestre y el promedio varía entre los 800 y los 1.200 pesos semanales (entre 45 y 67 dólares). Morales Chávez destacó que haber estudiado la carrera militar de Aeronáutica es "un gran logro", ya que pertenece a la segunda generación de mujeres que egresaron de dicha licenciatura. Asimismo, la subteniente destacó que otra de las ventajas es que, al momento de egresar del plantel, ya se cuenta con un salario y un trabajo fijo. "Además, para mí servir al país significa ser el orgullo de mi familia y representar a mi nación", agregó. ¿Cuáles son los requisitos?En charla con Sputnik, el capitán segundo ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, Miguel Ángel Cornejo Montoya, explicó que el registro en línea para quienes estén interesados en la oferta académica militar empieza este 15 de diciembre y estará disponible hasta el 18 de febrero. Dicho registro, dijo, es el primer paso. El segundo, apuntó, es la validación de documentos, mismos que tendrán que entregarse en el centro de examen más próximo al aspirante. En el país, comentó, hay 28 centros. Los requisitos para ser aspirante a alguna de las carreras militares son:Asimismo, señaló que los interesados en ingresar a la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional deben "estar preparados tanto físicamente como en conocimientos", pues se harán exámenes.El examen físico consistirá en un salto de decisión (tirarse de la plataforma de cinco metros a una alberca), desplazamiento en agua, fuerza de brazo, carrera de resistencia, fuerza de abdomen, equilibrio, fuerza y resistencia en piernas, flexibilidad y ejercicios funcionales.

https://noticiaslatam.lat/20240922/el-ejercito-de-mexico-a-cargo-de-obras-publicas-que-retos-tendra-sheinbaum-1157650218.html

https://noticiaslatam.lat/20251122/1168721829.html

https://noticiaslatam.lat/20230228/1136149047.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniela Díaz

Daniela Díaz

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz

méxico, gobierno de méxico, 📝 reportajes, 🛡️ fuerzas armadas, ejército mexicano, seguridad