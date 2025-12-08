El ICE detuvo a 75.000 inmigrantes sin antecedentes criminales en EEUU en 2025, según datos oficiales

https://noticiaslatam.lat/20251208/el-ice-detuvo-a-75000-inmigrantes-sin-antecedentes-criminales-en-eeuu-en-2025-segun-datos-oficiales-1169199573.html

La cifra, revelada por 'NBC News', se basa en los datos del "Deportation Data Project" elaborado por la Universidad de California, obtenidos a través de una... 08.12.2025, Sputnik Mundo

Estas 75.000 personas sin antecedentes delictivos fueron aprehendidas entre el pasado 20 de enero —fecha de toma de posesión del presidente Donald Trump— y el 15 de octubre de este año. La cantidad representa una porción considerable del total de arrestos realizados por ICE en ese lapso, superando el tercio de los 220.000 detenidos en las operaciones de control migratorio.La revelación pone en entredicho el enfoque que la Administración Trump había promovido para sus operativos migratorios. Las autoridades habían asegurado que los esfuerzos de cumplimiento de la ley se dirigirían prioritariamente a la detención y deportación de criminales violentos y no solo indocumentados, prometiendo un sistema de priorización.Sin embargo, los datos del "Deportation Data Project" demuestran que, en la práctica, la agencia amplió considerablemente el espectro de sus objetivos. Esto resultó en la detención de decenas de miles de migrantes, incluyendo menores, cuya única falta registrada era su situación migratoria, evidenciando un cambio en la estrategia de aplicación de la ley.Vale aclarar que estas cifras solo cubren las detenciones efectuadas por ICE. El reporte aclara que no se incluyen los arrestos realizados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la cual también ha llevado a cabo redadas significativas en ciudades importantes del país, como Los Ángeles.La exclusión de los datos de CBP sugiere que el número total de migrantes detenidos sin historial delictivo es, en realidad, considerablemente mayor a los 75.000 reportados por ICE. Adicionalmente, los investigadores señalan una ambigüedad en los datos de la agencia, ya que al categorizar a los detenidos con historial penal, no se hace una distinción entre infracciones menores, como una multa por exceso de velocidad, y delitos graves, como el asesinato.En cuanto al perfil de los aprehendidos, cerca del 90% de las personas detenidas hasta mediados de octubre eran hombres. Las nacionalidades más comunes eran la mexicana, seguida por la guatemalteca y la hondureña. Finalmente, el informe agrega que, aunque no está claro cuántos de estos detenidos han sido deportados formalmente, casi 23.000 figuran en la categoría de deportación voluntaria.

