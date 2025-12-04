https://noticiaslatam.lat/20251204/es-un-tema-urgente-que-esta-pasando-en-mexico-con-los-controladores-aereos--1169080561.html

"Es un tema urgente": ¿Qué está pasando en México con los controladores aéreos?

"Es un tema urgente": ¿Qué está pasando en México con los controladores aéreos?

Sputnik Mundo

Con la temporada alta en ciernes, México enfrenta un déficit aproximado de 500 controladores aéreos. "Es un tema urgente: actualizar los salarios que piden... 04.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-04T03:15+0000

2025-12-04T03:15+0000

2025-12-04T03:15+0000

américa latina

méxico

💬 opinión y análisis

ciudad de méxico (cdmx)

estado de méxico

gobierno de méxico

aeropuerto internacional felipe ángeles (aifa)

controladores aéreos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/04/1169080818_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9da49ad71dd24a3e9787aeddcd3a1e4b.jpg

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) anunció esta semana el inicio de negociaciones con las autoridades del Gobierno de México, para "asegurar la continuidad de las operaciones aéreas" y atender las demandas laborales del gremio.Previamente, el Sinacta había convocado a una manifestación en las inmediaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), acusando que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se ha negado a atender su petición de un ajuste salarial.El déficit y otras problemáticasAdicionalmente, el gremio ha advertido sobre un déficit de 500 controladores, lo que propicia que los trabajadores tengan jornadas extenuantes y menos descanso, una situación adversa para mantener los estándares de seguridad que la aviación demanda. A esto hay que sumar un sistema de control aéreo ineficiente, infraestructura crítica sin actualizar y un incremento de las operaciones que pone en tela de juicio la seguridad del tráfico aéreo en el país latinoamericano, a menos de un año del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, refirieron integrantes del sector.Así, el secretario general del Sinacta, Alfredo Covarrubias, expuso en declaraciones a la prensa local que la protesta buscaba visibilizar las extenuantes condiciones laborales que, día a día, enfrentan los controladores.En ese sentido, según el líder sindical, las peticiones del gremio se concentran en un ajuste salarial y la solución a la falta de personal, en medio de una crisis generacional en la que, aseguró, una cuarta parte de la plantilla tiene entre 50 o 60 años de edad y, en algunos casos, llega a los 80. Aquí también se añade la precarización de las nuevas contrataciones, las cuales, a decir de Covarrubias, ingresan con salario base y sin prestaciones.Según los datos oficiales, el salario promedio en el período referido fue de 7.750 pesos (423 dólares, aproximadamente), lo que significa una caída de 1,59% respecto al cuarto trimestre de 2024. Mientras que la jornada laboral es de cerca de 46,8 horas a la semana. Respecto a la edad promedio de los controladores, esta se situó en 39,8 años. Las entidades federativas con mayor número de controladores aéreos, según el portal, fueron Ciudad de México, con 3.400; Estado de México (centro), con 2.140; y Nuevo León (norte), con 1.940.Un problema muy graveEn entrevista con Sputnik, Fernando Gómez Suárez, analista y experto en aviación, observó la existencia de "una serie de temas y problemas estructurales en el sector aeronáutico que están ocupando a las autoridades y a las aerolíneas" mexicanas en la actualidad.La falta de controladores aéreos es uno de los más apremiantes, dijo, toda vez que existe "un déficit de cientos de ellos, que se necesitan para operar las torres de control y los radares. Ese es un tema urgente: actualizar los salarios que piden, pero, sobre todo, contar con el número y personal suficiente", ponderó el analista.Lo anterior porque, tal como ha denunciado el sindicato, los controladores padecen cansancio y saturación debido a que cubren jornadas extenuantes bajo un ambiente de estrés crónico."Tienen que contar con rotación, con suplentes, pues no pueden trabajar más horas de lo normal, porque es peligroso", remarca el analista.A lo anterior, resalta el experto, se suma la necesidad de un reordenamiento del espacio aéreo mexicano, sobre todo el metropolitano, ya que el nivel de saturación se ha elevado bastante."Todas las operaciones están centralizadas en la Ciudad de México, no obstante que el [Aeropuerto Internacional] Felipe Ángeles fue construido, de poco ha servido, porque no está siendo utilizado", refiere Gómez Suárez.

https://noticiaslatam.lat/20251129/1168940937.html

https://noticiaslatam.lat/20220601/aifa-sera-un-exito-enorme-solo-hay-que-darle-un-poco-de-tiempo-1126154517.html

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

estado de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

méxico, 💬 opinión y análisis, ciudad de méxico (cdmx), estado de méxico, gobierno de méxico, aeropuerto internacional felipe ángeles (aifa), controladores aéreos