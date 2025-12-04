"Es un tema urgente": ¿Qué está pasando en México con los controladores aéreos?

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) anunció esta semana el inicio de negociaciones con las autoridades del Gobierno de México, para "asegurar la continuidad de las operaciones aéreas" y atender las demandas laborales del gremio.Previamente, el Sinacta había convocado a una manifestación en las inmediaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), acusando que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se ha negado a atender su petición de un ajuste salarial.El déficit y otras problemáticasAdicionalmente, el gremio ha advertido sobre un déficit de 500 controladores, lo que propicia que los trabajadores tengan jornadas extenuantes y menos descanso, una situación adversa para mantener los estándares de seguridad que la aviación demanda. A esto hay que sumar un sistema de control aéreo ineficiente, infraestructura crítica sin actualizar y un incremento de las operaciones que pone en tela de juicio la seguridad del tráfico aéreo en el país latinoamericano, a menos de un año del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, refirieron integrantes del sector.Así, el secretario general del Sinacta, Alfredo Covarrubias, expuso en declaraciones a la prensa local que la protesta buscaba visibilizar las extenuantes condiciones laborales que, día a día, enfrentan los controladores.En ese sentido, según el líder sindical, las peticiones del gremio se concentran en un ajuste salarial y la solución a la falta de personal, en medio de una crisis generacional en la que, aseguró, una cuarta parte de la plantilla tiene entre 50 o 60 años de edad y, en algunos casos, llega a los 80. Aquí también se añade la precarización de las nuevas contrataciones, las cuales, a decir de Covarrubias, ingresan con salario base y sin prestaciones.Según los datos oficiales, el salario promedio en el período referido fue de 7.750 pesos (423 dólares, aproximadamente), lo que significa una caída de 1,59% respecto al cuarto trimestre de 2024. Mientras que la jornada laboral es de cerca de 46,8 horas a la semana. Respecto a la edad promedio de los controladores, esta se situó en 39,8 años. Las entidades federativas con mayor número de controladores aéreos, según el portal, fueron Ciudad de México, con 3.400; Estado de México (centro), con 2.140; y Nuevo León (norte), con 1.940.Un problema muy graveEn entrevista con Sputnik, Fernando Gómez Suárez, analista y experto en aviación, observó la existencia de "una serie de temas y problemas estructurales en el sector aeronáutico que están ocupando a las autoridades y a las aerolíneas" mexicanas en la actualidad.La falta de controladores aéreos es uno de los más apremiantes, dijo, toda vez que existe "un déficit de cientos de ellos, que se necesitan para operar las torres de control y los radares. Ese es un tema urgente: actualizar los salarios que piden, pero, sobre todo, contar con el número y personal suficiente", ponderó el analista.Lo anterior porque, tal como ha denunciado el sindicato, los controladores padecen cansancio y saturación debido a que cubren jornadas extenuantes bajo un ambiente de estrés crónico."Tienen que contar con rotación, con suplentes, pues no pueden trabajar más horas de lo normal, porque es peligroso", remarca el analista.A lo anterior, resalta el experto, se suma la necesidad de un reordenamiento del espacio aéreo mexicano, sobre todo el metropolitano, ya que el nivel de saturación se ha elevado bastante."Todas las operaciones están centralizadas en la Ciudad de México, no obstante que el [Aeropuerto Internacional] Felipe Ángeles fue construido, de poco ha servido, porque no está siendo utilizado", refiere Gómez Suárez.
Con la temporada alta en ciernes, México enfrenta un déficit aproximado de 500 controladores aéreos. "Es un tema urgente: actualizar los salarios que piden, pero, sobre todo, contar con el número y personal suficiente", dijo a Sputnik un experto en aviación.
El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) anunció esta semana el inicio de negociaciones con las autoridades del Gobierno de México, para "asegurar la continuidad de las operaciones aéreas" y atender las demandas laborales del gremio.
"Confiamos en la disposición de las autoridades federales para velar por la seguridad de las operaciones en el espacio aéreo mexicano. En su momento, compartiremos los resultados de las negociaciones", se lee en el comunicado emitido por el sindicato.
Previamente, el Sinacta había convocado a una manifestación en las inmediaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), acusando que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se ha negado a atender su petición de un ajuste salarial.
Adicionalmente, el gremio ha advertido sobre un déficit de 500 controladores, lo que propicia que los trabajadores tengan jornadas extenuantes y menos descanso, una situación adversa para mantener los estándares de seguridad que la aviación demanda.
A esto hay que sumar un sistema de control aéreo ineficiente, infraestructura crítica sin actualizar y un incremento de las operaciones que pone en tela de juicio la seguridad del tráfico aéreo en el país latinoamericano, a menos de un año del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, refirieron integrantes del sector.
Así, el secretario general del Sinacta, Alfredo Covarrubias, expuso en declaraciones a la prensa local que la protesta buscaba visibilizar las extenuantes condiciones laborales que, día a día, enfrentan los controladores.
En ese sentido, según el líder sindical, las peticiones del gremio se concentran en un ajuste salarial y la solución a la falta de personal, en medio de una crisis generacional en la que, aseguró, una cuarta parte de la plantilla tiene entre 50 o 60 años de edad y, en algunos casos, llega a los 80.
Aquí también se añade la precarización de las nuevas contrataciones, las cuales, a decir de Covarrubias, ingresan con salario base y sin prestaciones.
De acuerdo con información recabada por la Secretaría de Economía en la plataforma DataMéxico, la fuerza laboral de controladores del tráfico aéreo durante el primer trimestre de 2025 fue de 12.400 personas, cifra 12% inferior en comparación con el cuarto trimestre del año pasado, lo cual preocupa en un país que cuenta con 78 aeropuertos.
Según los datos oficiales, el salario promedio en el período referido fue de 7.750 pesos (423 dólares, aproximadamente), lo que significa una caída de 1,59% respecto al cuarto trimestre de 2024. Mientras que la jornada laboral es de cerca de 46,8 horas a la semana.
Respecto a la edad promedio de los controladores, esta se situó en 39,8 años. Las entidades federativas con mayor número de controladores aéreos, según el portal, fueron Ciudad de México, con 3.400; Estado de México (centro), con 2.140; y Nuevo León (norte), con 1.940.
En entrevista con Sputnik, Fernando Gómez Suárez, analista y experto en aviación, observó la existencia de "una serie de temas y problemas estructurales en el sector aeronáutico que están ocupando a las autoridades y a las aerolíneas" mexicanas en la actualidad.
La falta de controladores aéreos es uno de los más apremiantes, dijo, toda vez que existe "un déficit de cientos de ellos, que se necesitan para operar las torres de control y los radares. Ese es un tema urgente: actualizar los salarios que piden, pero, sobre todo, contar con el número y personal suficiente", ponderó el analista.
Lo anterior porque, tal como ha denunciado el sindicato, los controladores padecen cansancio y saturación debido a que cubren jornadas extenuantes bajo un ambiente de estrés crónico.
"Tienen que contar con rotación, con suplentes, pues no pueden trabajar más horas de lo normal, porque es peligroso", remarca el analista.
"La norma impide jornadas largas, por lo cual sí se requiere mayor número de personal. Lo están haciendo bien hasta el momento, pero ya llegó un punto en que sí se requiere", sobre todo por el comienzo de la temporada alta, cuando incrementan exponencialmente los vuelos, añade.
A lo anterior, resalta el experto, se suma la necesidad de un reordenamiento del espacio aéreo mexicano, sobre todo el metropolitano, ya que el nivel de saturación se ha elevado bastante.
"Todas las operaciones están centralizadas en la Ciudad de México, no obstante que el [Aeropuerto Internacional] Felipe Ángeles fue construido, de poco ha servido, porque no está siendo utilizado", refiere Gómez Suárez.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).