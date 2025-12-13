Mundo
Un 50% de los estudiantes de escuelas primarias en México tienen desnutrición u obesidad
Un 50% de los estudiantes de escuelas primarias en México tienen desnutrición u obesidad
Casi la mitad de los alumnos de primaria en México presenta desnutrición u obesidad, según cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) difundidas por...
Cinco de cada 10 estudiantes de primaria en México presentan problemas de salud de este cariz, mientras que seis de cada 10 padecen daños dentales y cuatro de cada 10 registran deficiencias visuales, de acuerdo con cifras de la dependencia nacional.Los datos, citados por el periódico local, corresponden a la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, que arrancó hace 10 meses y busca mejorar la salud integral de los menores en las escuelas. Hasta ahora, el programa ha llegado a 60.008 planteles públicos, aunque aún faltan por atender más de 90.000 primarias en todo el país.De los 11,2 millones de alumnos inscritos en educación primaria, 7,65 millones ya han sido valorados por brigadas médicas. La SEP identifica a Campeche, Yucatán, Baja California, Sonora, Quintana Roo, Baja California Sur, Hidalgo y la Ciudad de México como las entidades donde más de 40% de los menores presenta sobrepeso u obesidad.En materia de salud bucal, los mayores índices de caries se concentran en Campeche, Guerrero, Tlaxcala, Puebla y Yucatán, mientras que los problemas visuales afectan principalmente a estudiantes de la Ciudad de México, Veracruz, Durango y Morelos.La dependencia informó que los resultados de las valoraciones se integran en un Expediente Digital de Salud Escolar, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que más de siete millones de reportes ya han sido enviados a madres y padres de familia.No obstante, el avance del programa presenta rezagos en estados como Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca y Guerrero. Además, la SEP ha reiterado llamados a las familias para atender las recomendaciones médicas, especialmente en salud bucal, donde una gran proporción de los estudiantes nunca ha acudido al dentista.Uno de los objetivos centrales de la estrategia fue retirar la comida chatarra de las escuelas. Sin embargo, durante el ciclo escolar 2024-2025 se recibieron casi 89.000 reportes de planteles que continuaron vendiendo alimentos ultraprocesados, principalmente en el Estado de México, Monterrey, Ciudad de México y Chiapas. El representante de Unicef en México, Fernando Carrera Castro, advirtió que el país enfrenta una crisis de obesidad infantil agravada tras la pandemia y subrayó la necesidad de dar atención prioritaria a la nutrición desde los centros educativos.Especialistas entrevistados por El Universal coinciden en que, aunque el programa representa un avance, se requieren políticas integrales que incluyan salud mental, formación para familias y una focalización en las regiones con mayor marginación y violencia, para garantizar un impacto sostenido en la salud y el bienestar de la niñez mexicana.
Un 50% de los estudiantes de escuelas primarias en México tienen desnutrición u obesidad

Casi la mitad de los alumnos de primaria en México presenta desnutrición u obesidad, según cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) difundidas por 'El Universal'. La estrategia Vive Saludable, Vive Feliz ha atendido a más de siete millones de niños, pero enfrenta rezagos y denuncias por la persistente venta de comida chatarra en escuelas.
Cinco de cada 10 estudiantes de primaria en México presentan problemas de salud de este cariz, mientras que seis de cada 10 padecen daños dentales y cuatro de cada 10 registran deficiencias visuales, de acuerdo con cifras de la dependencia nacional.
Los datos, citados por el periódico local, corresponden a la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, que arrancó hace 10 meses y busca mejorar la salud integral de los menores en las escuelas. Hasta ahora, el programa ha llegado a 60.008 planteles públicos, aunque aún faltan por atender más de 90.000 primarias en todo el país.
De los 11,2 millones de alumnos inscritos en educación primaria, 7,65 millones ya han sido valorados por brigadas médicas.
La SEP identifica a Campeche, Yucatán, Baja California, Sonora, Quintana Roo, Baja California Sur, Hidalgo y la Ciudad de México como las entidades donde más de 40% de los menores presenta sobrepeso u obesidad.
En materia de salud bucal, los mayores índices de caries se concentran en Campeche, Guerrero, Tlaxcala, Puebla y Yucatán, mientras que los problemas visuales afectan principalmente a estudiantes de la Ciudad de México, Veracruz, Durango y Morelos.
La dependencia informó que los resultados de las valoraciones se integran en un Expediente Digital de Salud Escolar, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que más de siete millones de reportes ya han sido enviados a madres y padres de familia.
No obstante, el avance del programa presenta rezagos en estados como Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca y Guerrero.
Además, la SEP ha reiterado llamados a las familias para atender las recomendaciones médicas, especialmente en salud bucal, donde una gran proporción de los estudiantes nunca ha acudido al dentista.
Uno de los objetivos centrales de la estrategia fue retirar la comida chatarra de las escuelas. Sin embargo, durante el ciclo escolar 2024-2025 se recibieron casi 89.000 reportes de planteles que continuaron vendiendo alimentos ultraprocesados, principalmente en el Estado de México, Monterrey, Ciudad de México y Chiapas.
El representante de Unicef en México, Fernando Carrera Castro, advirtió que el país enfrenta una crisis de obesidad infantil agravada tras la pandemia y subrayó la necesidad de dar atención prioritaria a la nutrición desde los centros educativos.
Especialistas entrevistados por El Universal coinciden en que, aunque el programa representa un avance, se requieren políticas integrales que incluyan salud mental, formación para familias y una focalización en las regiones con mayor marginación y violencia, para garantizar un impacto sostenido en la salud y el bienestar de la niñez mexicana.
