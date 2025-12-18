https://noticiaslatam.lat/20251218/un-triunfo-de-milei-el-gobierno-argentino-logra-aprobar-su-presupuesto-2026-en-diputados-1169557798.html

"Un triunfo de Milei": el Gobierno argentino logra aprobar su Presupuesto 2026 en Diputados

El presidente argentino, Javier Milei, logró su primera victoria parlamentaria tras la asunción de los legisladores electos en los comicios de medio término. El Gobierno consiguió su primer objetivo en el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso: la Cámara de Diputados (cámara baja) aprobó el Presupuesto 2026, que ahora pasará al Senado. Con 132 votos a favor y 97 en contra, el oficialismo consiguió aprobar el proyecto en general en lo que representa su primer presupuesto aprobado desde la asunción del libertario.El resultado fue, sin embargo, agridulce para la Casa Rosada. Al momento de la votación en particular, el Ejecutivo no logró reunir los apoyos necesarios para aprobar el capítulo más sensible del proyecto, que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, dos de los ítems más golpeados por el ajuste fiscal que Milei propone mantener.El respaldo al Presupuesto en general se sostuvo sobre una compleja ingeniería parlamentaria. Acompañaron al oficialismo el PRO (partido de Mauricio Macri) y espacios vinculados a los gobernadores provinciales que, en las últimas semanas, habían mantenido un fluido diálogo con el GobiernoAdemás del Presupuesto, la Cámara baja aprobó la ley de Inocencia Fiscal, que eleva los montos a partir de los cuales se configura el delito de evasión tributaria y apunta a incentivar la exteriorización de ahorros no declarados. La iniciativa obtuvo media sanción con apoyo del oficialismo y aliados, y ahora será tratada junto al Presupuesto en el Senado.La votación se dio en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por Milei para tener lugar entre diciembre y marzo, una herramienta constitucional que permite al Ejecutivo fijar el temario y los plazos de debate parlamentario. A diferencia del período ordinario, durante estas sesiones el Congreso solo puede tratar los proyectos incluidos en el decreto presidencial.En ese contexto, la aprobación del Presupuesto en Diputados representa un primer examen parlamentario superado tras el recambio de autoridades legislativas y las elecciones de medio término. Aunque el revés en el capítulo social anticipa un debate complejo en el Senado, el Gobierno logró enviar una señal política central, tras un año signado por un cúmulo de derrotas legislativas.¿Un Congreso amigable?En diálogo con Sputnik, el analista Fernando Riva afirmó que la media sanción del Presupuesto 2026 "es un triunfo de Milei", dado que marcó un punto de inflexión para el oficialismo que, "por primera vez, logra aprobar un presupuesto" desde el inicio de su mandato.La mirada fue compartida por el politólogo Diego Reynoso, quien subrayó que el Gobierno buscó "acumular capital institucional", en un Congreso donde todavía "necesita negociar" para transformar su fortaleza electoral en votos legislativos.El resultado fue leído también como una señal de normalización política. Para el experto, la victoria libertaria "devuelve cierta formalidad al funcionamiento del país" tras dos años sin ley de gastos. El consultor agregó que aún con tensiones, el oficialismo logró mostrar que puede "reunir mayorías circunstanciales" si acepta ceder en el proceso de negociación.El clima poselectoral fue clave para explicar el desenlace. Riva describió a un Gobierno "muy envalentonado", que aprovechó "el impulso que le dio octubre" para acelerar la agenda. En la misma línea, Reynoso afirmó que el oficialismo llega a este debate con "mejores expectativas sociales y una percepción de futuro más favorable".Para Riva, aun con tropiezos, cerrar el año con un Presupuesto aprobado "tiene un impacto político importante, más por los modos que por el contenido".El camino allanadoEl debate dejó expuesta una nueva relación de fuerzas en el Congreso. En diálogo con Sputnik, el sociólogo Máximo Reina sostuvo que la oposición llega "muy confusa y golpeada", lo que habilitó que temas sensibles avancen "en un fin de año frenético". En ese marco, apuntó que la Casa Rosada sigue aprovechando "la falta de alternativas políticas claras" que disputen el liderazgo de Milei.En ese contexto, el Gobierno logró imponer el ritmo de discusión. Reina señaló que el espaldarazo electoral no solo sumó bancas, sino que "mejoró la agenda y condicionó a la política". Reynoso agregó que hoy "el bloque del centro es el fiel de la balanza", y que allí se juega la verdadera disputa parlamentaria más allá del peronismo.Los gobernadores aparecen como actores decisivos en esa ecuación. Reynoso explicó que el oficialismo aún necesita sumar "34 diputados para tener la garantía de independencia de otros bloques a futuro" y que ese respaldo llegará solo si "el Gobierno se muestra flexible".Hacia adelante, Reina consideró que Milei enfrenta un escenario inédito de fortaleza. "Es el actor más robustecido del sistema", afirmó, con margen para definir alianzas y avanzar en reformas. Reynoso matizó esa lectura al advertir que el éxito dependerá de sostener la negociación: "Si no negocia, no llega", resumió sobre los próximos desafíos legislativos.

