https://noticiaslatam.lat/20251031/giro-pragmatico-milei-apuesta-al-dialogo-con-gobernadores-para-consolidarse-tras-el-triunfo-1168069866.html

"Giro pragmático": Milei apuesta al diálogo con gobernadores para consolidarse tras el triunfo electoral

"Giro pragmático": Milei apuesta al diálogo con gobernadores para consolidarse tras el triunfo electoral

Sputnik Mundo

El presidente de Argentina, Javier Milei, mantuvo reuniones con los mandatarios provinciales y con Mauricio Macri (2015-2019) para fortalecer su apoyo en el... 31.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-31T21:07+0000

2025-10-31T21:07+0000

2025-10-31T21:07+0000

américa latina

política

javier milei

mauricio macri

casa rosada

eeuu

la libertad avanza

argentina

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1f/1168069560_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_c63d6c5d3414a990edd563dbf020a408.jpg

El jefe de Estado del país sudamericano busca consolidar su capital político tras la contundente victoria cosechada en las elecciones legislativas. Apenas cuatro días después del triunfo de La Libertad Avanza, Milei reunió a 20 de los 24 gobernadores de la nación en busca de un mayor músculo legislativo, que deje atrás el sinfín de tensiones que signaron a la primera mitad de su Gobierno.La imagen da cuenta del aire triunfalista que se respira en la Casa Rosada. Apenas 50 días antes, el presidente argentino apenas había logrado congregar a cuatro mandatarios, en su momento de mayor fragilidad política que terminaría condensada en la catástrofe electoral que sufrió en los comicios locales de la provincia de Buenos Aires. Menos de dos meses después, Milei logró revertir la situación y congregar a la plana mayor de los líderes territoriales, aunque excluyó a los peronistas como Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que congrega a más del 30% de la población nacional.El encuentro fue presentado por el Gobierno como un espacio de "búsqueda de consensos" en torno a tres ejes prioritarios: la aprobación del Presupuesto 2026, la continuidad del ajuste para garantizar el "déficit cero" y la puesta en marcha de una reforma laboral que el oficialismo considera clave para su programa desregularizador.El giro de Milei se produce en un contexto de reposicionamiento político tras un resultado que le dio más margen de maniobra en el Parlamento. Desde diciembre, el oficialismo pasará a contar con 101 diputados y 20 senadores, un salto significativo que, sin embargo, no le garantiza mayorías propias en ninguna de las dos Cámaras. Consciente de ello, el presidente argentino busca tender puentes con los mandatarios provinciales, especialmente con los que considera "dialoguistas", y aislar al bloque peronista, que se mantiene como principal oposición.La Casa Rosada aprovechó el encuentro para relanzar el llamado Pacto de Mayo, un acuerdo de compromisos fiscales y administrativos que había quedado relegado tras los desencuentros de los últimos meses. Si bien la mayoría de los gobernadores que asistieron habían firmado ese documento en 2024, su ejecución había transitado un impasse en medio de las marcadas dificultades del Ejecutivo para imponer su agenda parlamentaria.El cónclave resulta inescindible del pedido expreso vertido por Washington. El acercamiento a los líderes provinciales fue interpretado como una respuesta a los requerimientos del presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quienes habían exhortado públicamente a Milei a mostrar capacidad de consenso interno, tras el inédito apoyo político y financiero ofrecido al libertario para asegurarle el triunfo electoral. En ese sentido, el encuentro buscó enviar una imagen de estabilidad política luego de la tensión cambiaria que precedió a las elecciones.El tendido de puentes del libertario continuó con una cumbre de primera magnitud: Milei recibió al expresidente Mauricio Macri (2015-2019), titular del PRO, partido cuyo apoyo resultará vital para la aprobación de la mayoría de las iniciativas legislativas del Ejecutivo. El encuentro resalta también por contraste: se trata de una de las primeras reuniones que mantienen ambos dirigentes después de un año de franco distanciamiento, que también tuvo su correlato en un menor acompañamiento parlamentario.La apuesta por una mayor gobernabilidad responde a la necesidad imperiosa de dejar atrás el sinfín de derrotas legislativas que sufrió la Casa Rosada. Durante este año, el Ejecutivo vio caer —en un hecho inédito en el país sudamericano— un tendal de decretos y vetos presidenciales, rechazados por más de dos tercios de los votos en Diputados y en el Senado. En pos de la aprobación de las llamadas reformas "de segunda generación", el Gobierno busca consolidar sus alianzas parlamentarias.El palo y la zanahoria"Milei está apostando por un factor que hasta ahora había descuidado: la gobernabilidad. Está claro que este giro pragmático se enmarca en la exigencia de Estados Unidos de construir un mayor apoyo político, algo a lo cual se oponía hasta hace muy poco bajo la mirada de que se trataba de una práctica típica de la casta política a la cual buscaba combatir", dijo a Sputnik el analista político Santiago Giorgetta.Según el experto, la Casa Rosada está "apostando a seducir a gobernadores, respaldándose en la contundente victoria en las elecciones". Para el investigador, Milei busca "complementar el aumento de bancas que tendrá en el Congreso con un mayor apoyo desde bloques parlamentarios que hasta ahora parecían ser más opositores".La mirada es compartida por el sociólogo Máximo Reina. Consultado por Sputnik, el consultor consideró que "la tesis de la confrontación permanente parece haber llegado a su límite. El Gobierno sabe que, si quiere garantizar la aprobación de leyes y un mayor respaldo político mirando a los mercados, deberá asegurarse un buen diálogo con algún sector de la oposición".La llave parlamentariaSi bien el ajuste en el Congreso supone un fuerte alivio para el Ejecutivo, todavía el Gobierno argentino requerirá del apoyo de terceras fuerzas para poner en marcha la mayor parte de su programa. Según Reina, "Milei contará con un escenario mucho más allanado, pero está lejos todavía de conseguir una mayoría para respaldar sus iniciativas. Ahí volveremos a hablar de los gobernadores, cuyo apoyo no está garantizado más allá de estos gestos que estamos viendo".Para Giorgetta, el cuadro reviste una mayor complejidad. "Si bien fue el gran derrotado de la elección, el peronismo todavía mantiene un fuerte caudal de bancas con las cuales puede intentar, tanto bloquear iniciativas del Gobierno, como impulsar una agenda propia que lo haga retomar el protagonismo del debate público".De acuerdo al experto, Milei "tendrá una mayor capacidad legislativa, pero su principal activo sigue siendo el apoyo de la opinión pública: sin gobernadores propios y todavía con pocas bancas en el Senado, seguirá dependiendo de actores externos para impulsar su programa económico".

https://noticiaslatam.lat/20251030/vuelve-la-presion-sobre-el-dolar-en-argentina-a-pesar-del-triunfo-de-milei-1168020384.html

https://noticiaslatam.lat/20251017/la-relacion-de-eeuu-con-milei-y-lula-dos-caras-de-la-misma-moneda-1167628739.html

https://noticiaslatam.lat/20251007/milei-desplego-un-show-musical-en-el-momento-mas-delicado-de-su-gobierno--video-1167247978.html

eeuu

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

política, javier milei, mauricio macri, casa rosada, eeuu, la libertad avanza, argentina, 💬 opinión y análisis