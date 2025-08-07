https://noticiaslatam.lat/20250807/fin-de-una-era-el-pro-de-macri-desaparece-como-fuerza-autonoma-en-argentina-tras-alianza-con-milei-1165222191.html

"Fin de una era": el PRO de Macri desaparece como fuerza autónoma en Argentina tras la alianza con Milei

"Fin de una era": el PRO de Macri desaparece como fuerza autónoma en Argentina tras la alianza con Milei

Sputnik Mundo

La alianza de Propuesta Republicana (PRO) con La Libertad Avanza en distritos claves de Argentina llevan a un fenómeno inédito: por primera vez en 20 años, el... 07.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-07T01:57+0000

2025-08-07T01:57+0000

2025-08-07T06:22+0000

américa latina

política

mauricio macri

javier milei

argentina

propuesta republicana (pro)

💬 opinión y análisis

la libertad avanza

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/07/1165221405_224:90:1024:540_1920x0_80_0_0_1cf9b743ca1b45067b3ff6dbb237599e.jpg

Después de casi dos décadas de protagonismo, el partido fundado por Mauricio Macri, Propuesta Republicana (PRO), no poseerá listas de candidaturas propias en las elecciones legislativas de los dos distritos más importantes de Argentina. La decisión, concretada en la alianza con La Libertad Avanza, marca un punto de quiebre: el PRO competirá bajo el sello y los colores del partido de Javier Milei, sin conservar ni siquiera una mención simbólica a su identidad partidaria.La noticia fue confirmada luego de una negociación entre Karina Milei —secretaria general de la Presidencia y líder del partido gobernante— y Mauricio Macri —fundador y titular del PRO—, que incluyó la cesión de lugares marginales en la lista de candidatos diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, pero sin la posibilidad de mantener el nombre ni los emblemas del PRO en la boleta.En paralelo, el macrismo no encabezará ninguna de las candidaturas a senadores, que serán ocupadas por figuras del oficialismo libertario. De hecho, la principal candidata al Senado por la capital del país sudamericano sería Patricia Bullrich, quien presidió el PRO hasta 2024 y hoy milita activamente en el Gobierno nacional como ministra de Seguridad.Un segundo planoSegún su visión, el pacto cristaliza una nueva etapa: "Durante este año y medio de gestión, el Gobierno necesitó al PRO como aliado en el Congreso. Pero el crecimiento electoral del oficialismo lleva a esa relación a una asimetría total. Hoy el liderazgo de Macri está eclipsado por Milei".El acuerdo refleja no solo el declive organizativo del partido que gobernó la capital argentina durante 18 años consecutivos, sino también el ocaso de su autonomía política. Consultado por Sputnik, el analista político Pablo Cano consideró que "esto es un gran quiebre en la historia de Macri, que siempre fue un líder que no se subordinaba a intereses ajenos".Nacido en 2005 al calor del lanzamiento en la arena partidaria de Mauricio Macri —quien venía de presidir exitosamente al Club Atlético Boca Juniors, el más popular de la nación sudamericana—, Propuesta Republicana construyó su identidad en torno a la bandera de la "nueva política" y la eficiencia de gestión. Así, el empresario devenido dirigente político consolidó su espacio como una derecha moderna, urbana y republicana, en contraste con el Gobierno primero de Néstor Kirchner (2003-2007) y luego de Cristina Fernández (2007-2015).Su primer gran triunfo fue en 2007, cuando Macri fue electo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, el PRO ganó todas las elecciones ejecutivas y legislativas en la capital argentina: fue reelecto en 2011, y sus sucesores Horacio Rodríguez Larreta (2015-2019; 2019-2023) y Jorge Macri (el primo del expresidente que asumió en 2023) mantuvo esa hegemonía hasta la actualidad.Ese recorrido convirtió a la Ciudad de Buenos Aires en el bastión electoral del macrismo y en la base política que le permitió a Macri lanzar su candidatura presidencial en 2015, en una alianza con sectores de la centroderecha que confluyeron bajo el sello "Cambiemos".Desde su origen, el PRO apostó por un relato que combinaba gestión tecnocrática y republicanismo institucional, presentándose retóricamente como la alternativa al kirchnerismo, al que tildaba de "populista" y "autoritario".Los problemasEl primer golpe fuerte para el partido amarillo llegó en 2019, cuando Macri perdió la reelección ante Alberto Fernández (2019-2023) Aunque retuvo el Gobierno porteño, el PRO entró en una crisis de liderazgo. En 2021 logró una recuperación parcial al ganar las legislativas en distritos clave. Pero el escenario político ya había comenzado a transformarse.Milei irrumpió como un fenómeno de masas que interpeló tanto a votantes peronistas como antikirchneristas. Las elecciones de 2023 fueron decisivas. Milei ganó la presidencia con La Libertad Avanza, desplazando al PRO como principal fuerza opositora. La candidata del macrismo, Patricia Bullrich, quedó tercera y luego apoyó al libertario en el balotaje. Desde entonces, varios dirigentes del PRO se sumaron al Gobierno, consolidando una fusión informal entre ambos espacios.El pacto electoral que ahora se sella en Buenos Aires formaliza ese corrimiento. "Está claro que Milei sedujo a toda la base electoral del PRO, por lo que hoy Macri no tiene alternativa más que acompañar a la figura fuerte de la derecha", remarcó Cano.Para el Gobierno nacional, la alianza tiene un valor estratégico. Requiere mantener un bloque legislativo sólido para avanzar con reformas estructurales. El PRO, aunque debilitado, fue un aliado clave durante el tratamiento de la Ley Bases y otros proyectos clave. "Esto puede marcar un quiebre en la dinámica política argentina, pero Macri es un político que muchas veces se ha reinventado, por lo que es temprano para dar definiciones tajantes", matizó Reina.Sin embargo, el costo simbólico es alto. El partido que durante años fue sinónimo de orden, república y gestión, hoy aparece sin sello, sin identidad, y con sus principales figuras diluidas en un Gobierno ajeno. "Este es el fin de una era, porque el PRO encarnó siempre la única alternativa opositora al peronismo. Acá hay una transición en el liderazgo del ala conservadora del espectro político argentino", concluyó Cano.

https://noticiaslatam.lat/20250711/una-sumision-milei-se-alia-a-macri-en-el-distrito-mas-importante-de-argentina-1164335110.html

https://noticiaslatam.lat/20250722/eleccion-totalmente-relevante-milei-busca-arrebatarle-al-peronismo-la-principal-provincia-argentina-1164690712.html

https://noticiaslatam.lat/20250527/alianza-en-la-provincia-de-buenos-aires-hay-un-claro-alineamiento-ideologico-entre-el-pro-y-lla-1162771769.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

política, mauricio macri, javier milei, argentina, propuesta republicana (pro), 💬 opinión y análisis, la libertad avanza