Milei genera "un riesgo para la integración comercial" con privatización de la ruta del Mercosur, dice experto

Milei genera "un riesgo para la integración comercial" con privatización de la ruta del Mercosur, dice experto

El Gobierno argentino dispuso la concesión del primer tramo de rutas que integran el corredor del Mercosur.

El Gobierno de Javier Milei inició la privatización de las rutas. El Ejecutivo argentino adjudicó la concesión de 741 kilómetros claves del corredor del Mercosur, una obra estratégica para el transporte y la integración con Brasil, Uruguay y Paraguay.Los tramos pasarán a manos de operadores privados y se financiarán únicamente con peajes, sin aportes del Estado. La decisión forma parte de un esquema más amplio que prevé privatizar hasta 9.000 kilómetros de rutas y autopistas nacionales, equivalentes al 20% de la red, pero concentrando el 80% del tránsito nacional. La Ruta del Mercosur es el primer tramo en concretarse y se convierte en un caso testigo del nuevo modelo que impulsa la Casa Rosada.El corredor incluye pasos fronterizos con Uruguay —Uruguayana, Paysandú y Salto—, además del puente Rosario-Victoria, un punto decisivo para el flujo de exportaciones hacia los principales socios comerciales de la región. Por su ubicación y su densidad logística, la traza es considerada uno de los ejes físicos del Mercosur.El Gobierno adjudicó el Tramo Oriental a Autovía Construcciones y Servicios, que gestionará rutas nacionales de tres provincias. El Tramo Conexión quedó en manos de un consorcio integrado por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, encargado de la operación del puente sobre el río Paraná y sus accesos. La concesión abarca la administración, el mantenimiento y las obras necesarias para garantizar el tránsito. El esquema elimina los subsidios y establece que los operadores solo podrán aplicar aumentos de peaje una vez ejecutadas mejoras verificables.Según cálculos oficiales, el Estado podría ahorrar unos 6.000 millones de dólares en dos décadas. El plan también incluye líneas de financiamiento bancario para los adjudicatarios bajo un esquema UVA más 2%, con plazos de hasta seis años. La privatización de la Ruta del Mercosur generó debate por su impacto sobre la integración regional. El corredor es un pilar físico del bloque y cualquier modificación en la gestión de la red vial afecta directamente el comercio intrazona, la logística exportadora y la movilidad transfronteriza.El antecedente inmediato proviene del modelo de concesiones impulsado en la década de 1990, cuando parte de la red vial fue privatizada y luego retornó al Estado tras una gestión marcada por incumplimientos y deterioro. El Gobierno sostiene que el nuevo sistema corrige esos incentivos al exigir inversiones previas y establecer un esquema cerrado de financiamiento por peaje.La segunda etapa ya está en marcha e involucra otros 1.800 kilómetros que incluyen accesos clave al Área Metropolitana de Buenos Aires. Una tercera fase sumará más de cuatro mil kilómetros adicionales hasta completar los 9.342 previstos. Cuando el proceso culmine, la empresa estatal Corredores Viales quedará sin activos y será desactivada.El costo regional "Esto genera un riesgo para la integración comercial", dijo a Sputnik Diego Giuliano, exministro de Transporte argentino (2022-2023) y actual diputado nacional, quien señaló que la privatización "pone el foco en la rentabilidad por encima de la conectividad" en un corredor clave del Mercosur.El legislador peronista afirmó que "el retiro del Estado siempre dañó la conectividad", y que esta vez el impacto puede "alcanzar incluso el vínculo con otros países", afectando pasos fronterizos estratégicos.El diagnóstico es compartido por el analista internacional Juan Percoco, para quien la medida encarecerá "el comercio intrazona", porque el nuevo esquema "implica un aumento de costos logísticos" al reemplazar el mantenimiento estatal por peajes.Según Percoco, el Gobierno envía además "una señal política de desentendimiento del proceso de integración", al relegar la articulación comercial regional frente a otras prioridades. ¿Ahorro fiscal? Giuliano sostuvo que la privatización "compromete el 20% de la red vial del país", y que el Gobierno "sacrificó conectividad para ahorrar sumas que no cambian el equilibrio fiscal".El exministro advirtió que esta decisión puede derivar en "un costo tanto fiscal como productivo", porque "el sistema vial está abandonado" y reparar rutas "es casi tan caro como construir nuevas". Percoco agregó que el esquema "va en línea con la idiosincrasia económica de Milei", cuyo enfoque apunta a "correr al Estado de los vectores de desarrollo" y trasladar costos a los usuarios. El analista subrayó que esta orientación "redefine la infraestructura como negocio" y desarma políticas que buscaban sostener la cohesión territorial y la competitividad logística. La última de las prioridades "Milei no piensa la integración regional; simplemente no la piensa", afirmó Percoco, quien consideró que el presidente argentino "ve al Mercosur como una restricción" para su política comercial. El especialista sostuvo que Milei "preferiría acuerdos de libre comercio con todo el mundo", porque su visión "no considera la estructura productiva nacional", priorizando la apertura irrestricta.Según su análisis, el Gobierno "va a tensar hasta donde pueda el Mercosur para alinearse con Estados Unidos", erosionando el bloque "en el margen que pueda" y modificando su rol geopolítico.

