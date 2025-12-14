Estados de México suman esfuerzos para combatir la extorsión: ¿funcionará la nueva estrategia?

https://noticiaslatam.lat/20251214/estados-de-mexico-suman-esfuerzos-para-combatir-la-extorsion-funcionara-la-nueva-estrategia-1169407226.html

El 11 de diciembre, el Gabinete de Seguridad Nacional y los gobernadores de las 32 entidades federativas del país se reunieron en Palacio Nacional con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para firmar un acuerdo nacional en materia de seguridad, enfocado a frenar la extorsión.Desde mediados de año, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la implementación de una estrategia de seguridad nacional con el fin de reducir la incidencia de este delito, el cual va desde la extorsión telefónica para robar dinero o bienes hasta las amenazas de muerte por parte de grupos del narcotráfico, quienes exigen cuotas mensuales a productores, agricultores y comerciantes (modalidad conocida como "derecho de piso").En su momento, al igual que en la firma del acuerdo nacional, el Gobierno federal resaltó diversos puntos que tendría dicha estrategia: La homologación del delito de extorsión a nivel nacional para, entre otras cosas, considerarlo un ilícito que se investiga de oficioFalta de claridadLos analistas consultados por este medio dijeron que la ceremonia recién realizada es un acto de comunicación que deja muchas dudas, ya que no aclara exactamente las acciones y recursos que se implementarán de manera concreta para combatir este tipo de delito.El doctor en Derecho por la Universidad de Guadalajara, Rubén Ortega, consideró que el planteamiento general de la estrategia parece contemplar los elementos básicos para contrarrestar la incidencia de la extorsión, pero se requieren acciones concretas más allá de los discursos.En este sentido, el consultor y analista en temas de seguridad pública, David Saucedo, comentó que el evento realizado en Palacio Nacional fue más una "táctica de mercadotecnia" que, en este y en el último sexenio, se ha repetido en diferentes ocasiones.El analista recordó que, por ejemplo, cuando se han presentado planes de seguridad para Michoacán (occidente) y Sinaloa (noroeste), en realidad se habla de estrategias para ciudades y zonas muy específicas, y no de estrategias completas y estructurales.Los especialistas coincidieron en que el primer reto que enfrentan las autoridades al perseguir este delito es determinar de manera exacta la incidencia del mismo, ya que se trata de un ilícito de cifra negra por la falta de denuncia ciudadana, inhibida, principalmente, por las amenazas que reciben las víctimas.Casos como el asesinato del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido a finales de octubre, muestran la fuerza de los grupos delincuenciales en contra de quienes denuncian la extorsión. A pesar de contar con resguardo de seguridad, el líder gremial fue ultimado.Durante la firma del acuerdo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que, desde que se inició la estrategia en julio aumentaron las denuncias por este delito en 23,1%. En total, se recibieron 102.800 llamadas de denuncia, pero no precisó si por cada una de estas se inició una carpeta. Solo informó que, en los últimos meses, se han detenido a 600 personas en 22 estados del país.Otro punto destacado por los expertos fue que, a pesar del anuncio del acuerdo, se desconoce de manera precisa cuántos recursos y personal humano se dispondrá para implementar la estrategia, toda vez que se establece, por ejemplo, la creación de unidades especiales en las fiscalías dedicadas a la persecución de este delito y el reforzamiento de la línea de atención de denuncias.En este sentido, Ortega sostuvo que esta información es clave, ya que uno de los factores que promueve la impunidad es precisamente la falta de personal que se ve rebasado por la cantidad de carpetas de investigación que tienen que atender. Si este delito se investigará de oficio, el número de estos informes aumentará considerablemente.Lo que puede ayudarEntre los lineamientos del acuerdo de seguridad contra la extorsión se encuentra buscar un consenso para la distribución de recursos federales a los estados a través de tres fondos: el de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.Estas tres partidas en conjunto superan los 147.934 millones de pesos (más de 8.218 millones de dólares), pero son áreas que financian tareas de seguridad en general y no se ha dado un desglose de cuántos recursos se destinarán para atender cada uno de los puntos de la estrategia nacional contra la extorsión.En general, Ortega estimó que propuestas como la centralización de las acciones en materia de combate a la extorsión entre la fiscalía federal y las estatales podría ayudar a combatir este delito, pero insistió que será necesario establecer mecanismos de evaluación, al menos una vez al año, para conocer qué tanto funciona la estrategia.Saucedo coincidió en que la centralización puede rendir frutos como ha ocurrido anteriormente en otras estrategias enfocadas para combatir el secuestro, pero hizo énfasis que falta conocer aún más sobre el plan.Por ejemplo, no se aclara si se contempla la persecución de organizaciones criminales que se dedican a otros delitos como el huachicol y hacen de la extorsión una vía adicional de financiamiento, o qué participación tendrá el Ejército al momento de combatir a grupos de la delincuencia organizada dedicados a este ilícito."Tendría que ser hecho un combate integral a todos estos delitos y castigar con severidad a las mafias criminales, darles el mensaje a los grupos extorsionadores que la comisión de este delito les va a acarrear graves consecuencias. Pero es difícil inhibir si no hay una sanción ejemplar para que no cometan estas faltas", concluyó.

