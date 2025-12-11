https://noticiaslatam.lat/20251211/la-marina-de-mexico-refuerza-su-presencia-en-mas-de-una-decena-de-estados-1169300664.html

La Marina de México refuerza su presencia en más de una decena de estados

La Marina de México refuerza su presencia en más de una decena de estados

11.12.2025

De acuerdo con información solicitada vía transparencia por el diario local Milenio, 3.391 militares navales han sido enviados en comisiones especiales a policías estatales, municipales, intermunicipales y áreas de tránsito y seguridad vial a lo largo del país para reforzar las labores de cada comandancia.La Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río (este) es la dependencia que concentra la mayor cantidad de marinos comisionados con 461, seguido de la Policía Intermunicipal Zona Sur Coatzacoalcos con 449.De acuerdo con el Estado Mayor General y la Dirección General de Control de Personal, otras instancias en Veracruz con elementos navales comisionados son la Secretaría de Seguridad estatal, la Fuerza Civil y las fiscalías locales, estas últimas con presencia de la Policía Naval.Después de esta entidad federativa, destinos turísticos como Cozumel y Tulum (sureste) siguen en la lista de zonas con mayor presencia de la Semar, con 92 y 66 elementos, respectivamente. Otros destinos como Cancún y Puerto Morelos, en la Península de Yucatán, tienen 51 y 47 efectivos, respectivamente, mientras que Los Cabos, en el noroeste, cuenta con 72.En el Estado de México (centro), el municipio de Ecatepec cuenta con 53 elementos comisionados para apoyar las labores de la policía municipal. Otros municipios como Valle de Bravo, Villa de Álvarez, Córdoba, Orizaba, Tecamachalco, Chignahuapan, Tecomán, Mulegé, Empalme, San Felipe y Tecomán también tienen elementos de la Semar como apoya a sus labores de seguridad.Municipios como Tampico, Othón P. Blanco y Guaymas, en el noroeste del país latinoamericano, cuentan con marinos para tareas de tránsito y vialidad, además de que brindan apoyo a direcciones de seguridad pública para cubrir los vacíos que dejaron otras fuerzas de seguridad, esto según la información dada a conocer por el periódico mexicano.En total, en el estado de Colima (occidente) hay 67 elementos para brindar apoyo en tareas de seguridad; en Quintana Roo (sureste) suman 92; Oaxaca (sur) tiene 41; Guerrero (sur) cuenta con 30; Tlaxcala (centro) posee 56, y Baja California Sur (noroeste) tiene 11.

