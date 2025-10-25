https://noticiaslatam.lat/20251025/cuanto-dinero-obtiene-el-crimen-organizado-por-extorsionar-a-limoneros-mexicanos--1167875836.html

¿Cuánto dinero obtiene el crimen organizado por extorsionar a limoneros mexicanos?

Para elaborar este cálculo, las fuentes consultadas por el diario mexicano señalan que, al año, se producen más de 900.000 toneladas del fruto, mientras que las asociaciones criminales cobran dos pesos por kilo de limón cortado, más dos pesos por cada kilogramo empacado para comercializar. La nota añade que, en la actualidad, existen más de 4.000 productores de limón activos que comercializan entre 1.000 y 1.500 toneladas del cítrico al año en el llamado Tianguis Limonero, que se instala en el municipio michoacano de Apatzingán. Los productores y empresarios consultados, que pidieron el anonimato por temor a represalias, dijeron que las cuotas y cobros de piso que grupos como Los Viagras, Blancos de Troya, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Caballeros Templarios, Cartel de la Virgen y el Cartel de Tepalcatepec les exigen representan entre el 60 y 70% de sus utilidades anuales. Dichos grupos, según la Asociación de Citricultores de Apatzingán (ACVA), incluso tratan de controlar los días de corte del limón, así como los precios de venta. A lo anterior se suma que, desde hace algunos años, el precio del limón ha ido en picada, costando alrededor de 4 pesos por kilogramo al mayoreo. En palabras de los limoneros, la cifra está muy por debajo del costo de producción.En ese contexto, la ACVA exigió a las autoridades locales y federales ordenar el mercado y fomentar el corte del fruto únicamente tres días a la semana, para proteger a los trabajadores. "Alzamos la voz para exigir acciones claras y contundentes a las autoridades de los tres niveles de gobierno", dijo la asociación.

