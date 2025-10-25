https://noticiaslatam.lat/20251025/cuanto-dinero-obtiene-el-crimen-organizado-por-extorsionar-a-limoneros-mexicanos--1167875836.html
¿Cuánto dinero obtiene el crimen organizado por extorsionar a limoneros mexicanos?
Los grupos criminales que operan en la zona de Tierra Caliente, en Michoacán, México, obtienen alrededor de 181,36 millones de dólares anuales por la extorsión... 25.10.2025, Sputnik Mundo
Para elaborar este cálculo, las fuentes consultadas por el diario mexicano señalan que, al año, se producen más de 900.000 toneladas del fruto, mientras que las asociaciones criminales cobran dos pesos por kilo de limón cortado, más dos pesos por cada kilogramo empacado para comercializar. La nota añade que, en la actualidad, existen más de 4.000 productores de limón activos que comercializan entre 1.000 y 1.500 toneladas del cítrico al año en el llamado Tianguis Limonero, que se instala en el municipio michoacano de Apatzingán. Los productores y empresarios consultados, que pidieron el anonimato por temor a represalias, dijeron que las cuotas y cobros de piso que grupos como Los Viagras, Blancos de Troya, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Caballeros Templarios, Cartel de la Virgen y el Cartel de Tepalcatepec les exigen representan entre el 60 y 70% de sus utilidades anuales. Dichos grupos, según la Asociación de Citricultores de Apatzingán (ACVA), incluso tratan de controlar los días de corte del limón, así como los precios de venta. A lo anterior se suma que, desde hace algunos años, el precio del limón ha ido en picada, costando alrededor de 4 pesos por kilogramo al mayoreo. En palabras de los limoneros, la cifra está muy por debajo del costo de producción.En ese contexto, la ACVA exigió a las autoridades locales y federales ordenar el mercado y fomentar el corte del fruto únicamente tres días a la semana, para proteger a los trabajadores. "Alzamos la voz para exigir acciones claras y contundentes a las autoridades de los tres niveles de gobierno", dijo la asociación.
méxico, extorsión, crimen organizado, violencia, cjng, apatzingán, michoacán, seguridad, caballeros templarios (cártel)
Los grupos criminales que operan en la zona de Tierra Caliente, en Michoacán, México, obtienen alrededor de 181,36 millones de dólares anuales por la extorsión a productores y empacadores de limón del Valle de Apatzingán, informa 'El Universal' con base en estimaciones de las autoridades estatales y los citricultores.
Para elaborar este cálculo, las fuentes consultadas por el diario mexicano señalan que, al año, se producen más de 900.000 toneladas del fruto, mientras que las asociaciones criminales
cobran dos pesos por kilo de limón cortado, más dos pesos por cada kilogramo empacado para comercializar.
El monto no contempla las cuotas que dichos grupos cobran a carniceros, polleros, abarroteros, gasolineros, tortilleros, papayeros, mangueros y panaderos, así como a los empresarios del sector de la construcción y transportistas de la región, dice el medio.
La nota añade que, en la actualidad, existen más de 4.000 productores de limón activos que comercializan entre 1.000 y 1.500 toneladas del cítrico al año en el llamado Tianguis Limonero, que se instala en el municipio michoacano de Apatzingán.
Los productores y empresarios consultados, que pidieron el anonimato por temor a represalias, dijeron que las cuotas y cobros de piso que grupos como Los Viagras, Blancos de Troya, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Caballeros Templarios, Cartel de la Virgen y el Cartel de Tepalcatepec les exigen representan entre el 60 y 70% de sus utilidades anuales.
24 de enero 2022, 22:15 GMT
Dichos grupos, según la Asociación de Citricultores de Apatzingán (ACVA), incluso tratan de controlar los días de corte del limón, así como los precios de venta.
"La extorsión de los limoneros ha ido mutando, al grado que provocó hace unos años el cierre de empresas, empacadoras y los productores no podían transitar con el producto en regiones del estado de Michoacán por el acecho de los criminales, en ese entonces, Los Caballeros Templarios", resalta el artículo.
A lo anterior se suma que, desde hace algunos años, el precio del limón ha ido en picada, costando alrededor de 4 pesos por kilogramo al mayoreo. En palabras de los limoneros, la cifra está muy por debajo del costo de producción.
En ese contexto, la ACVA exigió a las autoridades locales y federales ordenar el mercado y fomentar el corte del fruto únicamente tres días a la semana, para proteger a los trabajadores.
"Alzamos la voz para exigir acciones claras y contundentes a las autoridades de los tres niveles de gobierno", dijo la asociación.
