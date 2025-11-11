https://noticiaslatam.lat/20251111/michoacan-el-estado-mexicano-que-no-encuentra-la-paz-pagamos-lo-que-fue-germinado-hace-anos-1168342490.html

Michoacán, el estado mexicano que no encuentra la paz: "Pagamos lo que fue germinado hace años"

Michoacán, el estado mexicano que no encuentra la paz: "Pagamos lo que fue germinado hace años"

Tras el asesinato del alcalde mexicano Carlos Manzo —que desató gran indignación nacional—, el Gobierno de Claudia Sheinbaum presentó una ambiciosa estrategia...

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia incluye la movilizaciones de miles de tropas y varias unidades especiales de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado, pero también contempla una serie de apoyos sociales para, según las autoridades federales, luchar contra las causas de la violencia.Acompañada de su Gabinete, Sheinbaum detalló que, personalmente, dará seguimiento cada 15 días al avance del plan, el cual se compone de 12 ejes, entre los que destacan el despliegue de 10.506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para el Plan de Operaciones Paricutín y 1.781 de la Marina para realizar operaciones en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.Además, se anunció el fortalecimiento de inteligencia e investigación, con el despliegue de recursos tecnológicos y unidades especializadas para detener a los cabecillas del crimen organizado que operan en la región, donde históricamente los cárteles de la droga han tenido presencia, muchas veces en contubernio con las autoridades locales. Un Michoacán que no conoce la paz Fue en 2006 cuando todos los ojos del país se centraron en este estado, donde el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) decidió declarar la llamada "guerra contra el narcotráfico", una estrategia que, hasta el día de hoy, sigue cobrando factura con altos índices de asesinatos y desapariciones. El Gobierno de Sheinbaum —así como el de su antecesor López Obrador— se ha negado a utilizar ese término para describir su plan de seguridad nacional, aunque en la realidad la violencia sigue imperando en varias zonas del país. De acuerdo con una investigación del diario mexicano El Sol de México, entre 2006 y lo que va del 2025, en Michoacán más de 21.700 personas han sido víctimas de homicidio doloso; 1.248 han sido secuestradas y otras 32.300 han denunciado extorsión. En entrevista con Sputnik, Alberto Guerrero Baena, consultor mexicano especializado en política de seguridad, policía y movimientos aociales, indicó que, históricamente, Michoacán ha sido un estado convulso por su diversidad en todos los aspectos; sin embargo, fue durante la década de 1990 cuando la entidad —famosa por sus tierras fértiles para la siembra de marihuana—, comenzó a padecer la presencia del crimen organizado, que se fue incrustando en los gobiernos locales. A inicios del nuevo milenio hubo dos hechos que marcaron a Michoacán como foco rojo: en septiembre de 2006, integrantes un grupo criminal irrumpieron a tiros en una discoteca. Ahí, antes de irse, sacaron cinco cabezas humanas que tiraron en la pista de baile. En 2008, el Grito de Independencia en Morelia, la capital estatal, se tiñó de rojo luego de que una serie de granadas fueran detonadas en una plaza pública abarrotada por las fiestas patrias. El saldo fue de ocho personas muertas y decenas de heridos. Fue en este contexto que se enmarcó el inicio de la llamada "guerra contra el narcotráfico" de Felipe Calderón; sin embargo, el plan poco o nada surtió efecto en la entidad, que en 2014 —ya en el Gobierno de Enrique Peña Nieto– volvió a ser el epicentro de una crisis en materia de seguridad, ante el surgimiento de las llamadas "autodefensas," que son grupos de ciudadanos organizados que, con el objetivo de frenar las cuotas de extorsión de los grupos delincuenciales, decidieron armarse y hacer justicia por propia mano. Con Guerrero Baena coincide el sociólogo y experto en seguridad, Roberto Álvarez Manzo, quien apuntó en charla con Sputnik que la presencia de las estructuras delictivas que se han configurando en Michoacán, tiene que ver con la correlación entre grupos delictivos y la debilidad institucional en el estado. El nuevo plan de SheinbaumSobre lo presentando por el actual Gobierno para la pacificación de Michoacán, ambos especialistas coinciden en que se trata de una estrategia basada en generalidades. La mayoría de los ejes que rigen el plan para la pacificación de Michoacán van en el sentido de fortalecer las ayudas sociales y la atención a las causas. Al respecto, el analista consideró que no es lo más conveniente en el actual contexto. Y es que, abundó, la política de 'abrazos no balazos' implementada desde el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador se trata de una estrategia que queda a deber, debido a la crisis sistemática que vive Michoacán. Para Álvarez Manzo, el plan presentado por la Administración de Sheinbaum tiene un enfoque "tremendamente centralizado y un modelo de gobernabilidad muy vertical"; es decir, poco o nada participó la ciudadanía que a diario convive con los estragos del crimen organizado.

michoacán

méxico

