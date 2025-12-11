https://noticiaslatam.lat/20251211/posible-revanchismo-que-hay-detras-del-arresto-de-luis-arce-expresidente-de-bolivia-1169302652.html

"Posible revanchismo": ¿Qué hay detrás del arresto de Luis Arce, expresidente de Bolivia?

Ante la justicia, el exmandatario se acogió a su derecho al silencio, por lo cual, en las próximas horas se definirá su situación procesal.Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, al expresidente se le investiga por el supuesto mal uso de 360.000 dólares de proyectos del FONDIOC. Y advirtió que, conforme avancen las investigaciones, esta suma podría ascender a 700.000 dólares.Para Oviedo, el expresidente "tiene responsabilidades penales en este caso. Ha sido detenido como el principal responsable del millonario daño económico que se produjo en el país, pues fungía como presidente de este fondo y tenía responsabilidades directas".El Gobierno boliviano explicó que Arce también es señalado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica.¿Qué fue lo que ocurrió?Al mediodía de este 10 de diciembre, una camioneta con vidrios polarizados se detuvo para arrestar al expresidente boliviano, quien caminaba por el barrio paceño de Sopocachi. Según la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, Arce le envió su ubicación por celular y le avisó que lo habían "secuestrado".Prada se dirigió a la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en el centro paceño, donde se rumoreaba que estaba detenido el exmandatario. Luego de varias horas de golpear las puertas metálicas, la exministra comenzó a recibir información a cuentagotas, que compartió en ese momento con Sputnik.El Ministerio Público puso en circulación una citación de enero de 2020 para que Arce respondiera sobre presuntos casos de corrupción en el FONDIOC, un organismo estatal destinado a financiar proyectos productivos en comunidades campesinas e indígenas del país. Aunque el expresidente fue aprehendido en el marco de esta causa, las autoridades advirtieron que en las próximas horas se le podría implicar en otros procesos.En la puerta de la FELCC también estaba la exministra de Trabajo Verónica Navia, quien dijo a Sputnik: "Estamos a la espera de alguna noticia. Solo sabemos que fue llevado a instancias de la FELCC, sin ninguna notificación previa. Sin embargo, dos horas después apareció un mandamiento que no había sido expuesto antes. Obviamente, esto hace pensar que este mandamiento fue elaborado solamente para justificar la detención".Para la exministra, "es evidente que estamos ante estrategias realizadas con mucha especialidad, que presumimos que no fueron elaboradas en nuestro país", dijo.Una misión muy delimitadaSegún Oviedo, "el Gobierno del presidente Rodrigo Paz tiene una directriz clara. Vamos a luchar contra la corrupción y a perseguir a quienes generaron este descalabro económico. No vamos a cesar hasta dar con todos los responsables".En la misma línea se expresó el vicepresidente, Edmand Lara, quien es capitán retirado de la Policía boliviana. "Quiero felicitar a los efectivos de la FELCC por haber aprehendido, cumpliendo una resolución emanada por una autoridad fiscal, al expresidente Luis Arce Catacora", dijo en un video publicado en redes sociales."Lo habíamos dicho: Luis Arce va a ser el primero en entrar preso, y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo y rendir cuentas", apuntó.Para el analista Gabriel Campero, las declaraciones del Ejecutivo y del vicepresidente dejan entrever una notable intervención del Gobierno en el Órgano Judicial.En una charla para Sputnik, consideró que el documento presentado por la Fiscalía databa de enero de 2020, durante el Gobierno de Jeanine Áñez, cuando Arce no estaba en el país debido a la alta persecución ejercida contra funcionarios de Morales, ello luego del golpe de Estado de noviembre de 2019.A un mes de asunción del nuevo Gobierno, evaluó que la captura de Arce se enmarca en un caso de posible "revanchismo y persecución política, de parte de esta justicia que se dice imparcial (...). Todo lo asociado a un movimiento que ha sido indígena, con una tendencia hacia el socialismo, es cuestionado en estos instantes".Campero mencionó que el nuevo Gobierno del país sudamericano aún no pudo solucionar el problema del desabastecimiento de combustibles en el país, lo cual suscitó protestas de sindicatos de choferes y camioneros en todo el país."Estamos viendo que no se están logrando cumplir las promesas de campaña. Por ello, ven la manera de iniciar procesos apoyados en sus articuladores, operadores políticos y medios de comunicación".El analista notó que Morales aún no se manifestó sobre la detención de su exaliado y exministro. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, este expresidente también es responsable por el presunto desfalco en el FONDIOC, ya que Arce era titular del proyecto porque así había sido designado desde la Casa Grande del Pueblo.En el entorno de Morales sospechan que sería el próximo masista en caer preso. Para Campero "esta lectura debía hacerse desde las elecciones generales [de agosto], cuando el mismo Evo convocó al voto nulo. Este es el resultado de la nula lectura política de Evo Morales y sus seguidores para la situación que se viene".

