Arresto del exmandatario Luis Arce se realizó "sin notificación o citación previos", denuncia exministra de la Presidencia
01:22 GMT 11.12.2025 (actualizado: 01:25 GMT 11.12.2025)
© AP Photo / Juan KaritaEl expresidente de Bolivia, Luis Arce.
© AP Photo / Juan Karita
En entrevista exclusiva para Sputnik Radio, la exministra de la Presidencia de Bolivia durante el mandato de Luis Arce (2020-2025), María Nela Prada, concedió declaraciones sobre el arresto del exjefe de Estado, ocurrido este 10 de diciembre en La Paz.
—Quiero saludar a través de Sputnik Radio a todos los pueblos que nos escuchan del mundo y [también] quiero denunciar justamente la ilegal aprehensión que ha se ha llevado adelante del expresidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora.
Hoy, aproximadamente a las 2 de la tarde, lo han interceptado. Él estaba solo en su vehículo, lo ha interceptado una pequeña vagoneta con vidrios negros y personas encapuchadas. Lo han hecho entrar a ese vehículo. No le mostraron ninguna orden de aprehensión. En ese momento, lo trasladaron a otro lugar donde cambiaron de vehículo, luego se lo llevaron a una plaza donde ahí le mostraron recién un documento de aprehensión. [Posteriormente], lo han trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aquí en la ciudad de La Paz, donde él se encuentra en este momento incomunicado.
Quiero reiterar que esta aprehensión se ha realizado sin ningún tipo de notificación ni citación previa, como manda la ley y que, en ese sentido (…), yo he estado afuera de la FELCC (...) ya más de tres horas. No me han permitido el ingreso a verlo, para saber cómo está (...). Justamente queremos saber cómo él se encuentra en este momento, si es que le han permitido tener acceso a los abogados correspondientes, como manda la ley, porque lo único que pedimos nosotros es que se realice el debido proceso.
— ¿Se sabe actualmente en qué estatus está desde el punto de vista de proceso judicial?
— [Arce], en este momento está aprehendido. En redes sociales se ha viralizado una orden de aprehensión, no la conocemos oficialmente, yo no he podido tener acceso. Reitero, las puertas están cerradas aquí en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, no solamente a mí, sino otras personas que están aquí, a los medios de comunicación también.
No he podido ingresar, pero es una orden de aprehensión que habrían emitido hoy mismo. No se lo ha notificado con ningún tipo de proceso, no ha habido una citación previa por ningún tipo de caso. En este momento, él se encuentra aquí en estas instancias policiales, en una edificación donde no nos permiten ingresar.
— ¿Ustedes plantean hacer algunos pasos adelante para seguir este proceso?
— Por supuesto. Yo lo primero que quiero es tomar conocimiento del proceso. Nosotros vamos a estar aquí firmes con el expresidente, asumiendo la defensa correspondiente por cualquier caso que le hayan iniciado en el que le estén convocando.
[Arce] estaba aquí una vez a había culminado su mandato. Él no se había ido a ningún otro país; estaba dando clases en la universidad, que es lo que viene haciendo desde los años 90. Él no andaba resguardado, no tenía seguridades. Estaba en su auto yendo a recoger a su esposa cuando ha sucedido justamente este hecho y se encontraba solo. Desde ahí, está incomunicado con nosotros.
Lo que pedimos es que se siga el debido proceso (...). Aprovecho el espacio de Sputnik agradecer por toda la solidaridad internacional que estamos recibiendo, en el caso de nuestro compañero expresidente de Bolivia Luis Arce Catacora.
