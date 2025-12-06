https://noticiaslatam.lat/20251206/una-denuncia-con-gran-peso-por-que-es-tan-relevante-el-dia-mundial-contra-las-medidas-coercitivas-1169145433.html

Una denuncia con gran peso: ¿Por qué es tan relevante el Día mundial contra las medidas coercitivas unilaterales?

Una denuncia con gran peso: ¿Por qué es tan relevante el Día mundial contra las medidas coercitivas unilaterales?

La fecha, aprobada por la Asamblea General de la ONU por iniciativa del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, surge en un contexto donde, según el ministro sudamericano, potencias occidentales "han echado mano a las medidas coercitivas unilaterales para tratar de imponer narrativas, para tratar de imponer sus políticas (...) y su dominación".Desde Caracas, Gil detalló en su canal de Telegram el impacto concreto de lo que calificó como un "entramado de sanciones criminales" contra la nación. "Son 1.042 sanciones, 1.042 medidas coercitivas unilaterales, ilegales (...) porque no han sido decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que según la carta es la única instancia válida para su aplicación", afirmó. El jefe de la diplomacia venezolana señaló que estas multas provocaron que la nación sudamericana perdiera "el 99% de sus ingresos en el año 2017", aunque resaltó una recuperación evidenciada en "18 trimestres en crecimiento económico sostenido".Una denuncia desde el surPara analizar el trasfondo geopolítico de esta efeméride y su significado para Venezuela, Sputnik conversó con el analista político Franco Vielma.Para el experto, que sea Caracas la nación que impulsó esta resolución en la ONU tiene un profundo simbolismo. Vielma contextualizó la magnitud del fenómeno, recordando que "una gran parte de la población mundial, más de un tercio de la población mundial, ha sido víctima de ese tipo de medidas". La iniciativa, en su opinión, ratifica el interés de Caracas y otras naciones sancionadas por "defender el espíritu de las sanciones establecidas en el marco de la Carta de Naciones Unidas". Subrayó que el carácter unilateral de estas sanciones proviene, precisamente, de su ejecución "al margen de los estipulados en la Carta", ya que solo el Consejo de Seguridad está autorizado para implementarlas conforme al derecho internacional. Unilateralismo vs multilateralismoEl analista expuso una paradoja fundamental: "Precisamente Estados Unidos y la Unión Europea, regiones que han tenido una influencia muy grande en la construcción del sistema de reglas y el institucional de posguerra desde 1945 (...), tienen en sus propias leyes nacionales el establecimiento de sanciones unilaterales como mecanismos de coerción". Frente a este escenario, Vielma evaluó el papel de las iniciativas promovidas desde Asia mismas que, en esencia, ayudarían a "recuperar y tomar el espacio vacío que ha dejado la incongruencia de Occidente en el sistema de gobernanza". Para el sur global, esta alternativa podría ser más atractiva, ya que la arquitectura occidental se basa, según el especialista, en "la centralidad del dólar, en el sistema SWIFT y en otros recursos que tiene Occidente para instrumentar políticas coercitivas, en función de sus propios objetivos estratégicos y en desmérito de las aspiraciones y expectativas de los países del sur global".Impacto singular y resiliencia adaptativaAl abordar el caso específico de Venezuela, Vielma destacó su particularidad histórica. "Prácticamente, ninguno de los países sancionados en toda la historia de los últimos cien años, había tenido tanta dependencia a la exportación de un solo rubro, tal como fue el caso del petróleo y de Venezuela", afirmó. Las sanciones al sector petrolero, que generaba más del 93% de las divisas, "golpearon la base fundamental del presupuesto del Estado", con un efecto colateral negativo en los servicios sociales, servicios públicos y servicios elementales, destacó.Sin embargo, el análisis de Vielma no se detuvo en el impacto, sino que exploró la respuesta venezolana. Esta estrategia ha incluido, de acuerdo con el experto, aprender de las experiencias de Irán y Rusia, con cambios en la estructura monetaria y comercial interna, y una nueva cultura de gestión. "Esto ha permitido que sectores no petroleros crezcan, que la propia actividad petrolera se haya ido recuperando, y que la economía venezolana asimile nuevas prácticas, con una dependencia menor de la centralidad que ha tenido históricamente el Estado venezolano", agregó.Posibles salidas en la actualidadAnte la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe, que el canciller Gil describió como "una de las flotas militares más grandes que ha conocido esta región amenazando la zona de paz", Vielma ofreció un análisis estratégico. En primer lugar, sobre la permanencia de las sanciones, fue realista: "Si en Venezuela se mantiene una continuidad del chavismo, seguramente van a existir las [medidas en contra]", puntualizó. Asimismo, planteó la posibilidad de que las sanciones sean "un factor de largo aliento", donde la clave estaría en que el país logre "desarticular y degradar el efecto negativo" de las mismas internamente.Respecto al despliegue militar estadounidense, lo enmarcó en lo que denominó el "corolario Trump" de la doctrina Monroe."Vuelven a casa de donde nunca se han ido para afianzar o, mejor dicho, mitigar el proceso acelerado de declive que ellos están viviendo", analizó. Venezuela, por sus recursos, tiene un lugar central en esta estrategia.No obstante, el experto ve límites claros para la estrategia de máxima presión. "Ellos no han conseguido el cambio de régimen (...). No hay presidentes que entreguen el poder por una presión militar extranjera", subrayó.

