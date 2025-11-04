https://noticiaslatam.lat/20251104/doble-encrucijada-por-que-la-presencia-militar-de-eeuu-en-el-caribe-pone-en-jaque-las-promesas-de-1168154204.html

Doble encrucijada: ¿Por qué la presencia militar de EEUU en el Caribe pone en jaque las promesas de Trump con su población?

Doble encrucijada: ¿Por qué la presencia militar de EEUU en el Caribe pone en jaque las promesas de Trump con su población?

Este 3 de noviembre vence el plazo establecido por el propio Congreso de Estados Unidos para que la Casa Blanca cese las operaciones militares en el Caribe... 04.11.2025, Sputnik Mundo

Según el portal Just Security, este vencimiento legal pone en evidencia la naturaleza arbitraria y extralimitada de la presencia militar estadounidense en la región. Sin embargo, lejos de una desescalada, la situación muestra una peligrosa contradicción: mientras el marco legal interno se quiebra, la maquinaria de presión contra Venezuela se mantiene en un contexto de creciente rechazo ciudadano dentro de suelo estadounidense.Una nueva encuesta de YouGov, publicada este mes, confirma este malestar popular. La oposición a un conflicto con Venezuela persiste. Según los datos, la posible invasión es rechazada por el 55% de los estadounidenses, frente a un mínimo 15% que la apoyaría, confirmando la continuidad del sentimiento anti intervencionista.El sondeo revela que solo el 19% de los estadounidenses apoya que la CIA lleve a cabo operaciones para influir en la situación interna de Venezuela. Una abrumadora mayoría se muestra contraria a esta injerencia encubierta, un sentimiento que se extiende también al despliegue naval: apenas el 26% respalda el envío de buques de guerra cerca de las costas venezolanas. Estos datos no son un simple porcentaje: son un reflejo de un profundo divorcio entre la agenda del establishment de seguridad nacional y los deseos de una ciudadanía agotada por las "guerras eternas".La radiografía partidista de esta desaprobación resulta aún más reveladora. La mayoría de los demócratas (67%) rechaza los ataques, contra solo un 8% que los apoya. Entre los independientes, el sentimiento de rechazo también es mayoritario (42% frente a un 21% de aprobación). El único sector donde se encuentra un apoyo significativo es entre los republicanos, donde la mayoría (55%) aprueba las acciones militares, aunque incluso dentro de este grupo, un 16% las desaprueba, mostrando que la fisura no es exclusiva de la oposición.Al igual que en los resultados de YouGov de septiembre, los estadounidenses en su conjunto se muestran más reacios que favorables al uso de la fuerza militar para intentar cambiar el actual Gobierno venezolano. Casi la mitad (46%) de los ciudadanos se opondría a un derrocamiento militar, una postura que solo cuenta con el apoyo de un 18%. La primera víctima está en EEUU "Durante décadas, se ha construido una narrativa mediática que presenta a Venezuela como una 'amenaza', justificando así las acciones desestabilizadoras y las criminales sanciones unilaterales que tanto daño le han causado a las familias venezolanas", añade.Sin embargo, el experto subraya una crucial diferenciación. "Creemos que una parte significativa del pueblo estadounidense, aquel que lucha por sus propios derechos laborales, por la salud y contra las guerras infinitas, no está de acuerdo con que su Gobierno invierta miles de millones en derrocar gobiernos legítimos, en lugar de resolver sus problemas internos". Sobre el papel de la agencia de inteligencia, Gallardo es contundente: "La injerencia de la CIA, documentada en numerosos intentos de golpe de Estado y operaciones de desestabilización económica, es repudiada por toda persona con conciencia".Este descontento popular resuena en el fracturado panorama político interno de EEUU, donde la supuesta unidad bipartidista sobre Venezuela muestra profundas grietas. Gallardo señala que "no existe un consenso real en la clase política estadounidense sobre Venezuela, y esto es una victoria de nuestra diplomacia de paz y de la resistencia del pueblo venezolano". El analista destaca que la fachada de unidad se está resquebrajando, con figuras republicanas críticas alzando la voz."Hay figuras relevantes del propio establishment republicano, como el senador Rand Paul, que han cuestionado abiertamente la narrativa intervencionista. Ellos han expuesto la falta de pruebas para las acusaciones más graves contra nuestro Gobierno y han denunciado que la política de sanciones es un fracaso humanitario", explica el experto.En este grupo también está Tucker Carlson, el influyente comentarista, quien ha puesto el dedo en la llaga más sensible. Él ha acusado directamente a Donald Trump de "traicionar" a su base electoral. La promesa central del republicano fue sacar a Estados Unidos de conflictos interminables en el extranjero, una bandera que le derivó en un inmenso apoyo. Sin embargo, la creciente militarización en el Caribe y la retórica belicista hacia Venezuela, impulsada en gran medida por figuras de su propio partido como el secretario de Estado, Marco Rubio, representa, según analistas como Carlson, un incumplimiento de esas promesas. Esta contradicción pone a Trump en una encrucijada: ceder ante los 'pesos pesados' del partido o mantenerse fiel al America First que pregona."Esto revela que los llamados 'factores de poder' no son un bloque monolítico. Por un lado, están los halcones de la guerra, representados por figuras como Marco Rubio, cuya agenda es la confrontación directa con Venezuela y con varios países del mundo. Por otro lado, emergen sectores, incluso dentro del poder, que ven el enfoque actual como geopolíticamente costoso y contraproducente para los intereses comerciales de EEUU a largo plazo", analiza Gallardo.Ajedrez electoral en la Casa BlancaEn este complejo tablero, la política exterior se convierte en un instrumento de ambiciones domésticas. La pregunta entonces surge: ¿Está utilizando la Casa Blanca la situación en el Caribe para afianzar su control interno y allanar el camino hacia un próximo sucesor? "Donald Trump siempre ha priorizado una política exterior que él llama 'de interés nacional' que, en la práctica, suele ser más transaccional y menos ideológica que la de los neoconservadores. Figuras como Marco Rubio, con su obsesión ideológica por Venezuela y Cuba, representan un ala del partido que puede resultarle inconveniente".El experto se adentra en la posibilidad de una estrategia especial por parte del mandatario estadounidense. "Una acción espectacular, o un cambio de rumbo en la política hacia el Caribe que aislara o hiciera parecer ineficaz a Rubio, sería una jugada interesante para Trump. Le permitiría debilitar a un crítico interno: Rubio ha sido un dolor de cabeza para Trump en varios frentes. Asimismo, podría consolidar su control sobre el partido, ya que demostraría quién tiene el poder real para definir la agenda exterior. Además, [ayudaría] a preparar el terreno para [J.D.] Vance: al eliminar a un rival influyente, allanaría el camino para un candidato vicepresidencial y futuro presidencial más leal", pondera Gallardo.Mientras este intrincado juego de poder se desarrolla en Washington, y a pesar de la retórica inflamada, el propio Trump intentó bajar las tensiones en una reciente entrevista con CBS, descartando explícitamente una confrontación con Venezuela.

