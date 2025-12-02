https://noticiaslatam.lat/20251202/eeuu-pretende-asfixiar-a-la-economia-venezolana-con-su-creciente-presion-sobre-caracas-segun-1169012471.html

EEUU pretende "asfixiar a la economía venezolana" con su creciente presión sobre Caracas, según experto

EEUU pretende "asfixiar a la economía venezolana" con su creciente presión sobre Caracas, según experto

Sputnik Mundo

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, denunció que su país ha enfrentado "22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico"

La advertencia del mandatario ocurre en un contexto de máxima presión por parte del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó días atrás que el espacio aéreo venezolano estaba "cerrado por completo", lo que trajo la cancelación de decenas de vuelo de aerolíneas internacionales, dejando a miles de personas varadas en aeropuertos de todo el mundo. El analista político venezolano Emilio Hernández dijo a Sputnik que el anuncio desde Washington puede ser el comienzo de una estrategia de cerco aéreo y marítimo destinada a estrangular la recuperación económica nacional, además de que se enmarca en una escalada previsible de la presión estadounidense."Un siguiente paso en la escalada agresiva"El especialista desglosó la evolución de lo que define como una agresión multifacética. "Efectivamente. No solo cerco aéreo, sino bloqueo marítimo. O sea, el bloqueo tanto aéreo como marítimo, físico, es como un siguiente paso en la escalada agresiva de Estados Unidos con Venezuela", sentenció.Según su perspectiva, esta fase sigue una secuencia lógica después de otras medidas coercitivas: "Primero estuvo todo el bloqueo financiero. (…), no tener acceso al sistema SWIFT para hacer pagos, etc. Y todo el robo de activos de Venezuela en muchas partes del mundo". Hernández menciona además el bloqueo a Petróleos de Venezuela (PDVSA), destinado a cercenar la principal fuente de divisas del país. Sin embargo, el analista considera que dichas medidas tendrán poca efectividad ante la diversificación de exportaciones no petroleras que la nación sudamericana ha buscado impulsar. El objetivo, en su opinión, es claro: "Asfixiar a la economía venezolana". No obstante, cree que el momento para lograr un impacto devastador pudo haber pasado. "Esas medidas no tienen tanto efecto ahora como pudieron haber tenido hace cinco o diez años", argumenta, citando el desarrollo de una base productiva interna, el abastecimiento nacional de alimentos superior al 95% y la existencia de socios estratégicos. "Hay países que no acatan ese llamado de Estados Unidos al cierre aéreo y naval (…). Habrá posiblemente transportes, chinos, rusos (…), yo no creo que [EEUU] esté dispuesto a confrontar con China o con Rusia derribando un avión de carga", señaló.Respecto a la sostenibilidad temporal de un eventual cerco físico, Hernández es escéptico sobre su éxito a largo plazo. "No creo que sea sostenible en el sentido de que Venezuela puede conseguir caminos", afirmó, planteando escenarios alternativos como el uso de rutas terrestres hacia países vecinos para reexportar. "¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a bloquear el espacio aéreo o va a sancionar aún más a Colombia, a Brasil?".La apuesta de Washington, sugiere, es un colapso rápido. "Están tratando de buscar un efecto inmediato, una rendición prácticamente incondicional del chavismo y de Maduro en unos meses, pero (…) eso se ve a todas luces que va a fallar. Los venezolanos estamos ya acostumbrados, ya nos entrenamos en el año 2016-2017 a pasar trabajo y a buscar las maneras de superar cualquier dificultad".El precedente de Libia: ¿Un guion repetible?Ante la mención del precedente libio, donde una zona de exclusión aérea precedió a los bombardeos de la OTAN en 2011, Hernández traza una línea divisoria fundamental: la ausencia de una fuerza proxy armada dentro de Venezuela. "No creo que sea repetible en Venezuela, por una razón principal (…): Estados Unidos no cuenta con un apoyo en el terreno de un movimiento armado o de un ejército, digamos, aunque sea paramilitar", señaló.El analista repasó los intentos fallidos de la oposición venezolana por crear o cooptar a elementos armados: desde intentar dividir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hasta negociar con paramilitares colombianos o, según sus palabras, "tratar de contratar grupos delictivos".Estos esfuerzos, lejos de fructificar, habrían tenido una consecuencia paradójica: fortalecer la acción del Estado contra el crimen organizado. "La consecuencia ha sido favorable para los venezolanos, porque hemos disminuido la tasa de homicidios a menos de dos por cada 100.000 habitantes (…), cuando era una tasa media en el contexto latinoamericano".

