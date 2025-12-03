https://noticiaslatam.lat/20251203/cualquier-pais-esta-sujeto-a-ataques-la-escalada-verbal-de-trump-hacia-america-latina-1169057118.html

"Cualquier país está sujeto a ataques": la escalada verbal de Trump hacia América Latina

03.12.2025

Durante una reunión de gabinete, Trump declaró que su Gobierno "va a empezar eso también muy pronto", enfatizando que conocen las rutas y ubicaciones de los objetivos. Este anuncio es significativo, ya que hasta ahora la campaña letal de la Administración se había centrado en ataques marítimos contra embarcaciones sospechosas.Por otra parte, Trump advirtió que estos operativos no se limitarían a un solo país. Al ser interrogado, afirmó que cualquier nación donde se produzcan o trafiquen drogas ilícitas "está sujeta a ataques", mencionando expresamente a Colombia, además de Venezuela.Esta declaración universaliza la amenaza, planteando la posibilidad de acciones militares estadounidenses en múltiples territorios latinoamericanos bajo la justificación de la lucha antidrogas, y expandiría drásticamente las operaciones que ya han dejado más de 80 muertos en ataques a embarcaciones.La ambigüedad como estrategia: Trump navega entre aguas divididasEste anuncio directo que presagia un aumento en la actividad bélica estadounidense en América Latina contrasta con la reciente y opaca comunicación telefónica de Trump con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.Respecto a esa llamada, la analista en relaciones internacionales Michelle Ellner argumenta que la vaguedad y el continuo cambio de tono, son un componente inherente al estilo político de Trump, utilizado particularmente en temas controvertidos donde existen posturas enfrentadas en su propio partido.Esta táctica, según Ellner, responde a una división interna dentro del Partido Republicano. "Un sector sigue empujando la idea de una guerra de cambio de régimen, mientras otros temen el costo político y regional que tendría meterse en un conflicto así. Con esa división interna, lo más práctico para él es no dar detalles", explicó."Si Trump explica demasiado, tendría que definirse claramente entre mantener la línea dura o apostar por evitar una guerra abierta, y ahora mismo él quiere dejar las dos posiciones en el aire. Por eso mantiene todo tan vago: le permite decir que 'hubo una llamada' sin comprometerse públicamente ni con una guerra de cambio de régimen ni con una desescalada. Es una estrategia para navegar contradicciones internas y externas mientras decide su próximo movimiento", profundizó.La reunión en la Casa Blanca: ¿Coordinación para la guerra o evaluación de costos?La amenaza de ataques terrestres se enmarca en un contexto de intensa actividad en Washington. El llamado a una reunión con figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el titular de Defensa, Pete Hegseth, ambos conocidos por sus posturas abiertamente intervencionistas respecto a Venezuela, no pasa desapercibido para el análisis. Ellner advirtió que su convocatoria "no suele ser una señal de desescalada".No obstante, la analista recalcó que esto no equivale a que una acción bélica a gran escala sea inminente. En su opinión, la reunión tenía objetivos más tácticos.En conclusión, para la experta, el momento actual es de extrema tensión y cálculo. "Así que no diría que estamos más cerca de la paz, pero es un momento de máxima tensión en el que la Casa Blanca mantiene todas las opciones sobre la mesa mientras mide hasta dónde puede avanzar sin desencadenar un conflicto de gran escala".La experta hizo referencia al cada vez más complejo frente doméstico estadounidense, donde crecen las presiones sobre Pete Hegseth. Congresistas demócratas han acusado al secretario de Guerra de "homicidio" y "crimen de guerra", tras revelaciones del medio estadounidense The Washington Post que detallan cómo, tras un primer ataque a una embarcación en el Caribe el pasado 2 de septiembre, se ordenó un segundo bombardeo para eliminar a supervivientes, siguiendo una orden atribuida a Hegseth de "matar a todos".Legisladores como Sam Liccardo, Ted Lieu y Seth Moulton han calificado el hecho de ilegal y propio de un crimen de guerra, mientras Hegseth lo niega tachándolo de "noticias falsas". Ante la controversia, el Comité de Servicios Armados del Senado ha anunciado una "supervisión rigurosa" de los hechos.Sin embargo, el propio Hegseth negó haber dado cualquier orden de "matar a todos", desacreditando el reportaje del Washington Post como "historias falsas" basadas en "fuentes anónimas sin fundamento".Aseveró que solo presenció en vivo el primer ataque del 2 de septiembre y luego se retiró a otra reunión, delegando la autoridad operativa total al almirante Mitch Bradley, quien —según Hegseth— tomó la "decisión correcta" y con "plena autoridad" de "hundir finalmente el barco y eliminar la amenaza" basándose en inteligencia y legalidad. Hegseth justificó la acción bajo el concepto de "niebla de guerra" y defendió el apoyo a los comandantes para que tomen "medidas oscuras y difíciles" contra el narcotráfico.Activismo en favor de la paz: La receta para hacer la guerra "políticamente inviable"Mientras Trump y su gabinete de guerra buscan ampliar su presencia militar en el Caribe, un dato político a considerar es el amplio rechazo ciudadano en Estados Unidos a una guerra con Venezuela, que supera el 70% según diversas encuestas. Ellner reconoció la importancia de este factor, pero señala que la historia muestra que la opinión pública por sí sola no ha sido un dique suficiente para detener intervenciones militares.La estrategia, según la analista, debe ser multidimensional y concreta. "Primero, presionar al Congreso para frenar legalmente cualquier intento de escalada militar. Si los legisladores sienten que apoyar una intervención tiene un costo electoral, la Casa Blanca pierde margen. Segundo, coordinar acciones entre movimientos del continente y fortalecer alianzas regionales que denuncien la intervención en foros internacionales. Tiene que haber una voz latinoamericana clara exigiendo respeto a la soberanía y denunciando las consecuencias humanas de una guerra".Un eje fundamental de su argumentación es la necesidad de no segmentar la narrativa sobre la agresión, especialmente ante la nueva amenaza de ataques terrestres en múltiples países.Por ello, Ellner insistió en que los movimientos sociales y políticos tienen una tarea crucial."Por eso, además de desmontar las narrativas falsas sobre seguridad y narcotráfico, los movimientos deben dejar claro que los ataques en el Caribe y la amenaza de una guerra son parte del mismo conflicto. En este momento, el objetivo no es solo pedir paz: es hacer políticamente inviable una guerra que tendría consecuencias desastrosas para toda la región", concluyó.

