EEUU busca "saquear los recursos minerales y estratégicos" de Venezuela, advierte experto

EEUU busca "saquear los recursos minerales y estratégicos" de Venezuela, advierte experto

María Elvira Salazar, congresista republicana por Florida, dejó en evidencia cuál sería el objetivo económico central detrás de la hostilidad persistente y el... 29.11.2025

"Venezuela para las compañías petroleras estadounidenses será un día de campo (field day). Porque serán más de un trillón de dólares en actividad económica", expresó la legisladora estadounidense.Analistas consultados por Sputnik abordaron las implicaciones estratégicas detrás de esta postura, la coherencia interna en la política estadounidense y la viabilidad real de este pretendido "festín" petrolero.¿La ley del más fuerte?Jesús David Rojas, experto en derecho internacional, dijo para este medio que las declaraciones de Salazar no son más que la confirmación de un patrón de conducta de "una potencia en decadencia".Afirmó que los dichos de la legisladora demuestran que "nadie debe ni puede confiar en los Estados Unidos como negociador o defensor de causas justas en ninguna parte del mundo".Amaranto Vargas, analista político venezolano, coincide con este análisis y encuentra similitudes estratégicas entre los casos de Irak y Venezuela. "Estados Unidos invirtió mucho en Venezuela durante muchos años, hasta que llegó el comandante Hugo Chávez al poder en el año 98, así como lo hizo también en Irak con Saddam Hussein", explica.Para el experto, el interés siempre ha sido "imponer o por fomentar, por promover y por consolidar en esos países gobiernos que sean leales a la política de los Estados Unidos, que sean incluso más allá que leales, vasallos".Narcotráfico o petróleoAmbos expertos coinciden en que el fraseo de la congresista desenmascara la narrativa de la "lucha contra las drogas" utilizada para justificar la presión contra Venezuela. Rojas va más allá y señala una contradicción inherente.Para Vargas, lo dicho por Salazar "devela pues el verdadero interés de los Estados Unidos sobre Venezuela y que evidentemente solapa ese tema de la lucha contra el narcotráfico". Considera incluso que esta franqueza es "interesante y positiva" porque "le deja saber al pueblo venezolano que no hay ningún otro interés más que el de invadir o hacerse del territorio para hacer uso de sus recursos naturales".Las tensiones dentro del Partido RepublicanoPara ambos analistas, las declaraciones de la congresista Salazar sirven como termómetro para evaluar la dinámica interna dentro del propio Partido Republicano.Rojas afirma que "no hay postura cohesionada en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata ni en la nación estadounidense". Argumenta que Estados Unidos "está viviendo un proceso de transformaciones revolucionarias subterráneas" marcado por un "endeudamiento gigantesco" y el cuestionamiento popular por el apoyo a conflictos externos, entre otros.Amaranto Vargas, en cambio, percibe una mayor unidad en la hostilidad hacia Venezuela. "El Partido Republicano ha tenido siempre una postura muy dura en contra de Venezuela y particularmente en contra de la Revolución Bolivariana", asegura.Explica que la legisladora republicana "representa a una gran cantidad de latinos en el congreso norteamericano, de la comunidad miamense cubana y venezolana", que presionan para "acabar con el comunismo en América Latina". Aunque reconoce que puede haber "un matiz", su conclusión es que "dentro del Partido Republicano norteamericano hay una postura unificada".La resistencia venezolanaLa viabilidad del escenario descrito por la congresista Salazar es el punto donde ambos expertos convergen en un escepticismo fundamentado. Consideran que la idea de un "festín" petrolero es, en el mejor de los casos, una ilusión peligrosa.Rojas apela a la historia y al carácter del pueblo venezolano. "Para gobernar Venezuela hoy en día no basta con hacer 'lobby' en los Estados Unidos diciendo que va a vender el país. También hace falta que el presidente tenga don de mando y que las instituciones y sobre todo el pueblo lo obedezca", señala.Citando un episodio de la Guerra de Independencia, recuerda que "el pueblo venezolano no acepta comandos impuestos y mucho menos por tropas extranjeras, históricamente hablando".Advierte que cualquier intento de materializar este plan generaría un caos de proporciones hemisféricas: "Si invaden se generará un caos de tal magnitud que afectará el comercio en todo el norte de América del Sur y podría hacer inviable la producción petrolera (…) El caos puede apoderarse de todo el hemisferio y eso puede hacer muy vulnerable a Estados Unidos como potencia".Amaranto Vargas complementa este análisis con la realidad actual del negocio petrolero en Venezuela. En ese sentido, destaca los acuerdos comerciales que existen con, por ejemplo, los países BRICS, e incluso con la propia compañía Chevron.El analista señala que para que ocurra, "debe existir obligatoriamente un escenario de caos en Venezuela, cosa que yo veo sumamente difícil". Subraya que "el pueblo venezolano está cohesionado y bastante concientizado sobre lo que significaría una invasión".Por ello, concluye que ver el "festín" "como que fuese una operación muy sencilla, muy fácil y que es una cosa de niño en una piñata (…) no pareciera ser un escenario muy realista, por lo menos en el corto plazo".

