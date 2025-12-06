https://noticiaslatam.lat/20251206/oms-respalda-un-medicamento-especial-para-bajar-de-peso-como-puede-ayudarle-a-mexico-a-combatir-la-1169151693.html

OMS respalda un medicamento especial para bajar de peso: ¿Cómo puede ayudarle a México a combatir la obesidad?

OMS respalda un medicamento especial para bajar de peso: ¿Cómo puede ayudarle a México a combatir la obesidad?

Sputnik Mundo

Las autoridades y la población en México deben prepararse para no caer en la ilusión de que las terapias GLP-1 —medicamentos popularmente conocidos como... 06.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-06T04:25+0000

2025-12-06T04:25+0000

2025-12-06T04:25+0000

américa latina

💗 salud

sociedad

organización mundial de salud (oms)

obesidad

💬 opinión y análisis

méxico

sobrepeso

diabetes

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/02/09/1121426276_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4b56b42d7c7ae540bf2bd5ece50f2128.jpg

Esta semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó la liraglutida, la semaglutida y la tirzapatida en una nueva guía de uso para combatir el sobrepeso, los agregó en la Lista de Medicamentos Esenciales en 2025 para el control de la diabetes tipo dos y, por primera vez, recomendó "su uso a largo plazo en adultos con obesidad".Con ello, la OMS da su respaldo a productos que, en los últimos años, han sido tema de controversia por su efectividad para reducir rápidamente el peso de las personas, pero también por los efectos secundarios que se le asocian, entre ellos, la pérdida de visión.No es la panacéaLos especialistas advirtieron que, si bien la literatura científica avala la efectividad de este tipo de productos, no deben tomarse como una vía rápida y única para combatir la obesidad, enfermedad que en México se le asocian más de 2.000 muertes al año.La doctora en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Adela Alba Leonel, aclaró que esta guía publicada por la OMS se trata únicamente de una recomendación, con el fin de que estos productos puedan ser más accesibles a través de los sistemas públicos de salud y se promueva la creación de medicamentos genéricos y, por lo tanto, más económicos.La experta recordó que, en principio, estos medicamentos se crearon únicamente para el tratamiento de diabetes pero, al igual que ha ocurrido con otros fármacos, su uso demostró más beneficios que ahora se volvieron la principal razón de su comercialización.En este sentido, la investigadora universitaria agregó que uno de los primeros problemas que surgieron cuando se descubrió el efecto de perder peso rápidamente, fue que muchos diabéticos ya no pudieron acceder a este medicamento, debido a la alta demanda.Asimismo, el investigador del Departamento de Clínicas del Centro Universitario de Tlajomulco de la Universidad de Guadalajara (UDG), el doctor Enrique Cervantes Pérez, comentó que, precisamente por este tipo de situaciones, la venta de estos productos no debe ser de venta libre, ya que, además, se requiere un seguimiento médico puntual para atender de forma integral el problema de la obesidad.El 'boom' de su usoSi bien este tipo de medicamentos ya tienen más de una década de existencia, su uso principalmente entre la farándula ha popularizado su reputación en el último par de años. Medios como The Economist estiman que, tan solo en 2024, estos productos generaron ventas de más de 24.000 millones de dólares, las cuales, en 2026, podrían aumentar debido a la posibilidad de que se empiecen a producir versiones bebibles.En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) avala el uso de estos medicamentos únicamente para pacientes con diabetes, por lo que su venta requiere una receta médica.El país latinoamericano es uno de los Estados con problemas más graves en la materia. Según el reporte Panorama de la Salud 2025, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México tiene los niveles más altos de obesidad entre las 38 naciones que conforman el grupo.El Gobierno local, sobre todo desde el sexenio pasado y en el actual, ha considerado el tema de la obesidad —sobre todo en niños— como una de sus prioridades en materia de salud pública.Para atender esta problemática, las autoridades federales han impulsado programas como el etiquetado de productos para advertir a los consumidores cuando algún alimento tiene azúcares añadidos, grasas saturadas o algún elemento que pueda provocar problemas de salud.Una de las medidas más controversiales de los últimos años ha sido la prohibición de alimentos chatarra y refrescos en escuelas de nivel básico, implementada a finales de marzo de 2025. A pesar de las protestas, la medida ha sido defendida por las autoridades sanitarias quienes también han impulsado el aumento gradual de impuestos a bebidas azucaradas, lo que, según la Secretaría de Salud mexicana, puede reducir el consumo hasta en un 7%.¿Qué efectos tiene el Ozempic?De acuerdo con Cervantes Pérez, algunos de los efectos secundarios conocidos entre los usuarios de las terapias GLP-1 son disminución del apetito y antojos, así como saciedad temprana. Otros más graves, reportados en menor medida, son casos de pancreatitis aguda, cáncer medular de tiroides y, en algunos casos, se ha reportado neuritis óptica no artrítica que causa disminución aguda o pérdida súbita de la visión.Aunado a ello, Alba Leonel advirtió que los ensayos clínicos realizados hasta la fecha señalan que el consumo de estos medicamentos tiene que ser constante, porque así como se registran pérdidas de peso rápidas con su consumo, al dejar de hacerlo viene el llamado "efecto rebote", esto si el tratamiento no se realiza con una estrategia integral para cambiar los hábitos de las personas.En este sentido, Alba Leonel hizo un llamado a la población en general para que acuda con un médico, para establecer de forma exacta cuáles son las razones que provocan la obesidad en una persona.Si bien en la mayoría de los casos se asocia a los hábitos alimenticios de los pacientes, se trata de una enfermedad que es multifactorial y puede aparecer ya sea por razones genéticas u hormonales.La especialista en farmacoepidemiologia también recordó que "internet no es un médico" e insistió en asistir a consulta antes de iniciar cualquier tratamiento, ya que la desinformación en temas de salud es una problemática de mucha trascendencia para la sociedad.Mientras tanto, Cervantes Pérez recomendó a quienes piensan utilizar este tipo de tratamientos que acudan con especialistas para diseñar un programa integral que permita atender la obesidad y así erradicar esta enfermedad, más allá de las herramientas con las que se cuenten en la actualidad.

https://noticiaslatam.lat/20251113/1168434309.html

https://noticiaslatam.lat/20230601/la-salud-esta-mercantilizada-por-que-importa-la-cancelacion-de-un-medicamento-milagro-en-mexico-1139660528.html

https://noticiaslatam.lat/20241024/prohibir-la-comida-chatarra-en-escuelas-no-basta-mexico-necesita-una-planeacion-muy-estricta-1158444387.html

https://noticiaslatam.lat/20221202/que-es-el-ozempic-utilizado-para-la-diabetes-pero-hoy-por-viral-por-su-propiedad-adelgazante-1133119767.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

💗 salud, sociedad, organización mundial de salud (oms), obesidad, 💬 opinión y análisis, méxico, sobrepeso, diabetes