Medicamentos para la obesidad y la diabetes provocarían muerte e intoxicación en EEUU

Las versiones sin marca o versiones compuestas de los medicamentos Ozempic y Wegovy supuestamente están relacionadas en Estados Unidos con la muerte de una... 08.11.2024, Sputnik Mundo

Lars Fruergaard Jorgensen, presidente y consejero delegado del laboratorio danés Novo Nordisk, reveló que en Estados Unidos se están consumiendo este tipo de medicamentos porque los usuarios creen que estos contienen semaglutida, sustancia activa principal de Ozempic y Wegovy. Sin embargo, dice, eso es erróneo, ya que esos medicamentos solo son producidos por Novo Nordisk y no son vendidos por otras empresas en territorio estadounidense. El laboratorio danés dijo que los datos sobre 10 muertes y más de 100 hospitalizaciones procedían de la base de datos de notificación de acontecimientos adversos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) para la semaglutida.Sin embargo, según CNN, la FDA advirtió de que los informes de ese sistema no están verificados y no significan que los medicamentos hayan causado los daños documentados. Los dos medicamentos, recetados para contrarrestar la diabetes y la obesidad, están aprobados por la FDA.Los medicamentos Wegovy (indicado para la obesidad) y Ozempic ( recetado para tratar la diabetes), que cuestan unos 1.000 dólares por un suministro para un mes, se han popularizado por su uso para la disminución de peso y, por ello, llevan años apareciendo y desapareciendo de la lista de escasez de la FDA.En Estados Unidos, las farmacias de compuestos están autorizadas para producir combinaciones modificadas de medicamentos de marca para hacer frente a la escasez de suministros; sin embargo, la misma FDA ha advertido de los riesgos de ingerir versiones compuestas de esas medicinas, pues no están aprobadas por ese organismo."La FDA ha recibido múltiples informes de acontecimientos adversos, algunos de los cuales requirieron hospitalización, que pueden estar relacionadas con errores de dosificación asociados a productos compuestos inyectables de semaglutida. Estos errores de dosificación se debieron a que los pacientes midieron y se auto administraron dosis incorrectas del medicamento y, en algunos casos, a que los profesionales sanitarios calcularon mal las dosis del medicamento", publicó la FDA en un comunicado en octubre pasado.La autoridad sanitaria explicó que algunos de los efectos adversos por tomar versiones compuestas de semaglutida son graves. Algunos pacientes declararon haber buscado atención médica por sus síntomas, como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y estreñimiento.

