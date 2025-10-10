Medidas para frenar la obesidad infantil aún son insuficientes en México, considera una experta

En entrevista para el diario mexicano El Universal, la experta consideró que, si bien estas políticas pueden ser efectivas, se han aplicado de forma precipitada, por lo que las familias no cuentan con información suficiente sobre alternativas alimenticias que puedan darle a los niños.La declaración de la especialista se da en el marco de la publicación del informe Child Nutrition Report 2025 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) en el que se advierte que, desde 2012, no han mejorado en México las estadísticas relacionadas con la nutrición y la obesidad infantil.El reporte advierte que el 13% de los niños menores de cinco años tiene un retraso en el crecimiento y el 7% presenta sobrepeso. Asimismo, señala que solo el 14% de los bebés de cero a cinco meses recibe lactancia materna y el 18% de los menores de dos años no consume ni frutas ni verduras diariamente.La Unicef destaca que este problema "no es solo una cuestión de decisiones individuales", ya que en México se vive "un entorno alimentario tóxico, que empuja a las familias hacia opciones baratas, adictivas y dañinas".Además de este entorno "alimentario tóxico", Gallego puntualizó que "muchas veces el ambiente familiar no nos ayuda, porque los padres no hacen ningún tipo de actividad física" ni fomentan actividades físicas, algo que también tiene mucho que ver con el ambiente socioeconómico de cada familia.La especialista señaló que, si bien la obesidad puede ser un factor hereditario, la alimentación poco saludable, el consumo excesivo de refrescos y comida chatarra, y una vida cada vez más sedentaria agravan dicha condición en los menores que son propensos."Por lo general, podemos encontrar hoy en día obesidad en niños a partir de los cinco años de edad. Cuando hablamos de obesidad infantil y sobrepeso, hablamos entre los cinco y 11 años de edad. Hoy día tenemos a niños que están la mayor cantidad del día en tabletas, videojuegos, frente a las pantallas y no hay actividad física", refirió.
Políticas públicas aplicadas en México, como prohibir la comida chatarra en escuelas de educación básica, no han sido suficientes para frenar la obesidad infantil, opinó la especialista en nutrición infantil Josefa Gallego.
En entrevista para el diario mexicano El Universal, la experta consideró que, si bien estas políticas pueden ser efectivas, se han aplicado de forma precipitada, por lo que las familias no cuentan con información suficiente sobre alternativas alimenticias que puedan darle a los niños.
"No hay información a la mano. Fue simplemente una ley que dio paso a la prohibición, pero no se informó, no se educó a las familias de 'esto debería llevar una lonchera saludable, equilibrada, lo que debería ser el desayuno de los niños, lo que deben comer para estar concentrados, para poder nutrirse, para poder rendir'. Es una muy buena política, pero hay que trabajarla un poquito más. Se debe educar desde la casa, que es el núcleo, y al personal de las escuelas", comentó Gallego.
La declaración de la especialista se da en el marco de la publicación del informe Child Nutrition Report 2025 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) en el que se advierte que, desde 2012, no han mejorado en México las estadísticas relacionadas con la nutrición y la obesidad infantil.
El reporte advierte que el 13% de los niños menores de cinco años tiene un retraso en el crecimiento y el 7% presenta sobrepeso. Asimismo, señala que solo el 14% de los bebés de cero a cinco meses recibe lactancia materna y el 18% de los menores de dos años no consume ni frutas ni verduras diariamente.
La Unicef destaca que este problema "no es solo una cuestión de decisiones individuales", ya que en México se vive "un entorno alimentario tóxico, que empuja a las familias hacia opciones baratas, adictivas y dañinas".
"Ya no hablamos solo de escasez de alimentos, sino de entornos donde lo disponible y accesible son productos ultraprocesados que desplazan frutas, verduras y proteínas", indica el reporte.
Además de este entorno "alimentario tóxico", Gallego puntualizó que "muchas veces el ambiente familiar no nos ayuda, porque los padres no hacen ningún tipo de actividad física" ni fomentan actividades físicas, algo que también tiene mucho que ver con el ambiente socioeconómico de cada familia.
La especialista señaló que, si bien la obesidad puede ser un factor hereditario, la alimentación poco saludable, el consumo excesivo de refrescos y comida chatarra, y una vida cada vez más sedentaria agravan dicha condición en los menores que son propensos.
"Por lo general, podemos encontrar hoy en día obesidad en niños a partir de los cinco años de edad. Cuando hablamos de obesidad infantil y sobrepeso, hablamos entre los cinco y 11 años de edad. Hoy día tenemos a niños que están la mayor cantidad del día en tabletas, videojuegos, frente a las pantallas y no hay actividad física", refirió.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).