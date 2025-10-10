https://noticiaslatam.lat/20251010/medidas-para-frenar-la-obesidad-infantil-aun-son-insuficientes-en-mexico-considera-una-experta-1167342581.html

Medidas para frenar la obesidad infantil aún son insuficientes en México, considera una experta

Medidas para frenar la obesidad infantil aún son insuficientes en México, considera una experta

Sputnik Mundo

Políticas públicas aplicadas en México, como prohibir la comida chatarra en escuelas de educación básica, no han sido suficientes para frenar la obesidad... 10.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-10T09:27+0000

2025-10-10T09:27+0000

2025-10-10T09:27+0000

américa latina

méxico

💗 salud

unicef

sociedad

obesidad infantil

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/09/1167342813_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_225ed76340635cd1d21190a49237e619.jpg

En entrevista para el diario mexicano El Universal, la experta consideró que, si bien estas políticas pueden ser efectivas, se han aplicado de forma precipitada, por lo que las familias no cuentan con información suficiente sobre alternativas alimenticias que puedan darle a los niños.La declaración de la especialista se da en el marco de la publicación del informe Child Nutrition Report 2025 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) en el que se advierte que, desde 2012, no han mejorado en México las estadísticas relacionadas con la nutrición y la obesidad infantil.El reporte advierte que el 13% de los niños menores de cinco años tiene un retraso en el crecimiento y el 7% presenta sobrepeso. Asimismo, señala que solo el 14% de los bebés de cero a cinco meses recibe lactancia materna y el 18% de los menores de dos años no consume ni frutas ni verduras diariamente.La Unicef destaca que este problema "no es solo una cuestión de decisiones individuales", ya que en México se vive "un entorno alimentario tóxico, que empuja a las familias hacia opciones baratas, adictivas y dañinas".Además de este entorno "alimentario tóxico", Gallego puntualizó que "muchas veces el ambiente familiar no nos ayuda, porque los padres no hacen ningún tipo de actividad física" ni fomentan actividades físicas, algo que también tiene mucho que ver con el ambiente socioeconómico de cada familia.La especialista señaló que, si bien la obesidad puede ser un factor hereditario, la alimentación poco saludable, el consumo excesivo de refrescos y comida chatarra, y una vida cada vez más sedentaria agravan dicha condición en los menores que son propensos."Por lo general, podemos encontrar hoy en día obesidad en niños a partir de los cinco años de edad. Cuando hablamos de obesidad infantil y sobrepeso, hablamos entre los cinco y 11 años de edad. Hoy día tenemos a niños que están la mayor cantidad del día en tabletas, videojuegos, frente a las pantallas y no hay actividad física", refirió.

https://noticiaslatam.lat/20241024/prohibir-la-comida-chatarra-en-escuelas-no-basta-mexico-necesita-una-planeacion-muy-estricta-1158444387.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, 💗 salud, unicef, sociedad, obesidad infantil