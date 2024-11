https://noticiaslatam.lat/20241116/un-estudio-calcula-que-casi-el-75-de-los-adultos-de-eeuu-es-obeso-o-tiene-sobrepeso-1159054740.html

Un estudio calcula que casi el 75% de los adultos de EEUU es obeso o tiene sobrepeso

La revista científica The Lancet publicó el 14 de noviembre una investigación en la que se revela que casi 3 de cada 4 adultos estadounidenses tienen sobrepeso o son obesos, situación a la que se llegó en ese país después de un aumento sustancial de los niveles de sobrepeso y obesidad durante décadas.La publicación, citada por The Hill, señala un aumento sustancial de los adultos con sobrepeso y obesidad, así como de los niños y adolescentes de entre 5 y 24 años, en los últimos 30 años, y se espera que haya poco margen de mejora de aquí a 2050.Teniendo en cuenta que los problemas de peso en los adolescentes rara vez se resuelven, la investigación prevé que la cifra de adultos con sobrepeso y obesidad aumente hasta el 80%, es decir, alrededor 260 millones de estadounidenses en esa situación.Pese a la presencia de un auge del mercado de medicamentos contra la obesidad, los autores de la investigación afirman que los fármacos no son ampliamente accesibles para todas las poblaciones afectadas, y que esos tratamientos clínicos "no deben considerarse una cura para la epidemia de obesidad".Finalmente, los investigadores piden a los legisladores que tomen medidas que rompan este patrón, haciendo referencia al Plan de Acción Mundial 2013-2020 para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud.

