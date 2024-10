https://noticiaslatam.lat/20241024/prohibir-la-comida-chatarra-en-escuelas-no-basta-mexico-necesita-una-planeacion-muy-estricta-1158444387.html

Prohibir la comida chatarra en escuelas no basta: México necesita "una planeación muy estricta"

Prohibir la comida chatarra en escuelas no basta: México necesita "una planeación muy estricta"

México implementará a partir del próximo año una iniciativa para mejorar la salud alimentaria en las escuelas, donde se incluye la prohibición de la venta y...

"Es una gran estrategia porque, entre más expuestos estén los niños a tomar agua o a los alimentos más naturales, es mucho más sencillo crear estos hábitos saludables para que, en la etapa adulta, no cueste trabajo tomarlos. A final de cuentas, la escuela es el segundo hogar, el sitio donde más pasan tiempo [los estudiantes]", expone la nutrióloga clínica Andrea Bruguera."Si se comienza a reducir el consumo de azúcares, se fomenta el ejercicio y demás, ayuda en la salud en general, no solo física, sino cognitiva. Eso es parte relevante; no podemos ver todo de manera aislada, sino como un todo", puntualiza la experta.En este tenor, el académico de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Rius, puntualiza que el plan es bueno, pero se debe establecer una estrategia integral que abarque varias aristas que vayan más allá de los centros educativos."Si se pudiera establecer que las escuelas tuvieran su propio sistema de comedores y que estos fueran saludable, con condiciones higiénicas adecuadas para realizarla y consumirla, así como el hacer ejercicio y una campaña de concientización hacia toda la población, no solo a los niños", eso tendrá un impacto más grande en la sociedad mexicana, expresa.El 30 de septiembre de 2024, los entonces secretarios de Educación, Leticia Ramírez, y de Salud, Jorge Alcocer, publicaron un acuerdo para promover la salud alimentaria en las escuelas, donde se delimitan los estatutos para la preparación, distribución y venta de comida y bebidas preparadas, procesadas y a granel.Sin embargo, sus detalles fueron dado a conocer hasta el 21 de octubre por parte del nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado.El pacto "tiene una vigencia de 180 días para entrar en vigor, es decir, el próximo 29 de marzo del 2025 ya será obligatorio para todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional de los tres niveles: básica, media superior y superior", lo cual impacta en 258.869 centros de este tipo, expresó en conferencia de prensa.¿En qué consiste la estrategia?De acuerdo con Delgado, los planes a realizar dentro de la estrategia para la salud alimentaria en las escuelas mexicanas son:En caso de que las cooperativas escolares vendan comida ultraprocesada, serán acreedoras a multas entre los 10.900 y 109.000 pesos (alrededor de 549 a 5.493 dólares), mismas que podrían duplicarse en caso de reincidencia. Este proyecto tiene como fin, además de mejores hábitos alimenticios, el disminuir la obesidad y sobrepeso entre la población escolar. Asimismo, estos padecimientos están relacionados "con el alto consumo de azúcares (...). La gran mayoría provienen de refrescos y productos ultraprocesados. Cerca de dos terceras partes, el 66% de la población escolar supera el límite máximo recomendado [de ingesta de estos alimentos] por la Organización Mundial de la Salud (OMS)", mencionó el titular de la SEP mexicana.Las grandes dificultadesLos expertos coinciden en que hay grandes dificultades para que la estrategia para mejorar la salud alimentaria en las escuelas de México pueda ser implementada a cabalidad, especialmente cuando ha sido un esfuerzo que, durante varios años, se ha intentado llevar a cabo de manera local.Ejemplo de ello fue en 2020, cuando Oaxaca, estado al sur del territorio mexicano, aprobó una ley que prohibía el consumo de comida chatarra a las personas menores de 18 años. Esto causó un gran revuelo y rechazo por parte del sector empresarial, mismo que aludió su oposición porque presuntamente causaría resultados negativos en la economía y abría al puerta a la informalidad. Finalmente, la iniciativa solo quedó en el papel ya que, según organizaciones civiles locales, el Gobierno oaxaqueño no realizó más acciones para que la ley fuese cumplida.Más allá de esta situación, otros retos importantes son la cadena de conservación de la comida y el vislumbrar cómo se evitará su exposición a contaminantes, así como el acceso al agua que, en algunas regiones del país latinoamericano, es escaso o nulo.Para Bruguera, otras de las barreras más grandes para que la estrategia para mejorar la salud alimentaria en las escuelas son los hábitos que se tengan en las familias mexicanas relacionados con la comida y bebidas."No solo se deben tener pláticas con los alumnos y los maestros, sino con los papás, ya que son hábitos que se reflejan en los estudiantes. Los niños y jóvenes van a comer lo que sus familias les den, ya que ellos no compran o cocinan sus alimentos", enfatiza. Entonces, ¿qué falta por hacer?Para los especialistas, hay algunas cuestiones que el Gobierno de México debe delinear antes de los primeros meses de 2025, esto con el propósito de que la salud alimentaria en las escuelas de todos los niveles educativos mejore paulatinamente.Para las cuestiones más relacionadas con la salud mental, "igualmente se deberían implementar clases o cursos sobre manejo de estrés en las escuelas, incluso actividades como el yoga. Eso ayuda muchísimo a regular las emociones", agrega Bruguera.Por último, Rius insiste en que el plan nacional primero debe analizar las particularidades de cada entidad del país latinoamericano, con el objetivo de saber cuáles son las ventajas y desventajas de aplicar las medidas tal y cómo se han expuesto."De esta manera, se podrá divisar cómo implementar en cada sitio [este programa], ya que es muy distinto un lugar a otro. Por ejemplo, si estoy en Sonora (norte de México) y la temperatura promedio es de 45 grados centígrados, necesito un sistema de refrigeración para conservar los alimentos saludables, sino es inviable. Esto es primordial porque, aunque existan leyes muy estrictas, a final de cuentas, podrían no aplicarse si no se toman en cuenta este tipo de variables", concluye.

