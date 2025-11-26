https://noticiaslatam.lat/20251126/ia-y-algoritmos-de-eeuu-enfocados-en-el-caribe-el-nuevo-frente-silencioso-contra-venezuela-1168825862.html

IA y algoritmos de EEUU enfocados en el Caribe: el nuevo frente silencioso contra Venezuela

26.11.2025

La movilización, descrita por el mandatario como una demostración de "poder político, social y militar", sirvió como escenario para lanzar un mensaje ante lo que Caracas ha considerado son "provocaciones" de Washington para justificar un conflicto en la región."Nuestro proyecto no es colonialista. Nosotros no buscamos robar los recursos, ni tierras a otros pueblos. Nuestro proyecto es emancipador. Tiene como objetivo la paz", añadió el mandatario venezolano.Mientras las calles de Caracas continúan siendo plataforma para la cohesión del chavismo frente a la amenaza militar de Estados Unidos, desde los centros de análisis estratégico se examinan con lupa las formas más sutiles y tecnológicas de estas amenazas.El analista político venezolano Ernesto Cazal analiza para Sputnik los contornos de una pugna que ya no se libra solo en el terreno de la geopolítica tradicional, sino en el dominio de los algoritmos y la inteligencia artificial desplegada por EEUU en el Caribe, bajo la operación denominada Lanza del Sur.Una estrategia automatizadaCazal establece un paralelismo inquietante entre los mecanismos empleados por Israel en Gaza y su adaptación al contexto latinoamericano.El núcleo de esta operación, explica, es una "arquitectura de decisión automatizada: un sistema que combina sensores, datos en tiempo real y modelos predictivos para identificar, clasificar y —potencialmente— actuar contra lo que considera una amenaza", pondera."En Gaza, el Ejército israelí usó un sistema de Palantir para generar objetivos casi automáticamente a partir de comunicaciones interceptadas, movimientos de teléfonos, imágenes satelitales y patrones de tráfico", detalla el investigador. El elemento crucial, señala, fue cómo "la IA normalizó la escalada. Cada nuevo dato justificaba más vigilancia, y cada intercepción reforzaba la lógica del sistema".En el escenario del Caribe, esta misma estrategia se desplegaría en un modo de baja intensidad. "Se pretende sustituir los ataques aéreos por intercepciones marítimas; nombrar los objetivos humanos como 'patrones anómalos' de tráfico fluvial o costero; y las reglas de engagement se vuelven opacas, delegadas en protocolos que nadie publica", afirma Cazal. Las llamadas embarcaciones robóticas de larga duración estarían diseñados para "aprender continuamente: recolectar datos sobre rutas, horarios, embarcaciones y entrenar modelos que clasifiquen, lo que es ilegal, según criterios que no se negocian con los países sobre cuyas aguas operan", rescata el experto.El objetivo realAl ser cuestionado sobre las pruebas de la atribución de Lanza del Sur al Departamento de Estado, el Pentágono y las agencias de inteligencia estadounidenses, Cazal aclara que no se trata de una "conspiración, sino a una convergencia estructural entre instituciones, contratos y decisiones públicas"Asimismo, señala que los fines estratégicos del plan parecen desdibujar los tradicionales terrenos de la disputa política, así como materializar un nuevo tipo de amenaza para la soberanía de los Estados nacionales.El investigador desglosa la estrategia en tres fases temporales. "A corto plazo, Lanza del Sur serviría para generar incidentes controlados, como la intercepción de un bote pesquero, por ejemplo (...). Cada uno sería un micro choque mediático que refuerza la narrativa de Estado fallido" ante Occidente, precisa.A medio término, estos eventos podrían asentar precedentes técnicos, es decir, la normalización de algunas acciones, según Cazal.Y, en una perspectiva a largo plazo, una estructura de intervención sin invasión ya estaría en juego.Cazal describe un clima de presión constante donde "cualquier movimiento —un barco pesquero, una llamada, un vuelo no autorizado— puede ser interceptado, analizado y usado como justificación para una nueva sanción, una nueva operación, una nueva narrativa de amenaza".La resiliencia regionalFrente a este desafío, Cazal argumenta que la creación de medios públicos alternativos y la alfabetización digital crítica son respuestas necesarias, pero se necesita más."No se puede contrarrestar una arquitectura de dominio tecnológico con solo narrativas alternativas. Se necesita una soberanía tecnopolítica: la capacidad de controlar las capas infraestructurales —sensores, protocolos, servidores, algoritmos de entrenamiento—".Ante ello, el experto propone tres líneas de acción prioritarias para los Estados del Caribe y América Latina:Acerca de la preparación de Venezuela para hacer frente a estos nuevos conflictos, Cazal es preciso: "Tiene conciencia estratégica (...) y alianzas que le ofrecen capacidades técnicas". Sin embargo, advierte que, más allá del entrenamiento y equipo militar, se debe contar con "capacidad de cuestionar y exigir transparencia: saber quién diseña los criterios, qué datos se usan para entrenar los modelos y bajo qué lógica algo se clasifica como 'sospechoso'".

