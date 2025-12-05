Del "american dream" al sueño mexicano: ¿cómo afecta a EEUU el supuesto fin de la migración irregular?

El 2 de diciembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, presumió desde la Oficina Oval que, en los últimos seis meses, la migración irregular se redujo a 0%, con lo cual respaldó nuevas medidas en la materia, como revocar los permisos de asilos solicitados durante la Administración del exmandatario Joe Biden (2021-2025) y el aumento del número de países cuyos ciudadanos tienen prohibido entrar a su territorio.De la propaganda a un nuevo paradigmaExpertos consultados por Sputnik dijeron que es imposible asegurar que la migración irregular se ha detenido por completo ya que, al ser una actividad fuera del marco de la ley, los gobiernos no pueden cuantificar de manera precisa el fenómeno.El doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Tomás Milton Muñoz Bravo, consideró que la afirmación hecha por Trump es una falacia.Se trataría más de un "arma propagandística" pensada para sus seguidores y una forma de justificar las políticas que ha impulsado desde el inicio de su segundo mandato, entre ellas, las polémicas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las "ciudades santuario".Muñoz Bravo sostiene que una prueba de que la afirmación es insostenible es la cantidad de detenciones que han hecho las autoridades estadounidenses en la frontera sur.En este tenor, el doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Enrique Catalán Salgado, explicó que solo pueden existir estimaciones sobre la cifra real de personas migrantes irregulares que intentan arribar al país norteamericano, debido a que "cae en una cifra negra que no está bajo control" de ninguna Administración.La realidad migratoriaSin embargo, los expertos en temas internacionales reconocieron que las políticas migratorias de la Casa Blanca han exacerbado el miedo de los migrantes. El llamado "sueño americano" ha dado un giro vertiginoso este año. Las políticas impulsadas desde Washington, han convertido al país latinoamericano en el destino final de miles de migrantes que claudicaron en su intento por llegar a Estados Unidos, coincidieron expertos consultados por Sputnik.
El 2 de diciembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, presumió desde la Oficina Oval que, en los últimos seis meses, la migración irregular se redujo a 0%, con lo cual respaldó nuevas medidas en la materia, como revocar los permisos de asilos solicitados durante la Administración del exmandatario Joe Biden (2021-2025) y el aumento del número de países cuyos ciudadanos tienen prohibido entrar a su territorio.
"Teníamos millones de personas entrando ilegalmente al año, millones. Ahora tenemos cero", aseguró el mandatario estadounidense, acompañado de miembros de su gabinete.
Expertos consultados por Sputnik dijeron que es imposible asegurar que la migración irregular se ha detenido por completo ya que, al ser una actividad fuera del marco de la ley, los gobiernos no pueden cuantificar de manera precisa el fenómeno.
El doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Tomás Milton Muñoz Bravo, consideró que la afirmación hecha por Trump es una falacia.
En este tenor, el doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Enrique Catalán Salgado, explicó que solo pueden existir estimaciones sobre la cifra real de personas migrantes irregulares que intentan arribar al país norteamericano, debido a que "cae en una cifra negra que no está bajo control" de ninguna Administración.
"Lo hace por sensacionalismo, lo hace hablándole a su base electoral. Esa cifra, de ninguna forma, puede ser correcta. No es posible para ningún país, así sea Estados Unidos", afirmó.
Sin embargo, los expertos en temas internacionales reconocieron que las políticas migratorias de la Casa Blanca han exacerbado el miedo de los migrantes. Esto se debe a que, ahora, requieren contemplar no solo los riesgos que implica entrar de manera irregular a un país (desde las estafas de los llamados coyotes hasta los riesgos naturales del mismo viaje), sino también la posibilidad de ser detenido por autoridades migratorias y fronterizas que son premiadas con bonos por las aprehensiones que realizan.
En este contexto, Muñoz Bravo mencionó que se ha expandido la migración intrarregional, es decir, las personas que antes cruzaban México para llegar a EEUU han apostado por quedarse en el país latinoamericano para integrarse, en la mayoría de las veces, al mercado laboral informal.
"El sueño americano o estadounidense está desapareciendo, precisamente con las medidas que ha tomado Donald Trump. Están surgiendo otros sueños, entre ellos, el mexicano. Esto implica muchas situaciones, particularmente atender a esas personas que se han quedado varadas, no únicamente en México, sino también en otros países de América Latina", advirtió el especialista.
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) resaltó que, tan solo en los primeros seis meses de la Administración Trump, más de 300.000 migrante están varados en México"en un limbo legal y repetidos ciclos de violencia".
Para Catalán Salgado, México dejó de ser un país de tránsito desde 2020, aproximadamente, con cada vez más caravanas e ingresos de personas de otras nacionalidades, debido principalmente a que la nación latinoamericana trata la migración desde el humanismo, sin que ello implique, de facto, un tránsito libre, pero sí condiciones más empáticas que en suelo estadounidense.
"Los migrantes ya están pensando quedarse particularmente porque México ha sido muy generoso desde la Administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), ofreciendo a los migrantes una serie de garantías, derechos y seguridades que pocos países en el mundo brindan", opinó.
Un efecto colateral
Los especialistas declararon que, contrario a lo que se maneja en el discurso oficial de Washington, socavar la migración tendría un efecto negativo en EEUU. La razón es que, aunque el foco principal ha sido la migración irregular, la legal también ha sido mermada.
Como ejemplo, está el aumento del costo de las visas H-1B, documento que solicitaban las empresas para atraer a talento extranjero, principalmente en puestos especializados.
Al incrementar el precio hasta 100.000 dólares, compañías en zonas reconocidas por este tipo de prácticas, como Silicon Valley, están analizando la posibilidad de trasladarse a otros países y han pausado parcialmente la contratación de más personal, de acuerdo con información de medios como Reuters.
Países como Reino Unido y China buscan, por ejemplo, aprovechar esta situación. Ambos anunciaron hace unas semanas que impulsarían la atracción de talento, al margen de los nuevos costos de la visa laborales y las proyecciones que se tienen sobre cómo afectara la economía estadounidense.
"Las cifras que vamos a tener en cuanto a las pérdidas económicas que va a tener EEUU por esta política, las vamos a haber reflejadas probablemente ya a partir del siguiente año", estimó Muñoz Bravo.
Para Catalán Salgado, el enfoque de este tipo de medidas es erróneo porque, en lugar de atraer el talento hacia EEUU, se ha buscado llamar la atención de personas adineradas a través de las llamadas visas doradas, con valor de 5 millones de dólares, y que otorgan de facto residencia permanente a sus portadores.
"Es una visión bastante sesgada de cómo funciona la realidad. Las propias empresas de Estados Unidos no le tributan a [Washington]; buscan paraísos fiscales en Irlanda y en otros lugares. Tener un millonario con residencia en [el país norteamericano] para nada implica que va a llevar ahí sus empresas, o que va a producir más", resaltó.
Asimismo, el especialista refirió que los efectos negativos también se verían en la tasa de crecimiento de la nación, ya que, desde su punto de vista, es insostenible sin la población migrante que, hasta junio de este año, sumaban casi 52 millones de personas, según datos del Pew Research Institute.
El investigador advirtió que las secuelas podrían reflejarse los datos de consumo y el turismo, el cual ha bajado 7% en el último año, con pérdidas económicas tasadas en 12.5000 millones de dólares, acorde con la información del World Travel & Tourism.
Ante las estimaciones negativas que las políticas migratorias podrían generar en EEUU, ambos expertos afirmaron que estas reglas tienen más una causa racista que económica, como se defiende desde la Casa Blanca, y la cual busca impedir la entrada de personas pobres o de religiones como el islam, lo que explica la ampliación en la lista de países cuyos viajeros no son bienvenidos.
" Es un elemento ideológico que está marcando esta política migratoria de contención, de islamofobia, de aporofobia, porque le tienen pavor a las personas que provienen de países que están en malas condiciones económicas", concluyó Muñoz Ramos.
