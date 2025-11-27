https://noticiaslatam.lat/20251127/falta-de-combustible-obsolescencia-tecnologica-y-bloqueo-de-eeuu-agravan-crisis-energetica-en-cuba--1168888407.html

Falta de combustible, obsolescencia tecnológica y bloqueo de EEUU agravan crisis energética en Cuba

Falta de combustible, obsolescencia tecnológica y bloqueo de EEUU agravan crisis energética en Cuba

27.11.2025, Sputnik Mundo

En entrevista con Sputnik, el doctor en Ciencias, Mariano Bullón Méndez, profesor titular e investigador de mérito del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), refirió que las centrales termoeléctricas, de larga data y con tecnología obsoleta en muchos casos, no han sido beneficiadas con reparaciones parciales y profundas, o con capitales para realizar esas acciones.Además, subrayó como causa de la actual situación, intensificada desde mediados del año pasado y con cinco apagones nacionales en los últimos 12 meses, el persistente bloqueo económico estadounidense, la falta de recursos asociado también a esa política unilateral y la imprevisión en lo planificado.Por otra parte, el especialista consideró que la generación distribuida y sus ventajas—una de las alternativas en el pasado— son el fruto de la Revolución Energética, emprendida en 2005 como parte de la Batalla de Ideas y bajo la guía del líder Fidel Castro.En aquella fecha, de acuerdo con Bullón Méndez, la población estuvo en mejores condiciones de aprovisionamiento eléctrico y cambió positivamente el espacio doméstico para la cocción y refrigeración de los alimentos, ello mediante la adquisición y el uso de modernos equipos electrodomésticos, suministrados a toda la sociedad y con créditos bancarios accesibles.Actualmente, existe un contexto "más complejo aún", con el desgaste de dos décadas de servicio en ese tipo de generación, el encarecimiento de los combustibles fósiles, en particular el fueloil y "por diversas razones no resultan ya tan funcionales, si bien contribuyen con el arranque de las centrales termoeléctricas, luego de una avería o reparaciones ocasionales, y para alimentar sectores claves como la salud".En su consideración, el futuro está en las fuentes renovables de energía, núcleo de la llamada transición energética y "es por eso que la isla apuesta a ellas, con el apoyo amplio y solidario de China y otros proveedores. Se trata de la construcción de parques fotovoltaicos y del uso de la energía eólica, esta aún en menor medida".El impacto social Para el experto, el impacto de la actual situación de crisis energética es "notable", especialmente, por la acentuación de las diferencias sociales, como consecuencia de niveles de desarrollo no proporcionales en diferentes territorios que "se han acumulado e incrementado históricamente, situaciones que tratan de resolverse mediante políticas públicas, descentralización en la toma de decisiones a escala local y la ejecución de Proyectos de Desarrollo Local (PDL)".Al respecto, Fabio Fernández, doctor en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad de La Habana, refirió a Sputnik que esa realidad también incide en los procesos migratorios internos desde las zonas rurales a los ámbitos urbanos de las provincias del interior y La Habana, y desde Cuba, en sentido general, hacia el exterior."Cuando uno piensa en los grandes cortes de electricidad, casi siempre lo conecta con la experiencia como ciudadano común, que ve su vida normal interrumpida. Pero si vamos más allá, es válido señalar la incidencia en la economía del país, muchas fábricas no pueden producir todo lo que deberían como consecuencia de los apagones", señaló.Asimismo, el experto indicó que las afectaciones también se reflejan en las dinámicas productivas y la paralización de centros laborales estatales de generación de bienes, servicios o trámites.Y, en el sector privado, se han adoptado medidas como la adquisición de plantas eléctricas que garantizan cierta vitalidad de los negocios, pero representan altos costos respecto al uso de combustible para mantenerlas.En su opinión, las declaraciones oficiales sostienen la existencia de una estrategia para resolver el problema electro energético y la presencia de varias iniciativas, pero aún los cambios son menores.¿Cómo se afecta la economía nacional?De acuerdo con Bullón Méndez, "ninguna economía, no importa el tamaño, el país, ni el sistema social existente puede funcionar normalmente bajo la presión brutal de un bloqueo de más de seis décadas, como el que sufre Cuba".Por tanto, "las interrupciones eléctricas obstaculizan el flujo productivo continuo de las industrias, la regularidad de los procesos productivos en la agricultura, el transporte público y de carga, la vida cotidiana de la población, todos los aspectos económicos y sociales del país se ven afectados cuando no hay suministro estable durante las 24 horas".En este sentido, el experto dijo que "hemos aprendido a vivir sin televisión, ni escuchar la radio de manera cotidiana, a cocinar con gas o carbón en horarios inhabituales, y a dormir con calor y sin ventilador".Igualmente, Bullón Méndez aseguró que todos los sectores económicos se ven perjudicados, por ende, "se afecta la dinámica del PIB, la alimentación, la producción de medicamentos, y uno de los principales logros de la Revolución cubana: la salud".El economista cubano, Omar Everleny Pérez, asesor académico del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo y exprofesor de la Universidad de La Habana, apuntó a Sputnik que, actualmente, hay ciudades en la mayor de las Antillas con más de 20 horas de apagón donde se paraliza, por ejemplo, el suministro de agua potable y la conexión por internet, debido a que las antenas carecen de baterías."Hay varias demostraciones sobre las grandes afectaciones de los cortes eléctricos en la producción, a tal punto de que el país va a decrecer de nuevo", aseguró.El experto opinó que, para lograr resolver el tema eléctrico en Cuba, se necesita de un crédito externo extraordinario."No creo que con la poca capacidad de generación de divisas internamente se obtengan los recursos necesarios para cambiar ese escenario. Este país necesita inversiones grandes y, al menos, una o dos plantas nuevas en los próximos tres o cuatros años", acotó Everleny Pérez.¿Soluciones a corto plazo?Bullón Méndez precisó que "se están haciendo cosas, aunque los efectos no son a corto plazo y hay presión social sobre la urgencia de los resultados efectivos, que no siempre se obtienen o no son posibles de obtener de inmediato". A su juicio, "lamentablemente, las soluciones posibles a la vista no parece que sean en un reducido período de tiempo, no obstante, debemos ser optimistas".En la opinión del académico existen tres momentos próximos que pueden ser decisorios a la hora de adoptar soluciones a los problemas urgentes existentes.Los eventos son el XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre y el IX Congreso del PCC en abril del próximo año.

