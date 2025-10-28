https://noticiaslatam.lat/20251028/bloqueo-de-eeuu-contra-cuba-ha-llegado-a-niveles-verdaderamente-extraordinarios-dice-experto-1167961444.html

Bloqueo de EEUU contra Cuba "ha llegado a niveles verdaderamente extraordinarios", dice experto

Bloqueo de EEUU contra Cuba "ha llegado a niveles verdaderamente extraordinarios", dice experto

28.10.2025

Hassan Pérez Casabona, investigador y profesor titular de la Universidad de La Habana (UH), dijo a Sputnik que el bloqueo es "una política continuada, renovada e incrementada hasta el paroxismo por parte de la élite política de esa nación, particularmente bajo la Administración del presidente Donald Trump, con el objetivo de asfixiar a la economía y al pueblo cubano".El experto recordó que ese sistema integral coercitivo de acciones punitivas se aplica desde comienzos de 1962, aunque desde enero de 1959 comenzaron las medidas económicas contra la mayor de las Antillas: "En los últimos años ha llegado a niveles verdaderamente extraordinarios en cuanto a la saña, al odio y la persecución".El doctor en Ciencias Históricas señaló que durante el primer mandato de Trump (2017-2021) se impusieron 243 medidas a la isla y, desde su regreso a la Casa Blanca, "se han incrementado y actualizado las sanciones".Igualmente, el académico cubano consideró que "de manera indiscutible, la comunidad internacional, una vez más, brindará un respaldo categórico, contundente y refutable al pueblo de Cuba cuando se vote en Naciones Unidas la resolución que presenta nuestro país", ejercicio que acontece desde 1992.Presiones desde WashingtonPérez Casabona señaló, además, que "Estados Unidos, en ese afán de envalentonamiento derechista, despliega tropas y embarcaciones militares y fuerzas navales cercanas a Venezuela, hace peligrar la estabilidad regional y la declaración de América Latina y el Caribe como una zona de paz, al poner precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro".Además, sancionó al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, e incrementó los aranceles sobre las exportaciones brasileñas en un 50 %, porque el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva "adoptó la decisión soberana de llevar a juicio al expresidente Jair Bolsonaro", suceso que generó una de las peores crisis en el vínculo diplomático entre Washington y Brasilia.Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, alertó sobre las maniobras diplomáticas de la Casa Blanca encaminadas a la modificación de votos y al debilitamiento del respaldo a la resolución, de carácter no vinculante, que analizarán los 193 Estados miembros de la ONU.Un día después acontecerá la votación que, durante más de tres décadas, ha resultado en una mayoría favorable para el archipiélago caribeño, con el apoyo de más de 180 naciones en años consecutivos y pocas abstenciones o votos en contra. El año pasado, el documento tuvo 187 apoyos, dos en contra correspondientes a Estados Unidos e Israel, y la abstención de Moldavia.El titular de la diplomacia cubana mencionó la existencia de "información fidedigna de las presiones intimidatorias que está ejerciendo el Gobierno de los Estados Unidos sobre varios países, especialmente en América Latina y Europa, con el objetivo de obligarlos a modificar la posición tradicional e histórica que han asumido y sostenido en apoyo a la resolución contra el bloqueo".Sociedad civil cubana contra el bloqueoRepresentantes de organizaciones, redes, actores y movimientos sociales de la mayor de las Antillas presentaron 24 de octubre en la Casa de las Américas, ubicada en La Habana, la Declaración del XXI Foro de la Sociedad Civil Cubana en contra del bloqueo y el devastador impacto de esa política estadounidense en sectores como la salud, educación y atención a personas con discapacidad.Esther María La O Ochoa, máster en Educación Especial y exdirectora de la Escuela Solidaridad con Panamá, declaró a Sputnik que, como consecuencia de esa política estadounidense, los estudiantes con discapacidad de dicha institución solo pueden acceder a sillas de ruedas convencionales.Refirió además que casi 30 niños con ataxia no pueden recibir tratamiento con la toxina botulínica porque Estados Unidos se niega a venderla a Cuba. Además, dijo que el centro de enseñanza, como consecuencia de las sanciones económicas, tampoco cuenta con ómnibus equipados para el traslado de los alumnos."Tenemos siete buses, sin elevador, que recorren la ciudad para recoger a los alumnos en sus casas. Sin embargo, pese a todo ello, cuando visitas mi escuela, percibes el gran sentido de pertenencia de sus trabajadores (…) Seguimos con las guaguas viejas y carencia de medicamentos, pero hay algo que el bloqueo no ha podido opacar y es la sonrisa de los niños", afirmó.Por su parte, la doctora Bertha Lidia Castro Pacheco, presidenta de la Sociedad Cubana de Pediatría y profesora consultante, indicó a Sputnik que el bloqueo obstaculiza la función principal de esa sociedad científica, una de las más longevas de América Latina, que es la de cuidar, proteger y salvar a la infancia."Los profesionales que la integran: pediatras, intensivistas y neonatólogos perciben la incidencia del bloqueo en las limitaciones reales y concretas para el diagnóstico y tratamiento de muchas afecciones que ponen en riesgo la calidad de vida de los niños, generan complicaciones severas e, incluso, el fallecimiento", aseguró.La especialista señaló que los recursos necesarios para esos procederes médicos no pueden llegar al país, pues las empresas suministradoras de los insumos son víctimas de las restricciones asociadas a esa política estadounidense, ello "afecta nuestro trabajo porque, a veces, no podemos cumplir con la función que realmente nos corresponde".A su juicio, la calidad y experticia de los profesionales de la isla permite sustituir, con conocimiento científico e investigaciones nacionales y foráneas, alguno de los insumos faltantes, si bien, "nuestra interacción con otras sociedades también se ve restringida, pues desde Cuba no se pueden realizar transferencias bancarias para el pago de la membresía o la participación en eventos".Asimismo, el doctor Antonio de Jesús Cabrera Prats, representante de la Sociedad Cubana de Anestesiología y Reanimación, puntualizó a este medio que dicha especialidad precisa de muchos materiales, equipos y medicamentos, por lo que con el paso de los años resulta perceptible el déficit de la mayoría de ellos.Pese a ello, "utilizamos alternativas que buscan la seguridad y la calidad en la atención de los pacientes y gracias a eso desarrollamos determinadas técnicas anestésicas, en dependencia de las operaciones", señaló.La Declaración del XXI Foro de la Sociedad Civil Cubana también reafirmó que el bloqueo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la vida, la salud y la igualdad y señaló que los daños acumulados durante más de seis décadas ascienden a 170.677 millones de dólares.

