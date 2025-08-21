https://noticiaslatam.lat/20250821/cuba-apuesta-por-el-uso-y-desarrollo-de-la-inteligencia-artificial-son-algoritmos-mucho-mas-1165692564.html

Cuba apuesta por el uso y desarrollo de la Inteligencia Artificial: "son algoritmos mucho más eficientes" | Video

Cuba apuesta por el uso y desarrollo de la Inteligencia Artificial: "son algoritmos mucho más eficientes" | Video

Sputnik Mundo

Desde 2024, Cuba cuenta con una estrategia de Desarrollo de la Inteligencia Artificial, con seis ejes fundamentales: ética, capital humano, aplicaciones... 21.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-21T04:45+0000

2025-08-21T04:45+0000

2025-08-21T04:48+0000

américa latina

cuba

universidad de la habana

💬 opinión y análisis

chatgpt

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/15/1165698545_62:70:1218:720_1920x0_80_0_0_6ecdfdc5078f0061ed3b25654e9758de.jpg

En la Universidad de La Habana (UH), por ejemplo, existen varios proyectos que emplean inteligencia artificial en áreas como la investigación criminal, defensa, servicios y administración pública, transporte, meteorología y la atención médica, entre ellos, DermaUH, una herramienta para el apoyo a diagnósticos eficientes y seguimiento del tratamiento en la isla de las lesiones de cáncer de piel.Esta aplicación web multiplataforma, concebida por estudiantes y profesores de la Facultad de Matemática y Computación local, almacena las imágenes obtenidas por los médicos en las consultas y desarrolla varios modelos de IA que permiten la clasificación de las lesiones más frecuentes, esto mediante el procesamiento de las mismas.En entrevista con Sputnik, la doctora en Ciencias Marta Lourdes Baguer Díaz-Romañach, recordó que el grupo labora con imágenes médicas desde hace alrededor de 15 años, primero con otras técnicas asociadas a la matemática y ahora con IA. "Son algoritmos mucho más eficientes y permiten el análisis de fotos con más resolución", apuntó.A su juicio, esta aplicación puede utilizarse para el entrenamiento de nuevos profesionales y como consecuencia de su uso, esta herramienta crea una base de datos de imágenes cubanas que aún no existe en la nación caribeña.Incluso, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha subrayado la pertinencia de incluir la IA en la enseñanza, unido al impulso de alianzas internacionales, entre ellas, la incorporación del Parque Tecnológico de La Habana y la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) a la AI Alliance Network de los BRICS, red que promueve la colaboración tecnológica.Aliados digitales localesLa empresa privada cubana Avangenio, especializada en la consultoría, diseño y desarrollo de soluciones informáticas para el mercado nacional e internacional, posee un grupo de expertos encargado de la creación de herramientas propias en el espacio de la inteligencia artificial generativa, con dos soluciones ya presentadas: PlataformIA, difundida en 2024, y SocIA, en marzo de este año.Según explicó en una charla para este medio Alain Garófalo, director general de Avangenio y egresado como ingeniero de la Universidad Tecnológica de La Habana, la isla constituye un terreno fértil para la creación de numerosas soluciones tecnológicas e, incluso, ya desde la década de 1960, la mayor de las Antillas comienza a tener sus propios aportes en el campo de la IA.A su juicio, actualmente en el país caribeño no existen las condiciones para el establecimiento de un centro de datos que ofrezca ese servicio de manera masiva, por tanto, esa plataforma "democratiza el acceso a los grandes modelos de lenguaje", resulta una "especie de intermediario que es capaz de interactuar con diferentes proveedores" y, en el caso de los clientes cubanos, se cobra en moneda nacional."Fue la primera puerta a esta tecnología destinada a todos los desarrolladores que en Cuba quisieran hacerlo y no tuvieran mecanismos para pagar en el exterior el costo en divisas de ese servicio. La evolución es SocIA, un sistema negocio a negocio que pone a disposición de las empresas en la isla la inteligencia artificial generativa", detalló.Por tanto, esta última herramienta resulta una plataforma innovadora que funciona como "un trabajador más, un amigo o colega digital que contribuye a un trabajo más eficiente, eficaz y de calidad. Si antes yo podía hacer tres tareas al día, ahora puedo llevar adelante cuatro, relacionadas con el ámbito del conocimiento".Además de la generación de contenido básico, esta herramienta de IA completa tareas complejas, entre ellas, la automatización de procesos repetitivos, la concepción de informes detallados, la gestión de proyectos y la interacción con sistemas empresariales existentes, sumado a la presencia de una interfaz versátil que permite compartir información de varios formatos.Asimismo, tiene como destinatarios a empresas nacionales y foráneas—cuyo servicio se adquiere mediante un contrato— y, según sus impulsores, su diseño flexible y adaptable resulta idóneo para sectores como educación, salud, telecomunicaciones, y logística, donde se requiera la automatización y optimización de procesos.El equipo labora ahora en la segunda versión de SocIA que, de acuerdo con Garófalo, "se siente mucho mejor e incorpora experiencia tecnológica nueva". En este sentido, esta actualización incluye la denominada investigación profunda que descubre, razona y consolida de manera independiente la información recogida en la web."Este es el camino por el cual debemos ir, ser un competidor a las grandes soluciones y proveedores que poseen un gran financiamiento, aterrizado a las necesidades de las compañías y empresarios cubanos", explicó.Además, al resultar una solución propia se pueden eliminar algunas barreras del país respecto al acceso a tecnologías avanzadas, como consecuencia de dificultades económicas y el bloqueo estadounidense.CecilIA: una IA que incorpora cubaníaEn entrevista para Sputnik, el doctor en Ciencias Alejando Piad Morffis, profesor de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, expresó que la plataforma CecilIA busca crear recursos de inteligencia artificial generativa que capturen la cultura, historia e identidad de la mayor de las Antillas."De momento nos concentramos en la construcción de un modelo de lenguaje que conozca, entienda y conciba textos en la variante cubana del español y, más adelante, pensamos en modelos de audio que produzcan diálogos con el acento y la prosodia en diferentes regiones del país e, incluso, modelos de generación de imágenes, mejor adaptadas a nuestra realidad", indicó el académico.Desde el punto de vista tecnológico "no inventamos nada nuevo", la diferencia radica en la utilización de datos propios. Su sistema computacional recibió entrenamiento con alrededor de 400 obras literarias de la isla, información de la prensa nacional de la última década, sumado a enciclopedias como EcuRed—variante local de Wikipedia—, discursos y la versión digital de la Gaceta Oficial."Intentamos hacerlo con la menor cantidad de recursos posible. Aplicamos todas las técnicas de optimización y las formas en las cuales se puede reducir el costo, consumo y volumen de datos. Estamos en coordinación con el Instituto Cubano del Libro, la Academia Cubana de la Lengua y las universidades para incorporar volúmenes, tesis y materiales aun no digitalizados", puntualizó.Piad Morffis, quien integra el equipo creador de CecilIA junto a otros profesores y estudiantes de la UH, puntualizó que el componente más innovador de esta plataforma, nombrada como el personaje homónimo de la célebre novela de Cirilo Villaverde, es la incorporación de elementos que surgirán de una "campaña colaborativa".En este sentido, pretenden encontrar datos, maneras de hablar, tradiciones locales, lugares emblemáticos, recetas de cocina y personajes célebres de cada uno de los rincones del país, "donde participen miles de personas, para que realmente sea un reflejo de la idiosincrasia cubana y cumpla con el propósito de preservación de nuestra identidad cultural".

https://noticiaslatam.lat/20250801/podemos-salir-muy-beneficiados-avanza-en-cuba-el-convenio-con-rusia-para-el-ensamblaje-de-vehiculos-1165038778.html

https://noticiaslatam.lat/20250606/tecnologia-y-sostenibilidad-lideres-y-cientificos-redefinen-el-futuro-global-1163088447.html

https://noticiaslatam.lat/20250401/centro-de-ia-latinoamericano-ayudaria-a-impulsar-estrategias-contra-la-pobreza-y-desigualdad-1161802457.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

cuba, universidad de la habana, 💬 opinión y análisis, chatgpt