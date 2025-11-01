https://noticiaslatam.lat/20251101/cuba-tiene-perspectivas-en-los-brics-como-la-alianza-puede-ayudarle-a-sortear-las-presiones-y-1168079353.html

"Cuba tiene perspectivas en los BRICS": ¿Cómo la alianza puede ayudarle a sortear las presiones y bloqueo de EEUU?

"Cuba tiene perspectivas en los BRICS": ¿Cómo la alianza puede ayudarle a sortear las presiones y bloqueo de EEUU?

Frente a las presiones y extorsiones actuales del Gobierno de Estados Unidos, que atentan contra el multilateralismo y el desarrollo pacífico a escala...

En este contexto, la asociación resulta una iniciativa muy relevante para naciones como para Cuba ya que, aunque el grupo lo integran economías heterogéneas, los Estados miembros aprovechan aquellos elementos con los cuales se complementan, así consideró a Sputnik la experta en temas de la nación caribeña, Gladys Hernández.La académica, graduada del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú y estudiosa del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), refirió que el mecanismo cobra aún más relevancia en un contexto actual mediado, además, por las medidas arancelarias impulsadas por Washington.Hernández mencionó las potencialidades de la mayor de las Antillas en la biotecnología y los servicios médicos y, a su vez, las ventajas de pertenecer a esa organización para un país bloqueado como Cuba, entre ellas, el desarrollo del comercio con el empleo de las monedas nacionales, lo cual posibilita la independencia financiera y una menor subordinación al dólar.Sin embargo, la isla debe, a su juicio, "acometer una serie de transformaciones económicas internas que le permitan sacarle más provecho a estas oportunidades. Algunos asuntos urgentes son, por ejemplo, la producción nacional y las deudas que tenemos con varios de estos Estados, sumado a la elaboración de políticas más atractivas para la inversión extranjera", expresó la especialista.Los caminos para la islaEn una charla para este medio, el doctor en Ciencias Filosóficas Mariano Bullón Méndez recordó que los BRICS está conformado por algunas de las principales economías del mundo, entre ellas, Rusia, uno de los pocos territorios que puede ser autosuficiente por la presencia de recursos valiosos como gas, petróleo y minerales.Para el estudioso del CIEM, el comercio entre estas naciones y la tenencia de un sistema de pago alejado del SWIFT, conlleva a "un proceso indetenible de desdolarización del comercio y de las finanzas internacionales". Asimismo, supone el acceso a programas de infraestructura y desarrollo para los países con menos progreso económico.De acuerdo con el doctor en Ciencias Filosóficas, profesor e investigador titular, Cuba, como miembro asociado a partir de enero del presente año, puede acceder al sistema de créditos del nuevo banco de desarrollo de los BRICS, que cuenta con una capitalización inicial de 100.000 millones de dólares y no incluye presiones ni condicionamientos políticos."La estabilidad monetaria de China y la ayuda que otorga a otros territorios mediante el grupo, puede contribuir al avance de Cuba, que posee muy poco petróleo y carece de recursos financieros. Rusia, por su parte, es nuestro aliado histórico, y ellos poseen grandes avances en su industria y producción nacional pese a las miles de sanciones impuestas por Occidente", acotó.Respecto a los aportes de La Habana al mecanismo, el profesor subrayó las ciencias tecnológicas, biotecnología y farmacéutica, la experiencia en la protección contra desastres naturales, salud, educación, capital humano y las operaciones en la Zona Económica Especial de Desarrollo del Mariel, ubicada en la occidental provincia de Artemisa.Este último es, según el experto, uno de los tres puertos junto al de Chancay, en Perú, y el de Kingston, en Jamaica, donde pueden atracar barcos de calado profundo provenientes de Europa, África o Asia y desagregar cargas para un mercado latinoamericano de alrededor de 635 millones de habitantes.Rusia y sus socios latinoamericanosLas relaciones entre Moscú y La Habana transitan por un buen momento, aseguró a Sputnik el doctor en Ciencias Históricas Oscar Julián Villar Barroso. Sumado a ello, países Venezuela, Nicaragua, Brasil y México "están cerrando filas con los proyectos de Rusia, pese a la rusofobia, a las sanciones contra ese país y la manipulación en medios hegemónicos".De acuerdo con el especialista, tanto la nación euroasiática como su presidente Vladímir Putin, "han calado en las poblaciones de esos territorios latinoamericanos y, por supuesto, en el caso cubano. El vínculo ha sido el más intenso y entrañable, y los rusos nos tienen mucho afecto y consideración"."Estamos en presencia de un cambio en el mundo. El sistema occidental anglosajón se desmorona, mientras surgen nuevos actores y, por tanto, la permanencia de Moscú y Pekín en la región puede ser un apoyo considerable. Rusia tiene un gran peso histórico", señaló.Respecto a los BRICS, el experto puntualizó que constituye prácticamente el único camino de la isla para burlar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington. "Como mismo fue el Consejo de Ayuda Mutua Económica y los nexos con la Unión Soviética en décadas pasadas, en estos momentos son estos los mecanismos que tenemos presentes".Por tanto, tanto la organización como la Unión Económica Euroasiática, "son escenarios donde podemos canalizar muchos de nuestros problemas. También podemos ofrecer bondades, además de nuestro atributo geopolítico como llave del Golfo, entre ellas, la presencia de una comunidad científica sólida, un pueblo culto y entendemos como nadie en este continente el saber hacer de los rusos".Igualmente, recordó, que aún existen muchos egresados de las universidades soviéticas, con conocimientos sobre su tecnología y funcionamiento, por tanto, "Cuba pudiera ayudar a Rusia en sus nexos comerciales con el resto de los estados del continente".

