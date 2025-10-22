https://noticiaslatam.lat/20251022/panorama-economico-de-cuba-dificulta-grandemente-el-manejo-de-enfermedades-como-el-dengue-advierte-1167786660.html

Panorama económico de Cuba "dificulta grandemente" el manejo de enfermedades como el dengue, advierte médico

22.10.2025

2025-10-22T02:30+0000

2025-10-22T02:30+0000

2025-10-22T02:35+0000

El dengue, oropouche y chikungunya—esta última la de mayor incidencia actualmente— son enfermedades transmitidas por mosquitos que cuentan con las condiciones ambientales para su crecimiento y propagación.La mayor de las Antillas ha registrado durante el año casos de dengue, del cual se tiene la mayor evidencia de que ha provocado cuadros graves o críticos en los pacientes e, incluso en este 2025, se reportó de tres personas fallecidas por esa causa, según determinaron los estudios neurológicos realizados y la prescripción previa.El chikungunya, por otro lado, se ha propagado hasta la fecha en provincias como La Habana, Artemisa, Matanzas, Holguín, Cienfuegos, Granma, Guantánamo y Villa Clara, luego de la detección de un brote de esa enfermedad en el municipio matancero de Perico en julio pasado. Su cuadro sintomatológico consiste de fiebre alta e inflamación articular severa, con fases aguda, subaguda y crónica.El doctor Carlos Alberto González, especialista en Medicina General Integral (MGI), dijo a Sputnik que esta última enfermedad es poco conocida en la isla, pese a su descubrimiento en 1952. Detalló que, si bien su presencia se localizaba en Asia, África y el océano Índico, "emigró al continente americano entre 2014 y 2017, originando una epidemia importante en la región".De acuerdo con el especialista, en 2015 aparecieron algunos casos en Santiago de Cuba, pero desde entonces no existían reportes sobre su retorno en la nación caribeña sino hasta ahora con la ocurrencia de este significativo brote.De igual manera, representantes del Ministerio de Salud Pública de la isla aseguraron que el país dispone de camas hospitalarias y salas de terapia intensiva para la atención de los casos, sumado a la implementación inicial de pruebas rápidas de dengue para embarazadas, niños y ancianos, considerados como los grupos más vulnerables.Propagación por lluvias y altas temperaturasEl especialista añadió que la aparición de estas enfermedades responde a "un comportamiento normal", pues "dentro de esta cadena epidemiológica, el factor clave es el vector o el agente transmisor y durante el verano y principios del otoño, principalmente en los meses de septiembre y octubre, se observa un aumento sustancial de los criaderos de mosquitos, por factores como las lluvias y las altas temperaturas".González señaló, asimismo, que la experiencia acumulada en el tratamiento del chikungunya es escasa, sin embargo, "el manejo de todos estos cuadros es básicamente el mismo, no existe un tratamiento específico y todo se basa en el alivio del dolor, la hidratación en los casos más graves, el manejo de la fiebre y, sobre todo, el seguimiento oportuno de los pacientes de mayor riesgo".Respecto al tratamiento del dengue, los especialistas cubanos cuentan con una amplia experiencia en su manejo, no obstante, esta es una enfermedad potencialmente mortal. "Básicamente las personas que fallecen lo hacen, de acuerdo con mi experiencia y también con lo descrito en la literatura científica, como consecuencia de un cuadro conocido como shock por dengue", dijo el médico.El experto mencionó también entre las complicaciones por dicho padecimiento la presencia de sangrado: "Puede ocurrir además una manifestación cutánea llamada petequias o un sangramiento digestivo intenso que sí compromete la vida", y la afectación a órganos como el cerebro, el corazón y el hígado."Por supuesto, pacientes con patologías debilitantes como el cáncer, en edades extremas de la vida, con insuficiencias cardíacas, hepáticas o renales, inmunodeprimidos o con enfermedades crónicas están más expuestos a fallecer como consecuencia de alguna de estas complicaciones", puntualizó el doctor cubano.Dentro de las medidas para controlar la propagación, el analista subrayó aquellas encaminadas al control del agente transmisor y que son habituales en este tipo de escenarios como campañas de fumigación e inspecciones en hogares y centros de trabajo para eliminar criaderos de mosquitos.En ese sentido, dijo que la participación ciudadana es un elemento importante: "Las personas desde el punto de vista individual y comunitario deberían tener una actitud proactiva (...), en este caso en particular, sin el apoyo social no se va a controlar"."Efecto sequía" del bloqueo estadounidenseEl académico cubano Ernesto Teuma hizo énfasis para este medio de los efectos inmediatos del bloqueo estadounidense sobre la isla de cara a la actual situación con las arbovirosis, relacionados con la incapacidad de recibir financiamiento externo o realizar transacciones, así como las dificultades en la compra de insumos.El profesor del departamento de Filosofía, Estética y Teoría Política de la Universidad de las Artes (ISA) enumeró, por ejemplo, el deterioro progresivo de la infraestructura sanitaria, la ruptura en las cadenas de materias primas del cuadro básico de medicamentos, dificultades con el acceso a combustibles y el sostenimiento de la red para el control de las enfermedades.Según el analista, la actual realidad constituye una combinación "del carácter global de una transición climática que intensifica la emergencia de estas arbovirosis, el impacto inmediato y a largo plazo del bloqueo sobre las capacidades, instituciones y personal, y los resultados desorganizadores de una reforma económica interna todavía en curso".A juicio del experto, "este panorama lo que dibuja es un marco de acción en el cual efectivamente debemos ajustar cuáles son nuestras expectativas y capacidades reales para enfrentar esta crisis sanitaria de la mejor manera".En su opinión, desde la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021), Cuba ha sido sometida a un recrudecimiento extraordinario de ese amplio conjunto de medidas que incorpora control de activos extranjeros, cacería de transacciones financieras, multas inmensas a bancos foráneos por su interacción con la isla y reducción de socios comerciales.Por tanto, "la realidad de esta crisis encuentra también su explicación en que el bloqueo genera costos extraordinarios para una inserción económica internacional, orgánica y natural, y deba buscar entonces financiamiento, fuentes de energía, insumos, materias primas, tecnología y acuerdos en lugares lejanos y poco operativos para una economía pequeña como la nuestra".

