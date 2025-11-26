https://noticiaslatam.lat/20251126/mexico-marca-un-record-en-importacion-de-maiz-que-hay-detras-de-este-evento-1168828031.html

México marca un récord en importación de maíz: ¿Qué hay detrás de este evento?

México anunció una cifra récord en importaciones de granos, esto durante los primeros 10 meses de este 2025.

De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) difundidos por el diario local La Jornada, México ha importado 40.700.000 toneladas de granos y oleaginosas, una cifra que no se había registrado desde 1993, cuando inició este conteo.Esto representa un incremento del 3,5% con respecto a la cifra récord reportada el año anterior, calculada en 39.330.000 toneladas.Del total, 21.200.000 toneladas corresponden únicamente a maíz amarillo y blanco, lo que representa un incremento anual de 5,1%. Sin embargo, el aumento en otros productos como el sorgo fue considerable al pasar de 29.800 toneladas a 796.000 en 2025.Cuestionado sobre este fenómeno, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) mexicano, Julio Berdegué Sacristán, confirmó que este año aumentaron las importaciones de granos, pero rechazó que se trate de una baja en la producción.El funcionario federal sostuvo que el factor determinante fue que, en el último año, subió 11% el consumo per cápita de proteína animal (huevo, leche, puerco, res y pollo) debido a la mejora del salario mínimo y a que millones de personas salieron de la pobreza. Ante estos fenómenos, se necesitaron mayores cantidades de grano."Es una buena noticia, pero también implica que los animales requieren más granos para alimentarse y eso explica el aumento en las importaciones", comentó Berdegué Sacristán.Sequía y otros factoresLos especialistas consultados por este medio coincidieron en que un factor determinante para el incremento de las importaciones en este rubro fue la sequía reportada el año pasado en todo el país, sobre todo en estados como Sinaloa (noroeste), entidad que encabeza la cosecha y siembre de productos básicos como el maíz.Además, mencionaron que el consumo de carne también pudo haber afectado la demanda de granos en el país.En una charla para este medio, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), Ignacio Martínez Cortés, señaló que programas como Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), creados para atenuar la inflación y mantener estable el precio de la canasta básica, generaron incentivos para importar más.Esto se debe a que, dentro de los acuerdos firmados por el Gobierno de México y el sector empresarial participante, está la exención de aplicación de aranceles de importación.La doctora especializada en economía agrícola por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Yolanda Massieu Trigo, refirió en entrevista para Sputnik que las condiciones del mercado influyeron fuertemente en la decisión de importación de granos. En el caso del maíz amarillo, por ejemplo, los productores estadounidenses reciben subsidios que les permiten vender más barato a otros países, incluidos granos transgénicos que, si bien su siembra está prohibida en México, su importación y consumo no están vetados.Dentro de las importaciones de granos, el maíz blanco y amarillo son los que más se compran en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.En promedio, la organización estima que el país latinoamericano produce cerca de 26,7 millones de toneladas al año —tanto de maíz amarillo como blanco—, por lo que necesita importar cerca de 19 millones de toneladas anuales. Esta cifra se eleva cuando hay temporadas donde la cosecha es mala por cuestiones ambientales, como sucedió el año pasado.En julio de este año, la Secretaría de Agricultura mexicana, reportaba una producción de 18,5 millones de toneladas de maíz blanco, por lo que su estimación para el cierre de 2025 es superar los 20 millones, cifra similar a la de 2024 e inferior a los 24 millones de años anteriores.En este contexto, Massieu Trigo opinó que México ha logrado la autosuficiencia alimentaria en maíz blanco, pero no en amarillo.En el caso de su principal exportador, EEUU, el tema político influye en el mercado, como quedó en evidencia cuando México impuso la prohibición del maíz transgénico para defender su biodiversidad y Washington convocó a paneles de resolución por este tema.Apoyo al campoLa académica dijo que programas como Sembrando Vida dan apoyo a los pequeños y medianos productores que, durante años, fueron ignorados dentro de las políticas públicas de la nación latinoamericana. Sin embargo, y aunque son un bastión para producir el maíz que se consume en el país, sus capacidades no alcanzan para satisfacer la demanda industrial.Por otra parte, Massieu Trigo reflexionó que se debe invertir en tecnificar la producción para aprovechar de mejor manera el campo disponible, dado que el rendimiento por hectárea en México es mucho menor al de sus competidores.Por su parte, el CNA mexicano sostiene que, mientras países como EEUU cosechan, en promedio, 11,5 millones de toneladas por hectárea, en México la cifra baja a 3,9 millones a nivel nacional, aunque en estados como Sinaloa (noroeste), el promedio sube hasta 10,28 millones de toneladas, como ocurrió este año.Aunado a los factores políticos y económicos, también se suma las cuestiones ambientales y de uso de aguas, un tema en boga en México a raíz de la discusión de la Ley de Aguas y de los reportes de huachicol hídrico y que convergen en un tema crítico: la poca disponibilidad del recurso para riego.Massieu Trigo expuso que, a pesar de que las sequías pueden ser un estrago del cambio climático, este factor parece no estar incluido en el análisis de políticas públicas, ya que aún no se hablan de procesos de reforestación o de recuperación de suelo.

