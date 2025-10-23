Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251023/recuperar-tierra-degradada-para-el-agro-una-solucion-contra-la-deforestacion-en-brasil-1167837356.html
Recuperar tierra degradada para el agro: una solución contra la deforestación en Brasil
Recuperar tierra degradada para el agro: una solución contra la deforestación en Brasil
Sputnik Mundo
Brasil alimenta al mundo, suelen repetir los representantes del sector agrícola para sacar pecho por su importancia a nivel internacional y para demostrar su... 23.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-23T18:37+0000
2025-10-23T18:59+0000
américa latina
brasil
medioambiente
syngenta
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/17/1167837430_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ba60b2bd78176a597cf8db508e3e820b.jpg
Por ello, para seguir siendo líder en agricultura sin talar árboles, el país ha estado implementando iniciativas en los últimos años para restaurar suelos degradados y asegurar que los nuevos cultivos no se produzcan a expensas de la vegetación nativa.Durante tres años, la hacienda Biancon, en el estado de Mato Grosso (centro-oeste de Brasil), ha trabajado para lograr este objetivo. Se trata de una gigantesca finca de 45.000 hectáreas (equivalente al doble del tamaño de la ciudad de Buenos Aires), donde se cultivan principalmente soja, algodón y maíz. Parte de estas tierras, degradadas por la ganadería intensiva, se están recuperando gracias al proyecto Reverte, impulsado por la multinacional china Syngenta.La hacienda Biancon se encuentra en la región de Mato Grosso, que hace décadas era la selva amazónica. El cultivo de soja se expandió rápidamente en las décadas de 1970 y 1980, abarcando una parte significativa de la Amazonia meridional. Actualmente, los terratenientes deben preservar el 50% de la vegetación nativa de sus tierras, por lo que existe una necesidad apremiante de mejorar la eficiencia del uso del suelo.Brasil es uno de los pocos países del mundo que logra cosechar múltiples cultivos al año a tan gran escala, gracias a sus condiciones climáticas y avances tecnológicos. Además, se practica la rotación de cultivos en las mismas tierras. Por ejemplo, en las tierras de Biancon, parte del proyecto Reverte, se acaba de cosechar algodón y ya se ha sembrado soja. La cosecha tendrá lugar en enero, seguida de la del maíz.Hace apenas unos años, todo esto parecía ciencia ficción en las 4.000 hectáreas degradadas que los ganaderos decidieron incluir en el proyecto Reverte. Allí no crecía nada. Al unirse al programa, Syngenta aporta la experiencia técnica, los pesticidas, las tecnologías y las semillas necesarias para restaurar la tierra. Además, un acuerdo con el banco Itaú permite a los agricultores recibir préstamos que se devuelven solo después de tres años, lo que da tiempo a la tierra para recuperarse.A cambio, Syngenta hace algunas exigencias medioambientales: no basta con conservar la mitad de la vegetación nativa que quedó en la hacienda. El otro 50% restante que la ley les permite talar también debe quedarse en pie. Para los propietarios no supone mucho sacrificio, porque el hecho de convertir en productivas tierras estériles ya desincentiva la ambición por más terreno.Al programa Reverte ya se han sumado 96 propietarios rurales de 11 estados de Brasil, y en estos momentos hay 277.800 hectáreas de tierras degradadas que se están recuperando con este modelo de trabajo. Los responsables del proyecto remarcan que el potencial de crecimiento es enorme. Se calcula que en Brasil hay 80 millones de tierras improductivas y aproximadamente la mitad podrían recuperarse.
https://noticiaslatam.lat/20251018/el-candidato-presidencial-tuto-quiroga-promete-hacer-de-bolivia-una-potencia-industrial-de-litio--1167674937.html
brasil
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/17/1167837430_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d6df49a2f1429312d0ae23e21bc0cd0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brasil, medioambiente, syngenta
brasil, medioambiente, syngenta

Recuperar tierra degradada para el agro: una solución contra la deforestación en Brasil

18:37 GMT 23.10.2025 (actualizado: 18:59 GMT 23.10.2025)
© Sputnik / Joan Royo Gual Algodón recién cosechado en la hacienda Biancon, en el estado de Mato Grosso (centro-oeste de Brasil)
 Algodón recién cosechado en la hacienda Biancon, en el estado de Mato Grosso (centro-oeste de Brasil) - Sputnik Mundo, 1920, 23.10.2025
© Sputnik / Joan Royo Gual
Síguenos en
Brasil alimenta al mundo, suelen repetir los representantes del sector agrícola para sacar pecho por su importancia a nivel internacional y para demostrar su peso en la economía. Pero que buena parte del país se haya convertido en un granero tiene también graves daños colaterales: la deforestación es el más evidente.
Por ello, para seguir siendo líder en agricultura sin talar árboles, el país ha estado implementando iniciativas en los últimos años para restaurar suelos degradados y asegurar que los nuevos cultivos no se produzcan a expensas de la vegetación nativa.
Durante tres años, la hacienda Biancon, en el estado de Mato Grosso (centro-oeste de Brasil), ha trabajado para lograr este objetivo. Se trata de una gigantesca finca de 45.000 hectáreas (equivalente al doble del tamaño de la ciudad de Buenos Aires), donde se cultivan principalmente soja, algodón y maíz. Parte de estas tierras, degradadas por la ganadería intensiva, se están recuperando gracias al proyecto Reverte, impulsado por la multinacional china Syngenta.

"En Brasil se suele buscar la expansión de tierras sobre áreas de selva. Por eso, cuando incentivamos a un productor a usar un área abandonada como forma de producción, frenamos la presión de esa deforestación sobre la selva e incentivamos que la producción de alimentos conjugue seguridad alimentaria y lucha contra el cambio climático", explicó a Sputnik el coordinador de sostenibilidad de Syngenta Brasil, Gabriel Moura.

La hacienda Biancon se encuentra en la región de Mato Grosso, que hace décadas era la selva amazónica. El cultivo de soja se expandió rápidamente en las décadas de 1970 y 1980, abarcando una parte significativa de la Amazonia meridional. Actualmente, los terratenientes deben preservar el 50% de la vegetación nativa de sus tierras, por lo que existe una necesidad apremiante de mejorar la eficiencia del uso del suelo.
El candidato derechista a la Presidencia de Bolivia por la Alianza Libre, Jorge 'Tuto' Quiroga - Sputnik Mundo, 1920, 18.10.2025
América Latina
El candidato presidencial 'Tuto' Quiroga promete hacer de Bolivia "una potencia industrial de litio"
18 de octubre, 04:36 GMT
Brasil es uno de los pocos países del mundo que logra cosechar múltiples cultivos al año a tan gran escala, gracias a sus condiciones climáticas y avances tecnológicos. Además, se practica la rotación de cultivos en las mismas tierras. Por ejemplo, en las tierras de Biancon, parte del proyecto Reverte, se acaba de cosechar algodón y ya se ha sembrado soja. La cosecha tendrá lugar en enero, seguida de la del maíz.
Hace apenas unos años, todo esto parecía ciencia ficción en las 4.000 hectáreas degradadas que los ganaderos decidieron incluir en el proyecto Reverte. Allí no crecía nada. Al unirse al programa, Syngenta aporta la experiencia técnica, los pesticidas, las tecnologías y las semillas necesarias para restaurar la tierra. Además, un acuerdo con el banco Itaú permite a los agricultores recibir préstamos que se devuelven solo después de tres años, lo que da tiempo a la tierra para recuperarse.
A cambio, Syngenta hace algunas exigencias medioambientales: no basta con conservar la mitad de la vegetación nativa que quedó en la hacienda. El otro 50% restante que la ley les permite talar también debe quedarse en pie. Para los propietarios no supone mucho sacrificio, porque el hecho de convertir en productivas tierras estériles ya desincentiva la ambición por más terreno.
Al programa Reverte ya se han sumado 96 propietarios rurales de 11 estados de Brasil, y en estos momentos hay 277.800 hectáreas de tierras degradadas que se están recuperando con este modelo de trabajo. Los responsables del proyecto remarcan que el potencial de crecimiento es enorme. Se calcula que en Brasil hay 80 millones de tierras improductivas y aproximadamente la mitad podrían recuperarse.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала