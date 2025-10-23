https://noticiaslatam.lat/20251023/recuperar-tierra-degradada-para-el-agro-una-solucion-contra-la-deforestacion-en-brasil-1167837356.html

Recuperar tierra degradada para el agro: una solución contra la deforestación en Brasil

Por ello, para seguir siendo líder en agricultura sin talar árboles, el país ha estado implementando iniciativas en los últimos años para restaurar suelos degradados y asegurar que los nuevos cultivos no se produzcan a expensas de la vegetación nativa.Durante tres años, la hacienda Biancon, en el estado de Mato Grosso (centro-oeste de Brasil), ha trabajado para lograr este objetivo. Se trata de una gigantesca finca de 45.000 hectáreas (equivalente al doble del tamaño de la ciudad de Buenos Aires), donde se cultivan principalmente soja, algodón y maíz. Parte de estas tierras, degradadas por la ganadería intensiva, se están recuperando gracias al proyecto Reverte, impulsado por la multinacional china Syngenta.La hacienda Biancon se encuentra en la región de Mato Grosso, que hace décadas era la selva amazónica. El cultivo de soja se expandió rápidamente en las décadas de 1970 y 1980, abarcando una parte significativa de la Amazonia meridional. Actualmente, los terratenientes deben preservar el 50% de la vegetación nativa de sus tierras, por lo que existe una necesidad apremiante de mejorar la eficiencia del uso del suelo.Brasil es uno de los pocos países del mundo que logra cosechar múltiples cultivos al año a tan gran escala, gracias a sus condiciones climáticas y avances tecnológicos. Además, se practica la rotación de cultivos en las mismas tierras. Por ejemplo, en las tierras de Biancon, parte del proyecto Reverte, se acaba de cosechar algodón y ya se ha sembrado soja. La cosecha tendrá lugar en enero, seguida de la del maíz.Hace apenas unos años, todo esto parecía ciencia ficción en las 4.000 hectáreas degradadas que los ganaderos decidieron incluir en el proyecto Reverte. Allí no crecía nada. Al unirse al programa, Syngenta aporta la experiencia técnica, los pesticidas, las tecnologías y las semillas necesarias para restaurar la tierra. Además, un acuerdo con el banco Itaú permite a los agricultores recibir préstamos que se devuelven solo después de tres años, lo que da tiempo a la tierra para recuperarse.A cambio, Syngenta hace algunas exigencias medioambientales: no basta con conservar la mitad de la vegetación nativa que quedó en la hacienda. El otro 50% restante que la ley les permite talar también debe quedarse en pie. Para los propietarios no supone mucho sacrificio, porque el hecho de convertir en productivas tierras estériles ya desincentiva la ambición por más terreno.Al programa Reverte ya se han sumado 96 propietarios rurales de 11 estados de Brasil, y en estos momentos hay 277.800 hectáreas de tierras degradadas que se están recuperando con este modelo de trabajo. Los responsables del proyecto remarcan que el potencial de crecimiento es enorme. Se calcula que en Brasil hay 80 millones de tierras improductivas y aproximadamente la mitad podrían recuperarse.

