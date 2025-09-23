https://noticiaslatam.lat/20250923/autoridades-mexicanas-localizan-mas-de-50000-concesiones-para-toma-clandestina-de-agua-1166780006.html

Autoridades mexicanas localizan más de 50.000 concesiones para toma clandestina de agua

Sputnik Mundo

23.09.2025

En entrevista para el diario mexicano El Universal, el subdirector de la Administración del Agua de Conagua, Mauricio Rodríguez Alonso, explicó que realizaron una revisión de 536.000 expedientes que hay en todo el país para detectar posibles irregularidades en las concesiones acuíferas.Al hacer la revisión detectaron que, algunos títulos de concesión otorgados para producción agrícola, en realidad se usaban para proveer de agua a empresas privadas que manejan desarrollos inmobiliarios, campos de golf o balnearios."Un 66% de los títulos están concesionados al uso agrícola y nos dimos cuenta de que se está desvirtuando el uso en campos de golf o balnearios", afirmó Rodríguez Alonso.En estados como Puebla (centro), detectaron un caso en el que un pozo destinado al uso agrícola, en realidad, se usaba para surtir 300 pipas que, posteriormente, se vendían. El lugar fue clausurado y se inició una denuncia ante la fiscalía estatal para deslindar responsabilidades por este llamado "huachicoleo de agua".Otro caso sonado fue el que involucró al exgobernador de Chihuahua (norte), César Duarte. En mayo, las autoridades federales detectaron que en una de sus propiedades existía una presa ilegal.Precisamente esta entidad federativa, además de Guanajuato, Estado de México y Michoacán (centro y occidente), son donde más casos de huachicol de agua se han detectado.Incluso, la Conagua reconoce que tiene cerca de 13.000 casos en los que son los propios gobiernos locales los que presentan irregularidades en sus títulos de concesión.Con el 90% de avance en las revisiones de los 536.000 expedientes ya se recuperaron cerca de 4.000 millones de metros cúbicos de agua.¿Cómo se otorgan los títulos de concesión?Las aguas de México están concesionadas para productores agrícolas, pecuarios, industriales e hidroeléctricas. En el caso del rubro agrícola, no se cobra debido a que este recurso natural se usa para producción de alimentos.Los títulos de concesión se otorgan por diferentes tiempos (10, 15, 20 o hasta 30 años) y permiten el uso de cierto volumen de agua, dependiendo de la cantidad disponible en el país y del uso que se le quiera dar.En caso de que se busque cambiar de giro, se debe notificar a las autoridades para hacer el cambio correspondiente. Asimismo, es responsabilidad del usuario renovar el título cuando este ya no sea vigente.En caso de no hacerlo, los usuarios, además, pierden los diferentes programas de apoyo federal o estatal (como un programa de energía eléctrica), sobre todo en los casos cuando se destina a la producción agrícola."La pérdida de vigencia de estos títulos afecta a los productores agrícolas. Algunos ya cumplieron con el período por el cual fueron expedidos y [perjudica] que tengan su título de fraude. Esto es porque hacemos inspecciones y vamos a ver quién tiene vigente sus derechos y quién no", reconoció el subdirector de Administración del Agua de Conagua.

