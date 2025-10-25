https://noticiaslatam.lat/20251025/se-inventan-una-amenaza-asi-es-como-eeuu-construye-sus-excusas-de-intervencion-contra-venezuela-1167883835.html

"Se inventan una amenaza": así es como EEUU construye sus excusas de intervención contra Venezuela

25.10.2025

Maduro destacó que Venezuela avanza hacia un país "libre de producción de cocaína y de paso del narcotráfico proveniente de Colombia", señalando que el 5% restante de tránsito de drogas será eliminado mediante el trabajo de "las fuerzas militares, policiales y de inteligencia y contrainteligencia venezolana".Las palabras del presidente brindan contexto a recientes declaraciones del exmilitar estadounidense Jordan Goudreau, quien aseguró durante una entrevista que "el Cártel de los Soles fue creado por la CIA en los años 90". Goudreau, conocido por liderar la fallida Operación Gedeón en 2020, sostuvo que "la facilitación del tráfico de drogas por parte de la CIA a través de este grupo está bien documentada".Un mercenario con historialEl analista internacional Hernán Vargas, consultado por Sputnik Mundo, explicó que Goudreau "es un mercenario estadounidense que se hizo conocido en Venezuela por entrenar a los grupos que intentaron ingresar por las costas del país en 2020 con el objetivo de ejecutar ataques selectivos". Según Vargas, aquella incursión fue financiada "por sectores de la ultraderecha venezolana con apoyo del Gobierno de Estados Unidos", con Juan Guaidó como "operador central responsable del pago de esa operación".El experto considera que las recientes declaraciones de Goudreau podrían estar motivadas por desacuerdos financieros. "Los mercenarios se mueven por dinero. Lo que uno percibe es que básicamente no le pagaron o le pagaron mal. Desde entonces ha sido descalificado y ahora intenta ofrecer sus servicios en otros lugares, incluso en Haití", afirmó.No obstante, Vargas subrayó que las revelaciones del ex boina verde deben analizarse con cautela, en tanto se inscriben en una dinámica histórica de construcción de enemigos. "Desde que Hugo Chávez surge como figura política y plantea una revolución bolivariana, se inicia una narrativa donde se construye un enemigo que justifique acciones de presión. Lo mismo ocurrió en Medio Oriente con el terrorismo", señaló.Para el analista, el llamado "Cártel de los Soles" cumple una función similar a la del relato sobre las armas de destrucción masiva en Irak. "El cártel de los soles es una metáfora. Es la misma operación. Se genera una excusa para intervenir y controlar recursos estratégicos como el petróleo", explicó.Vargas indicó que en los últimos años Estados Unidos ha sustituido el argumento de la "defensa de la democracia" por el de la "lucha contra el narcotráfico". "Ya no dicen que es por los derechos humanos. Ahora afirman que hay bandas criminales que saturan a Estados Unidos de drogas y que deben ser combatidas. Pero el fentanilo, la droga de mayor consumo en ese país, tiene origen farmacéutico. Y la cocaína procede, en su mayoría, de Colombia", señaló.La declaración del Secretario de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth donde ordena el despliegue del Grupo de Ataque del Portaviones USS Gerald R. Ford al área de responsabilidad del Comando Sur, parece darle la razón a Vargas."En cumplimiento de la orden ejecutiva del presidente para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcotráfico para proteger la seguridad nacional, el secretario de Guerra ordenó el despliegue del Grupo de Ataque del Portaviones USS Gerald R. Ford, y su ala aérea acompañante, al área de responsabilidad del Comando Sur de EEUU (USSOUTHCOM)", indicaba el comunicado de la Secretaria de Guerra.El lado oscuro de la oposición venezolanaSin embargo, la agresión contra Venezuela no solo proviene del flanco exterior. Goudreau también mencionó a dirigentes opositores venezolanos, como Leopoldo López y Lester Toledo, a quienes vinculó con la CIA y con la inteligencia colombiana. Sobre ello, Vargas señaló que "estas afirmaciones deben ser investigadas con pruebas, ya que implicarían coordinación con gobiernos extranjeros para promover acciones armadas en Venezuela".El analista finalizó caracterizando a estas figuras como "miembros de la oligarquía, criados, educados en función de la visión de los Estados Unidos, trabajando con las agencias desde muy jóvenes a partir de su base y su lógica ideológica y de su proyecto de control imperialista".

