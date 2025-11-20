https://noticiaslatam.lat/20251120/manifiesto-de-libertad-el-plan-detras-de-la-escalada-militar-de-eeuu-contra-venezuela-1168658462.html

Manifiesto de Libertad: el plan detrás de la escalada militar de EEUU contra Venezuela

Manifiesto de Libertad: el plan detrás de la escalada militar de EEUU contra Venezuela

Sputnik Mundo

La publicación en el diario estadounidense 'The Washington Post' del llamado Manifiesto de Libertad, de María Corina Machado, expuso sin cortapisas los... 20.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-20T04:45+0000

2025-11-20T04:45+0000

2025-11-20T04:46+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

política

maría corina machado

nicolás maduro

venezuela

petróleos de venezuela (pdvsa)

la fuerza armada nacional bolivariana (fanb) de venezuela

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/10/1168541661_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_f6349d0d59dfb8d9caf784e35446b04c.jpg

El investigador venezolano Víctor Hugo Majano sostuvo en una charla para Sputnik que el documento constituye la búsqueda de un "primer paso para la entrega de la soberanía venezolana". A su juicio, el texto expone un modelo que podría transformar de raíz el esquema institucional del país.Para el analista francés Romain Migus, quien en 2012 ya había advertido sobre los planes de privatización impulsados por sectores opositores, el documento confirma una hoja de ruta que no es nueva."Ella nunca se escondió, nunca intentó con mentiras esconder un plan de total privatización de las riquezas de Venezuela", apuntó en una entrevista para este medio.Ambos expertos hicieron un análisis sobre los riesgos que, según ellos, entrañaría la implementación del programa político presentado por Machado ante lo que parece ser su verdadera audiencia: la opinión pública estadounidense.Mecanismo de la entrega soberanaMajano advirtió que no se trata de una operación novedosa, sino de la exposición abierta de un proyecto neocolonial. "Lo exhibe tan abiertamente no solamente porque cree que puede captar seguidores (…), sino porque le es indispensable tener acceso a recursos financiero que puedan garantizar la viabilidad de su proyecto de quiebre institucional y constitucional", afirmó.El analista destacó un elemento, que califica de "grotesco" en la propuesta presentada por Machado y Edmundo González en el Ceraweek 2025, es la "garantía plena de derechos de propiedad (...), no solamente sobre los activos de exploración y explotación sino sobre la tierra, es decir, suelo y subsuelo, incluyendo los yacimientos minerales".Este modelo, aplicado en Canadá y Estados Unidos, significaría en la práctica la venta del recurso en su totalidad, no solo de su operación.El resultado, según su análisis, sería un modelo donde "las oligarquías y burguesías nacionales" actuarían como operadores o administradores locales de un polo imperial.Migus reforzó esta visión, señalando que el capítulo económico del manifiesto, donde se propone "devolver el poder al sector privado", es tan claro que "ahí no existe lo colectivo, lo común, no lo público", lo cual se extendería dentro y fuera del territorio venezolano.Sobre la forma de ejecutar este plan, el experto es claro: "¿Cómo se podría operarse dicho plan? Con una intervención militar. Es lo único. Es decir, lo que hemos visto en Irak, lo que hemos visto en otros países que han sido destruidos por Estados Unidos”.PDVSA, BRICS y el desplazamiento geopolíticoUno de los objetivos centrales, según ambos analistas, es la privatización de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y su entrega a intereses occidentales. Frente a esto, surge la incógnita sobre el destino de las inversiones ya consolidadas de países de los BRICS, como China y Rusia.Migus planteó que, pese a la incertidumbre, aunque se respetaran los contratos existentes, la priorización de inversores occidentales sería una realidad.Al respecto, Majano enfatizó que el modelo no se limitaría al sector energético. "No cabría duda de que se aplicaría en otros rubros con características similares y, en general, sobre todo tipo de minería", asegura.Esto crearía un nuevo escenario geopolítico donde las alianzas estratégicas con naciones del sur global quedarían subordinadas a los intereses del capital transnacional occidentalLa FANB en la mira: división y redefinición de su rolEl manifiesto también tiene en la mira a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sobre las intenciones de Machado respecto a la institución castrense, Migus señaló objetivos en distintas periodicidades. "A corto plazo es generar división dentro de las Fuerzas Armadas, prometer un mundo maravilloso o prometer solamente al modo de cualquier mafioso de que salven su vida entregando la patria", ponderó.Este esfuerzo de división tendría como finalidad "fomentar un golpe o facilitar operaciones encubiertas y acciones armadas de EEUU", según el especialista. Una vez instaurado el nuevo modelo, el rol de la Fuerza Armada se redefiniría por completo. "Su proyecto [para el sector] es de proteger las inversiones, sobre todo en recursos naturales, de los inversores extranjeros que se adueñarían de estos recursos naturales", sentenció el analista francés. En un país "totalmente atomizado", la misión de los militares sería "proteger los corredores para sacar las riquezas fuera del país y proteger las instalaciones". Es decir, se transformaría en una fuerza de seguridad al servicio del capital privado.Desmantelamiento del Estado social y el modelo a seguirEl desmantelamiento del Estado social de derecho, tal como lo establece la Constitución venezolana, es otro pilar fundamental del plan. Majano lo definió como un esfuerzo por "destruir de raíz el chavismo. Es decir, hacer inviable financieramente cualquier proyecto que implique una democratización del acceso a la riqueza y la creación de oportunidades en un esquema de inclusión social para las mayorías".Para visualizar el modelo de sociedad que se pretende implantar, Migus observó la situación en el sur del continente americano"El país modelo es Perú. Es una nación que, en los años 90, ha implantado este modelo libertario y ya 30 años después ya podemos hacer evaluación", asegura. Según su descripción, "el Estado [peruano] ha sido totalmente desmantelado. No hay función pública o establecidas más mínima expresión. Es un país cuyo territorio ha sido totalmente atomizado. No hay una verdadera consciencia nacional, ni de defensa del territorio nacional”."Hoy tiene un nivel de informalidad de la economía del 76% según la UIT (…), un territorio regalado al apetito del gran capital internacional y que se expresa con que 40% del territorio peruano está bajo concesión privada y nacional e internacional", recordó el especialista. Este es, a su juicio, el futuro que Machado visualiza para Venezuela: "Romper también con la idea colectiva de construir algo juntos, terminar con la idea de patria y, por supuesto, aunque lo usa, romper con la idea de dignidad".Batalla discursiva y la manipulación de la diásporaFrente a esta amenaza, ambos analistas reflexionaron sobre las estrategias necesarias para que el ciudadano común comprenda el peligro. Migus alertó sobre un elemento clave en el manifiesto: la manipulación de la diáspora venezolana. Al prometer el "retorno a casa" de "los nueve millones", según la cifra de Machado, "reforzaría la dicotomía cognitiva y cultural (…) entre los venezolanos que viven en Venezuela y los venezolanos que viven en el exterior, que viven en una realidad totalmente diferente"."Tienen memorias comunes artificialmente creadas y una visión totalmente diferente del país", refirió. Esta fractura social y cognitiva es instrumentalizada para construir una base de apoyo que no responde a lo que ocurre, lo que produce un efecto mediático.La batalla, en conclusión, trasciende las fronteras venezolanas. Migus le definió como una contienda global."Lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, las amenazas militares y este modelo libertario que pretende imponerse a costo de bombas, de sangre y de vida humana, no es un asunto solamente de Venezuela o de América Latina. Es una batalla mundial sobre el modelo futuro de construcción de sociedad colectiva que se impondrá en las próximas décadas", consideró.El Manifiesto de Libertad, lejos de ser una promesa de emancipación, es interpretado por estos expertos como la formalización de un pacto de sumisión que, bajo la retórica de la libertad individual y el libre mercado, esconde un proyecto de desnacionalización y sometimiento a los designios de un capital transnacional depredador, con la FANB convertida en guardia de seguridad y el Estado social reducido a escombros. La publicación en el Washington Post no hace más que confirmar, a su juicio, los verdaderos destinatarios y beneficiarios de este plan.

https://noticiaslatam.lat/20251118/1168609654.html

https://noticiaslatam.lat/20251119/el-gran-peligro-de-venezuela-es-que-tiene-las-mayores-reservas-energeticas-de-este-planeta-1168647449.html

https://noticiaslatam.lat/20251115/venezuela-promulga-ley-que-da-caracter-legal-y-juridico-al-compromiso-de-lucha-de-toda-la-nacion-1168489967.html

https://noticiaslatam.lat/20251112/venezuela-despliega-su-defensa-total-ante-la-amenaza-creciente-de-eeuu-en-el-caribe-1168383531.html

https://noticiaslatam.lat/20251111/la-politica-de-sanciones-de-eeuu-contra-venezuela-tiene-una-naturaleza-belica-y-de-agresion-1168350160.html

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

💬 opinión y análisis, política, maría corina machado, nicolás maduro, venezuela, petróleos de venezuela (pdvsa), la fuerza armada nacional bolivariana (fanb) de venezuela, eeuu