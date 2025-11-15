Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251115/venezuela-promulga-ley-que-da-caracter-legal-y-juridico-al-compromiso-de-lucha-de-toda-la-nacion-1168489967.html
Venezuela promulga ley que da "carácter legal y jurídico al compromiso de lucha de toda la nación", dice experto
Venezuela promulga ley que da "carácter legal y jurídico al compromiso de lucha de toda la nación", dice experto
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, promulgó la Ley de Comando para la Defensa Integral de la Nación. Durante el acto, el mandatario afirmó que esta... 15.11.2025, Sputnik Mundo
El mandatario señaló que la defensa integral incluye lo que denominó "resistencia popular prolongada" y "ofensiva permanente". Sus declaraciones se producen en lo que el presidente describió como un contexto de "locura imperial", en referencia a un período de catorce semanas de amenaza militar creciente por parte de Estados Unidos.¿Qué es la Ley de Comando para la Defensa Integral?El especialista en seguridad ciudadana Gustavo Cedeño, magíster en Filosofía de la Guerra, dijo en diálogo con Sputnik que el objetivo principal de esta ley "es establecer las líneas de acción estratégicas para la organización y las funciones de los comandos de la defensa integral. Es decir, las instancias encargadas de la planificación, la coordinación, la ejecución para la defensa en sus distintos niveles: nivel nacional, nivel regional, nivel local", destacó.Cedeño enfatizó que la ley se fundamenta en el "principio de corresponsabilidad" establecido en la Constitución y en la doctrina de la "fusión cívico-militar" y dándole sustento a la "planificación, a la integración, del sistema defensivo territorial".Para ilustrar el concepto, recurrió a un ejemplo histórico: "Es el caso más conocido, el de Vietnam, quien derrotó a dos imperios. El imperio francés y luego el imperio norteamericano. Esa fue la guerra de todo el pueblo, es decir, todo el mundo era un combatiente, el taxista, el maestro. Esta ley en primer lugar busca eso: darle un carácter legal y jurídico al compromiso de lucha de toda la nación".Arquitectura de la defensa popular: los comités de la resistenciaEl experto detalló la minuciosa organización que plantea la ley, estructurada a través de los órganos de dirección de defensa integral: "Se organizan a través de varios comités. Está el Comité Patriótico Bolivariano, está el Comité Económico Productivo de Servicios, está un Comité Social Popular, está un Comité de Orden Interno y está un Comité de Movilización y Requisición".En un contexto "marcado precisamente por las tensiones y la percepción de una amenaza externa, específicamente la presencia del despliegue militar de los Estados Unidos en aguas del mar Caribe, cercana a Venezuela", Cedeño subrayó que la ley es la materialización de un principio castrense vital: ante la máxima presión, la máxima organización.El especialista considera que la relevancia de la norma es "fortalecer, la capacidad de respuesta del Estado venezolano"."Vean cómo hemos venido nosotros creciendo desde el comandante [Hugo] Chávez, pero había que darle a esto carácter legal, carácter de ley. ¿Para qué? Para que permanezca como parte de nuestra doctrina militar, como parte de nuestra defensa, pero que no es nada más la Fuerza Armada, no es nada más los órganos de seguridad, es también el pueblo, que es al fin y al cabo quien sufre el primer impacto en estas guerras", argumentó.El Sistema Defensivo Territorial: la columna vertebral tácticaCedeño explicó además la articulación de la ley con el Sistema Defensivo Territorial (SDT). "Fundamentado, por supuesto, constitucionalmente en nuestro artículo 326... Luego tenemos la estructura de planificación estratégica, que a través de los órganos de defensa integral se da porque es la estructura básica, es la unidad básica de combate, táctica".A juicio del especialista, esta ley establece de forma taxativa líneas de acción para que dicho comando "planifique, coordine y ejecute" las acciones que llevarán adelante los Órganos de Dirección desplegados en todo el territorio nacional ante cualquier amenaza "que puedan atentar contra la paz de la República, en los ámbitos social, ambiental, cultural, económico, tecnológico y militar", cita Cedeño.El experto concluye que La Ley de Comando para la Defensa Integral representa la consolidación doctrinal del "legado del comandante Chávez", sellando estratégicamente lo que califica como "indudable" fortalecimiento de la defensa nacional.Frente a lo que estima como un imposible enfrentamiento convencional con potencias como Estados Unidos, Cedeño considera que la norma articula la preparación organizada del pueblo como escudo disuasivo.En sintonía con la visión de Chávez sobre "la guerra de los mil años", esta legislación impulsada por el presidente Nicolás Maduro "institucionaliza la fusión cívico-militar-policial como mecanismo preventivo, transformando la resistencia prolongada en doctrina de Estado para preservar la soberanía ante cualquier escenario de agresión", concluye.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, promulgó la Ley de Comando para la Defensa Integral de la Nación. Durante el acto, el mandatario afirmó que esta normativa se enmarca en una doctrina de defensa vinculada a la preservación de la paz y al desarrollo del país.
El mandatario señaló que la defensa integral incluye lo que denominó "resistencia popular prolongada" y "ofensiva permanente". Sus declaraciones se producen en lo que el presidente describió como un contexto de "locura imperial", en referencia a un período de catorce semanas de amenaza militar creciente por parte de Estados Unidos.

¿Qué es la Ley de Comando para la Defensa Integral?

El especialista en seguridad ciudadana Gustavo Cedeño, magíster en Filosofía de la Guerra, dijo en diálogo con Sputnik que el objetivo principal de esta ley "es establecer las líneas de acción estratégicas para la organización y las funciones de los comandos de la defensa integral. Es decir, las instancias encargadas de la planificación, la coordinación, la ejecución para la defensa en sus distintos niveles: nivel nacional, nivel regional, nivel local", destacó.
Cedeño enfatizó que la ley se fundamenta en el "principio de corresponsabilidad" establecido en la Constitución y en la doctrina de la "fusión cívico-militar" y dándole sustento a la "planificación, a la integración, del sistema defensivo territorial".
Para ilustrar el concepto, recurrió a un ejemplo histórico: "Es el caso más conocido, el de Vietnam, quien derrotó a dos imperios. El imperio francés y luego el imperio norteamericano. Esa fue la guerra de todo el pueblo, es decir, todo el mundo era un combatiente, el taxista, el maestro. Esta ley en primer lugar busca eso: darle un carácter legal y jurídico al compromiso de lucha de toda la nación".

Arquitectura de la defensa popular: los comités de la resistencia

El experto detalló la minuciosa organización que plantea la ley, estructurada a través de los órganos de dirección de defensa integral: "Se organizan a través de varios comités. Está el Comité Patriótico Bolivariano, está el Comité Económico Productivo de Servicios, está un Comité Social Popular, está un Comité de Orden Interno y está un Comité de Movilización y Requisición".
En un contexto "marcado precisamente por las tensiones y la percepción de una amenaza externa, específicamente la presencia del despliegue militar de los Estados Unidos en aguas del mar Caribe, cercana a Venezuela", Cedeño subrayó que la ley es la materialización de un principio castrense vital: ante la máxima presión, la máxima organización.
"Que cada quien sepa, como decimos cuando activamos un plan de defensa en un comando, que cada quien sepa cuál es su responsabilidad, que cada quien sepa a dónde se va a posicionar, que cada quien sepa lo que va a hacer, cómo estamos organizados", dijo.
El especialista considera que la relevancia de la norma es "fortalecer, la capacidad de respuesta del Estado venezolano".
"Vean cómo hemos venido nosotros creciendo desde el comandante [Hugo] Chávez, pero había que darle a esto carácter legal, carácter de ley. ¿Para qué? Para que permanezca como parte de nuestra doctrina militar, como parte de nuestra defensa, pero que no es nada más la Fuerza Armada, no es nada más los órganos de seguridad, es también el pueblo, que es al fin y al cabo quien sufre el primer impacto en estas guerras", argumentó.

El Sistema Defensivo Territorial: la columna vertebral táctica

Cedeño explicó además la articulación de la ley con el Sistema Defensivo Territorial (SDT). "Fundamentado, por supuesto, constitucionalmente en nuestro artículo 326... Luego tenemos la estructura de planificación estratégica, que a través de los órganos de defensa integral se da porque es la estructura básica, es la unidad básica de combate, táctica".
Describió la arquitectura piramidal del SDT: "Las REDI (Regiones Estratégicas de Defensa Integral) comprenden varios estados de características similares. Las ZODI (Zonas Operativas de Defensa Integral), por su parte, se entienden desde la lógica de los estados, que se encuentran a su vez conformados por ADI (Áreas de Defensa Integral), que son áreas más pequeñas, casi siempre coinciden con los municipios. Ahora se incorporan las ODDI (Órganos de Dirección de la Defensa Integral), que son objeto de la Ley de Comando recién aprobada".
A juicio del especialista, esta ley establece de forma taxativa líneas de acción para que dicho comando "planifique, coordine y ejecute" las acciones que llevarán adelante los Órganos de Dirección desplegados en todo el territorio nacional ante cualquier amenaza "que puedan atentar contra la paz de la República, en los ámbitos social, ambiental, cultural, económico, tecnológico y militar", cita Cedeño.
El experto concluye que La Ley de Comando para la Defensa Integral representa la consolidación doctrinal del "legado del comandante Chávez", sellando estratégicamente lo que califica como "indudable" fortalecimiento de la defensa nacional.
Frente a lo que estima como un imposible enfrentamiento convencional con potencias como Estados Unidos, Cedeño considera que la norma articula la preparación organizada del pueblo como escudo disuasivo.
En sintonía con la visión de Chávez sobre "la guerra de los mil años", esta legislación impulsada por el presidente Nicolás Maduro "institucionaliza la fusión cívico-militar-policial como mecanismo preventivo, transformando la resistencia prolongada en doctrina de Estado para preservar la soberanía ante cualquier escenario de agresión", concluye.
