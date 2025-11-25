https://noticiaslatam.lat/20251125/a-menos-de-una-semana-de-las-elecciones-en-honduras-que-planes-de-gobierno-presentan-los-candidatos-1168793849.html

A menos de una semana de las elecciones en Honduras: ¿qué planes de Gobierno presentan los candidatos?

A menos de una semana de las elecciones en Honduras: ¿qué planes de Gobierno presentan los candidatos?

Sputnik Mundo

Este 24 de noviembre fue el último día para actividades proselitistas rumbo a las elecciones generales en Honduras. En ellas, participarán los tres principales... 25.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-25T04:15+0000

2025-11-25T04:15+0000

2025-11-25T04:15+0000

américa latina

honduras

💬 opinión y análisis

política

xiomara castro

tegucigalpa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/19/1168795050_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b8fbebe03c4206943822654864596181.jpg

Antes del silencio electoral, previsto para este martes 25 y dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país centroamericano de cara a los comicios del 30 de noviembre, los aspirantes realizaron actos de cierre de campañas en las dos ciudades claves del país: Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula, considerada como la sede industrial.Además, los representantes políticos tuvieron la oportunidad en estos meses de presentar sus programas frente a un eventual triunfo en los comicios. En el caso de Moncada, su Plan de Gobierno Democratización de la Economía 2026-2030 está centrado en la Constitución de la República y los principios del socialismo democrático.En declaraciones a Sputnik, el diputado por Libre Hugo Noé Pino comentó que si triunfa la candidata oficialista Moncada enfrentará desafíos en la puesta en marcha de la reforma al sistema financiero."Ella ha señalado cómo los movimientos de tasas de interés en el mercado nacional se convierten en ganancias extraordinarias para el sistema bancario", expresó.Asimismo, recordó que parte importante de la democratización financiera propuesta por Moncada es obtener inclusividad mediante el impulso de un Banco de Desarrollo, así como "regulaciones que establezcan límites al oligopolio financiero presente en el país, de tal forma que pueda darse un mayor nivel de competencia y una reducción en las tasas de interés".¿Qué propone Libre?Asimismo, Pino, quien también es economista, expresidente del Banco Central de Honduras y exministro de Finanzas, señaló que otra de las promesas de la abogada Moncada es la profundización de la protección ambiental, mediante la restricción a las actividades mineras, cuestión ya contenida en el programa de Gobierno de la actual mandataria Xiomara Castro.Respecto a las relaciones internacionales, el entrevistado apuntó que Moncada le concede gran relevancia a ese asunto. "Moncada ha planteado que Honduras debe abrirse al mundo y eso implica vínculos con todos los países. Somos una nación pequeña, pero con mucha dignidad y autonomía en nuestras decisiones", ponderó.Por su parte, Zoé Peralta, secretaria de Relaciones Internacionales de la Juventud de Libre en el departamento Francisco Morazán (centro), refirió a Sputnik que uno de los objetivos de la candidata es la regulación del uso de los recursos naturales. Para ello, propone cancelaciones respecto a concesiones sobre los ríos y otras iniciativas que hayan afectado el patrimonio natural."Apuesta por la independencia económica, el reforzamiento de las empresas estatales como eje de la soberanía, la consolidación de alianzas con estados aliados y la diversificación de lazos bajo los principios de la no injerencia. Además, la protección de nuestro territorio de acciones que atenten contra la integridad nacional, sumado a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico", dijo.Su plan comprende también el financiamiento y la asistencia a emprendimientos, la creación de la Empresa Pública Petróleo de Honduras, encaminada a explorar, explotar y comercializar recursos nacionales, la garantía de acceso universal a la salud y la educación, la ampliación de la seguridad social a los trabajadores y la implementación de un programa social de viviendas.¿Cuál es la estrategia del bipartidismo?Para Pino, la estrategia del bipartidismo (Liberal y Nacional) es unirse en las mesas electorales, establecer una alianza dentro del CNE y una declaratoria temprana de un ganador, mediante la manipulación del sistema de transmisión rápida de resultados.Igualmente, la oposición ha planteado reformar el estado de excepción si presumiblemente alcanza el poder. "Ellos dicen que no han dado los resultados concretos, aunque las cifras dicen otra cosa, y que esa medida afectará las elecciones, cuando no incide en la organización de las mismas, pues se trata de una medida parcial que no limita la movilidad de las personas", acotó el especialista.El experto calificó como "vagas y faltas de concreción" las propuestas de ambos candidatos de ese bando, ya que, si bien han mencionado el combate a la corrupción, "no dicen cómo, ni en qué medida, se puede fortalecer el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y en general el circuito de aplicación de la justicia en nuestro país".De igual modo, Peralta resaltó que el bipartidismo se resiste a la implementación de sistemas de fiscalización robustos, como la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) "porque saben que pudieran ser afectadas sus propias estructuras", mientras priorizan la inversión privada tanto nacional como extranjera.¿Qué ha cambiado durante el mandato de Libre?El Gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro culmina su mandato en enero de 2026, con la reducción de la pobreza a 13,5 puntos porcentuales y la pobreza extrema a 15,4 puntos, mientras la desocupación disminuyó a 4,9 % y el Gobierno rompió récord histórico de inversión pública nacional, con 79% más que en los 12 años de mandato del Partido Nacional.Según Pino, dentro de las políticas de la mandataria están la inversión productiva, que comprende la construcción de carreteras, la rehabilitación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con la reparación de las líneas de distribución y la adquisición de transformadores, y el apoyo al pequeño productor, gracias a bonos cafetaleros, tecnológicos, ganaderos y asistencia técnica.En la esfera social, resalta el subsidio a la energía eléctrica para las familias pobres y que gastan menos de 150 kilovatios al mes, también de la gasolina "para que los aumentos en el mercado internacional no afecten sustancialmente el bolsillo de los hondureños" y la construcción de ocho hospitales en diferentes regiones.Sobre el tema, Peralta subrayó el acceso a la tierra, con la entrega de más de 37.000 títulos de propiedad, la declaración como territorio libre del analfabetismo, la puesta en marcha de programas educativos especializados, la rehabilitación de 12 000 escuelas, la implementación de la merienda escolar y de huertos escolares para la promoción de una alimentación saludable.Más de 6,4 millones de ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto el 30 de noviembre, durante unos comicios que definirán al futuro presidente o presidenta, tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados del Congreso Nacional y 20 del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

https://noticiaslatam.lat/20251025/sigue-la-tension-y-la-disputa-asi-luce-el-terreno-entre-el-oficialismo-y-la-oposicion-rumbo-a-las-1167883278.html

https://noticiaslatam.lat/20251116/el-oficialismo-en-honduras-tiene-ante-si-el-reto-de-encarar-la-campana-en-su-contra-de-cara-a-las-1168523051.html

https://noticiaslatam.lat/20251106/denuncian-una-conspiracion-para-alterar-la-eleccion-presidencial-en-honduras-1168225607.html

https://noticiaslatam.lat/20251018/1167674470.html

honduras

tegucigalpa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

honduras, 💬 opinión y análisis, política, xiomara castro, tegucigalpa