Denuncian una conspiración para alterar la elección presidencial en Honduras

Denuncian una conspiración para alterar la elección presidencial en Honduras

Un miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Marlon Ochoa, denunció ante la Fiscalía una conspiración para manipular la observación nacional e... 06.11.2025

En la conspiración estarían implicados un alto oficial militar, un parlamentario de la oposición y otro miembro del CNE.Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, para también examinar cómo en Guatemala un juez amenazó con anular los dos años del Gobierno de Bernardo Arévalo y por qué el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, asegura que no hay que temer a la instalación de bases extranjeras en el Ecuador, a pesar del contexto de militarización del Caribe y el Pacífico.

