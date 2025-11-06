Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Por todo lo alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
https://noticiaslatam.lat/20251106/denuncian-una-conspiracion-para-alterar-la-eleccion-presidencial-en-honduras-1168225607.html
Denuncian una conspiración para alterar la elección presidencial en Honduras
Denuncian una conspiración para alterar la elección presidencial en Honduras
Sputnik Mundo
Un miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Marlon Ochoa, denunció ante la Fiscalía una conspiración para manipular la observación nacional e... 06.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-06T15:00+0000
2025-11-06T15:00+0000
por todo lo alto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/06/1168225364_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8ea15a841db3e5fe19bdb97a0348189e.png
En la conspiración estarían implicados un alto oficial militar, un parlamentario de la oposición y otro miembro del CNE.Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, para también examinar cómo en Guatemala un juez amenazó con anular los dos años del Gobierno de Bernardo Arévalo y por qué el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, asegura que no hay que temer a la instalación de bases extranjeras en el Ecuador, a pesar del contexto de militarización del Caribe y el Pacífico.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Denuncian una conspiración para alterar la elección presidencial en Honduras
Sputnik Mundo
Denuncian una conspiración para alterar la elección presidencial en Honduras
2025-11-06T15:00+0000
true
PT35M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/06/1168225364_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_52331042d57c08ba48a39518c9753b51.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Denuncian una conspiración para alterar la elección presidencial en Honduras

15:00 GMT 06.11.2025
© Sputnik
Síguenos en
Un miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Marlon Ochoa, denunció ante la Fiscalía una conspiración para manipular la observación nacional e internacional, interferir en los centros de datos y cortar los canales de transmisión de actas desde los centros de votación para las próximas elecciones presidenciales del 30 de noviembre.
En la conspiración estarían implicados un alto oficial militar, un parlamentario de la oposición y otro miembro del CNE.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, para también examinar cómo en Guatemala un juez amenazó con anular los dos años del Gobierno de Bernardo Arévalo y por qué el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, asegura que no hay que temer a la instalación de bases extranjeras en el Ecuador, a pesar del contexto de militarización del Caribe y el Pacífico.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала