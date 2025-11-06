En la conspiración estarían implicados un alto oficial militar, un parlamentario de la oposición y otro miembro del CNE.Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, para también examinar cómo en Guatemala un juez amenazó con anular los dos años del Gobierno de Bernardo Arévalo y por qué el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, asegura que no hay que temer a la instalación de bases extranjeras en el Ecuador, a pesar del contexto de militarización del Caribe y el Pacífico.
Denuncian una conspiración para alterar la elección presidencial en Honduras
Denuncian una conspiración para alterar la elección presidencial en Honduras
Un miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Marlon Ochoa, denunció ante la Fiscalía una conspiración para manipular la observación nacional e internacional, interferir en los centros de datos y cortar los canales de transmisión de actas desde los centros de votación para las próximas elecciones presidenciales del 30 de noviembre.
En la conspiración estarían implicados un alto oficial militar, un parlamentario de la oposición y otro miembro del CNE.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, para también examinar cómo en Guatemala un juez amenazó con anular los dos años del Gobierno de Bernardo Arévalo y por qué el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, asegura que no hay que temer a la instalación de bases extranjeras en el Ecuador, a pesar del contexto de militarización del Caribe y el Pacífico.
