"Sigue la tensión y la disputa": así luce el terreno entre el oficialismo y la oposición rumbo a las elecciones generales en Honduras
© AP Photo / Moises CastilloElecciones generales en Honduras
© AP Photo / Moises Castillo
A poco más de un mes de las elecciones generales en Honduras, las autoridades del país denuncian planes protagonizados por representantes de los partidos Nacional y Liberal para desestabilizar los comicios y generar una crisis de legitimidad tras la difusión de los resultados, si triunfa la candidata del oficialismo Rixi Moncada.
En los últimos días, los representantes del gobernante Partido Libertad y Refundación revelaron supuestas estrategias del bipartidismo tradicional para alterar la transmisión de datos, controlar el transporte de materiales y cortar los canales de transferencia de actas desde los centros de votación.
José Armando Orellana Romero, profesor de sociología, dirigente popular y candidato a designado presidencial en la fórmula de Moncada, recordó a Sputnik que estas acciones se intensificaron tras las elecciones primarias, acontecidas el 9 de marzo último, cuando esas dos formaciones protagonizaron una campaña de manipulación respecto al transporte del material electoral.
18 de octubre, 04:21 GMT
Entonces, el bipartidismo atacó al ejército hondureño "que ha planteado posturas patrióticas y no se ha prestado a esas maniobras" y culpabilizó a las Fuerzas Armadas por el atraso durante la entrega en algunas localidades de Tegucigalpa, todo ello acompañado de una estrategia mediática calificada por Libre como "guerra cognitiva y de confusión", aún presente.
"Libertad y Refundación mediante la denuncia de esas acciones y la búsqueda permanente de la transparencia, pretende que, en las futuras elecciones, se respete la voluntad del soberano. La derecha intenta desequilibrar la decisión popular e imponer su esquema fraudulento, como lo ha hecho en los últimos procesos electorales", afirmó Orellana Romero.
La confrontación entre dos proyectos
Orellana Romero, máster en Sociología, Trabajo Social y Relaciones Internacionales indicó que, durante los períodos electorales de 2013 y 2017, luego del Golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, estuvo presente también "ese patrón de manipulación por los partidos tradicionales".
Especialmente, en los comicios de 2017 esa situación se agravó, cuando "además de todas las maniobras impulsadas por el bipartidismo, financiado por el narcotráfico, Juan Orlando Hernández, impone una reelección de carácter ilegal, apoyado y asesorado por la derecha internacional, fundamentalmente de Estados Unidos"
Todo ello, señaló el también analista en temas de sociopolítica, geopolítica y gestión del desarrollo, demostró la incapacidad de un sistema electoral tradicional que se ha recuperado desde 2021, si bien existen intentos frecuentes por desmoronar ese esquema o las mejoras introducidas en el Consejo Nacional Electoral.
Para el analista político hondureño Héctor Soto, la democracia de su país, particularmente después del Golpe de Estado, entró en una clara confrontación entre dos proyectos políticos totalmente diferentes, por un lado, la derecha anclada a un modelo neoliberal, representada por el bipartidismo y con más de 100 años alternándose el poder y, por otro lado, está Libre.
Sin embargo, "sigue latente esa tensión y disputa, por eso, en los comicios de 2025 vemos cómo la oposición intenta construir una narrativa anticipatoria para deslegitimar las elecciones y construir, de alguna manera, un relato que, en caso de una derrota, justifique y fragmente la sociedad como una forma de resistencia bipartidista a esta continuidad de un proyecto alternativo.
"Creo que el fraude electoral se ha convertido en una herramienta opaca, antidemocrática, autoritaria y conveniente para disputarse e intentar ganar por fuera de las urnas ese cambio de patrón electoral que hoy la izquierda ha conquistado en Honduras", indicó a Sputnik.
Armas de manipulación
El experto aludió también a las encuestas manipuladas difundidas por nacionalistas y liberales, con fracturas bastante profundas a lo interno de su militancia, que no muestran datos reales como la capacidad movilizadora, la unidad partidaria, la coherencia y consistencia del voto duro que sí tiene Libre.
Por otro lado, el tema de la corrupción ha sido, a su juicio, un elemento diferenciador entre la gestión anterior y actual, presidida por Xiomara Castro y con "la capacidad de construir obras públicas, con mayor énfasis y preocupación por generar mayor equidad, y eso ha hecho un gobierno más cercano a las personas pobres en la Honduras profunda y también en la urbana".
A su vez, el entrevistado consideró que existe actualmente un agotamiento de las instituciones que lograban pactar la democracia en la nación centroamericana, pues el oficialismo de los partidos Liberal y Nacional garantizaban la continuidad de su proyecto político, "hoy eso ha cambiado, pues existe un modelo alternativo donde se han visibilizado cosas que anteriormente no se discutían".
2 de octubre, 06:00 GMT
"Anteriormente, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos y la dinámica hemisférica de la región permitía que un actor externo pudiera sentar al bipartidismo para concertar y dialogar quién ganaba, quién perdía o qué condiciones se tenían para la transición con la llegada del Libre, pero ya no tiene esa misma capacidad", añadió.
Lo mismo sucedía con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada que "tenía la capacidad de influenciar y persuadir en función de los intereses de la clase económica, y un tercer actor que tampoco podemos obviar es la iglesia católica y la evangélica, cuyos jerarcas religiosos sentaban a los grupos tradicionales para concertar el poder y la transición democrática".
Por tanto, en su opinión, "esas instituciones no formales que pactaban la democracia perdieron vigencia con la llegada de Libre, porque no los considera actores legítimos para concertar y dialogar alrededor de la disputa del poder, y eso ha hecho que estos habituales árbitros ahora también se ubiquen en la oposición y generen una mayor polarización en el país".
Soto aseguró por último que "antes había válvulas de escape por fuera de las elecciones donde la clase política y económica hondureña se ponía de acuerdo sobre cómo administrar el país, ahora la disputa está dentro de las urnas".
