Honduras solicita la cooperación de Brasil en la lucha contra el narcotráfico

Entrevistado por la estatal Agencia Hondureña de Noticias (AHN), Hernández precisó que el propósito de la solicitud a Brasil es "repotenciar las aeronaves existentes y sumar nuevos equipos que refuercen el escudo aéreo del país", en coordinación con el fortalecimiento del control terrestre y marítimo. El general explicó que el pedido consiste en apoyo técnico para reparar y adquirir aeronaves que fortalezcan el combate a esas acciones ilegales, en declaraciones en la ciudad de Belém, Brasil, sede de la 30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). Hernández subrayó que su misión en Brasil busca consolidar la cooperación bilateral en materia de defensa y reafirmar el compromiso de Honduras con la soberanía, la estabilidad institucional y la transparencia de las elecciones del domingo 30. En cuanto a temas nacionales, el jefe de las fuerzas armadas reveló que ya fue identificado un oficial en activo involucrado en un complot de la oposición para alterar la voluntad popular en los comicios, quien fue removido de su cargo. El plan fue denunciado por el magistrado del Consejo Nacional de Elecciones, Marlon Ochoa, quien el 22 de octubre pasado entregó 26 audios a la Fiscalía General de la República con evidencias de la conspiración, cuya autenticidad fue confirmada por un peritaje internacional. Hernández informó también que cinco coroneles vinculados a un sabotaje al transporte de los documentos de las elecciones primarias de los partidos celebradas del 9 de marzo de este año fueron puestos a disponibilidad y relevados de sus mandos. Añadió que a los oficiales se les comprobó además su participación en la manipulación y filtración de un informe interno a un medio de prensa hondureño.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, anunció que el Gobierno solicitó la cooperación de Brasil en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Entrevistado por la estatal Agencia Hondureña de Noticias (AHN), Hernández precisó que el propósito de la solicitud a Brasil es "repotenciar las aeronaves existentes y sumar nuevos equipos que refuercen el escudo aéreo del país", en coordinación con el fortalecimiento del control terrestre y marítimo.
"Nadie debe inquietarse, salvo quienes operan en actividades ilícitas", subrayó el jefe militar.
El general explicó que el pedido consiste en apoyo técnico para reparar y adquirir aeronaves que fortalezcan el combate a esas acciones ilegales, en declaraciones en la ciudad de Belém, Brasil, sede de la 30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).
Hernández subrayó que su misión en Brasil busca consolidar la cooperación bilateral en materia de defensa y reafirmar el compromiso de Honduras con la soberanía, la estabilidad institucional y la transparencia de las elecciones del domingo 30.
En cuanto a temas nacionales, el jefe de las fuerzas armadas reveló que ya fue identificado un oficial en activo involucrado en un complot de la oposición para alterar la voluntad popular en los comicios, quien fue removido de su cargo.
El plan fue denunciado por el magistrado del Consejo Nacional de Elecciones, Marlon Ochoa, quien el 22 de octubre pasado entregó 26 audios a la Fiscalía General de la República con evidencias de la conspiración, cuya autenticidad fue confirmada por un peritaje internacional.
Hernández informó también que cinco coroneles vinculados a un sabotaje al transporte de los documentos de las elecciones primarias de los partidos celebradas del 9 de marzo de este año fueron puestos a disponibilidad y relevados de sus mandos.
Añadió que a los oficiales se les comprobó además su participación en la manipulación y filtración de un informe interno a un medio de prensa hondureño.
