¿Qué retos enfrenta Honduras a unos meses de las elecciones generales?

Desde su campaña electoral para los comicios generales de 2021, la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, prometió la refundación del país, marcado por... 18.09.2025

A casi cuatro años de mandato del Partido Libertad y Refundación (Libre), su actual candidata presidencial a las elecciones del 30 de noviembre, Rixi Moncada, promete dar continuidad a las medidas encaminadas a la reducción de la pobreza y la desigualdad, el acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda digna, así como el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción.La asunción al poder de Castro, la primera mujer hondureña en ocupar ese cargo, simbolizó la derrota del bipartidismo tradicional en la nación latinoamericana (Nacional y Liberal).Su Administración, que comenzó en enero de 2022, estuvo precedida por más de una década de gobiernos nacionalistas, marcados por denuncias de corrupción y crisis institucional. El último presidente de ese partido, Juan Orlando Hernández, cumple 45 años de condena en Estados Unidos por cargos asociados al narcotráfico.¿Qué queda pendiente en la agenda legislativa?Carmen Haydee López, aspirante a diputada por Libre, dijo en diálogo con Sputnik que entre las acciones de continuidad previstas por el partido está la preservación de la caja única del Estado, que permite a Honduras recuperar el control sobre sus fondos nacionales y colocarlos al servicio de la inversión social.Asimismo, proyectan el fortalecimiento de la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Anticorrupción, instituida en 2022, además de la adopción de todos los requisitos y pendientes respecto a reformas legislativas "para traer efectivamente a la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH)".De acuerdo con López, hasta ahora no fue posible la implementación de la CICIH, una de las promesas electorales de Castro, "por esa confrontación y polarización a lo interno del Congreso Nacional, pues la oposición no permitió, incluso, el consenso para reformar y suprimir leyes todavía existentes".Precisamente, aclaró, este es uno de los requisitos necesarios para poder traer la CICIH a Honduras y de las medidas que no lograron el consenso de los representantes del Partido Nacional y Liberal: "Es de las propuestas que continuaremos empujando para que finalmente podamos tener una mayor garantía de rendición de cuentas de los legisladores"."Libre ha planteado regular de maneras aún más específicas el tema de los fondos sociales que manejan los parlamentarios para la construcción de proyectos sociales y obras de desarrollo en los territorios, con el propósito de que esos recursos no sean susceptibles de compra de voluntades, tráfico de influencias o, en general, de desvío de fondos que implicaría un acto de corrupción", indicó.Retos de Libre para la refundaciónPor su parte, el político y empresario hondureño, Carlos Eduardo Reina García, dijo a este medio que entre los asuntos pendientes del gobernante Partido Libertad y Refundación está "el desmonte definitivo de un Estado diseñado por y para la oligarquía, y el levantamiento en su lugar de un nuevo Estado que responda a los intereses de las grandes mayorías olvidadas y con las cuales tenemos una gran deuda histórica".Por tanto, en caso de que Libre resulte vencedor en los próximos comicios, Reina García cataloga como políticas necesarias la profundización en la inversión en infraestructura pública, la consolidación de un modelo económico que combine crecimiento con justicia social y el afianzamiento de los programas de asistencia dirigidos a los sectores más vulnerables.Respecto a las acciones pendientes para la consolidación de la independencia de los poderes del Estado y del sistema judicial, señaló que estas pasan por la aceptación de las fuerzas políticas de un pacto de gobernabilidad y se comprometan con un proyecto de nación democrático."No debemos caer en el error de creer que más policías y militares resolverán el problema de la seguridad, esta se logra con cambios estructurales, inversión en educación, salud pública y empleos dignos, combatir la violencia requiere atacar sus raíces", declaró.La candidata Haydee López refirió que, durante su campaña electoral, la abogada Rixi Moncada ha mantenido diálogos permanentes, sobre todo con las poblaciones históricamente marginadas, entre ellas los pueblos indígenas "en riesgo también, por la apropiación de sus territorios de parte del capital extranjero", las mujeres, juventud y sectores productivos.De ahí que la agrupación política oficialista pretenda "darle vida a esa normativa y que sea cada vez más común que la sociedad decida el rumbo de su destino".López mencionó también la reciente declaración de Honduras como un país libre de analfabetismo, conforme a los estándares de la Unesco, la reconstrucción de más de 5.500 centros escolares de un total de 10.000 presentes en la nación centroamericana, y la prioridad del actual Ejecutivo de edificar centros de salud, hospitales y laboratorios de fabricación de medicamentos.

