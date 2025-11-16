Mundo
El oficialismo en Honduras tiene ante sí el reto de encarar la campaña en su contra de cara a las elecciones
El oficialismo en Honduras tiene ante sí el reto de encarar la campaña en su contra de cara a las elecciones
El gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) se enfrenta a un doble desafío: por un lado, la realización de comicios sin sobresaltos el 30 de noviembre
En días recientes, por ejemplo, el candidato del opositor Partido Liberal, Salvador Nasralla, advirtió que la Armada estadounidense, apostada en el Caribe frente a Venezuela, podría llegar a la nación centroamericana si el actual Gobierno "intenta robarse los votos" y, en un llamado a la ciudadanía, añadió: "Evitemos que Honduras se convierta prácticamente en un tiro al blanco".A juicio de Sergio Armando Rivera, delegado de Poder Popular —dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica de Honduras— en ese país, esto forma parte de una estrategia del bipartidismo que ha dominado la escena nacional (Liberal y Nacional) y "que representa a la oligarquía, los intereses del capital extranjero, transnacional y extractivista, y defiende desde aquí la hegemonía de Washington".De acuerdo con Rivera, esta campaña sistemática busca instalar ideas falsas sobre los procesos de autonomía como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, "países que los medios criminalizan como repúblicas y modelos de Gobierno, difundiendo que en esos países se vive en condiciones precarias, en un intento por amedrentar a la sociedad hondureña".¿Qué se difunde sobre Libre?Según el delegado, existen sectores en Honduras que "se han prestado para entregar el territorio nacional mediante la creación de zonas especiales para el desarrollo, una burguesía que ha instrumentalizado a sus dos partidos, Liberal y Nacional, para poner las leyes al servicio del modelo extractivista minero, favorecer a las transnacionales estadounidenses y regalar nuestra soberanía".Asimismo, en su opinión, esos sectores han intentado perpetuar las tropas militares de Washington y la instalación del Comando Sur con el propósito de "amenazar la independencia y el desarrollo de Repúblicas hermanas que luchan constantemente contra medidas coercitivas unilaterales y bloqueos".Mencionó como ejemplo uno de los principales relatos falsos que circulan para impedir un triunfo de Libre y su candidata, Rixi Moncada, en las urnas: "Que somos la representación del comunismo, de ganar los comicios solo se va a comer una pata de pollo por familia, vamos a vivir en la miseria y el atraso, y la ideología del socialismo democrático, impulsada por el actual Gobierno, pertenece a tendencias fracasadas".Sin embargo, pese a todas las campañas, el delegado consideró que esas mentiras no han logrado impactar o intimidar a los electores.Para Samantha Salgado, perteneciente a la juventud del oficialista Partido Libre, otra de las invenciones divulgadas por la oposición es que "por ser de izquierda, las personas se quedarán sin sus bienes". Aclaró, sin embargo, que "hay una parte significativa de la sociedad a la cual ese discurso ya no le llega, pues saben que es la misma estrategia empleada en los comicios de 2021", añadió a Sputnik.Por su parte, el analista hondureño René Hernández mencionó a Sputnik que esta semana un periódico nacional sacó como noticia la presunta gravedad del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. "Dijeron que padecía del corazón y se había ido para los Estados Unidos a operarse, algo totalmente falso", afirmó."Tuvo que salir el general de División Roosevelt Hernández, desde México, para asegurar que él estaba allí en un viaje oficial. Hasta ese nivel llegan las mentiras porque, a diferencia de otras veces, en este proceso electoral, las Fuerzas Armadas no tienen una postura apegada a la oligarquía. Los altos mandos han mostrado una posición soberana y eso no les ha gustado", expresó.El desgaste de la oposición Hernández recordó que los venideros comicios estarán marcados por la presencia militar estadounidense en el mar Caribe, sumado a las "pobres ofertas" del Partido Nacional. Un escenario análogo, ahonda, muestra el Partido Liberal. Por tanto, "existe mucho desgaste político". En contraste, enfatiza los logros de la actual gestión a cargo de Castro."Ese buen trabajo ha calado en la población, especialmente, en el área rural donde hay más pobreza. Los programas gubernamentales han estado destinados, sobre todo, a esos lugares, con caminos productivos, la reparación y construcción de escuelas y centros de salud, y la edificación de subestaciones eléctricas para mejorar la transmisión de energía", dijo.No obstante, "el meollo del asunto está en las grandes ciudades como Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula, la urbe industrial del país, donde es más fuerte la oposición al Gobierno; en esos escenarios tienen mayor influencia los grandes medios corporativos asociados a las élites económicas y es ahí donde transcurre la disputa política".Igualmente, organizaciones religiosas, especialmente del tipo evangélico, están abiertamente contra la Administración de Castro. De igual manera, ponían sobre la mesa la pertinencia de dar como ganador a Nasralla "a toda costa", como "una apuesta para unificar al bipartidismo histórico y hacerle frente a Rixi Moncada", sumado a "otra serie de delitos que constituyen una declaración de intenciones, con el objetivo de obtener el poder a partir de formas antidemocráticas".Asimismo, evocó, la movilización realizada el pasado 9 de noviembre por el Partido Libertad y Refundación, calificada por el entrevistado como "una demostración de fuerza y de la activación de la gente".
El oficialismo en Honduras tiene ante sí el reto de encarar la campaña en su contra de cara a las elecciones

04:24 GMT 16.11.2025 (actualizado: 06:01 GMT 16.11.2025)
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro - Sputnik Mundo, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Moises Castillo
Danay Galletti Hernández
Desde Cuba
Todos los artículos
El gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) se enfrenta a un doble desafío: por un lado, la realización de comicios sin sobresaltos el 30 de noviembre y, por otro, combatir las campañas en su contra que pretenden confundir a los votantes e, incluso, socavar el proceso de sufragio.
En días recientes, por ejemplo, el candidato del opositor Partido Liberal, Salvador Nasralla, advirtió que la Armada estadounidense, apostada en el Caribe frente a Venezuela, podría llegar a la nación centroamericana si el actual Gobierno "intenta robarse los votos" y, en un llamado a la ciudadanía, añadió: "Evitemos que Honduras se convierta prácticamente en un tiro al blanco".
A juicio de Sergio Armando Rivera, delegado de Poder Popular —dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica de Honduras— en ese país, esto forma parte de una estrategia del bipartidismo que ha dominado la escena nacional (Liberal y Nacional) y "que representa a la oligarquía, los intereses del capital extranjero, transnacional y extractivista, y defiende desde aquí la hegemonía de Washington".

"Esta advertencia de Nasralla coincide con sus viajes a Estados Unidos (...) Él tiene vínculos muy fuertes con la Casa Blanca, el Pentágono y, obviamente, la Agencia Central de Inteligencia", dijo a Sputnik.

De acuerdo con Rivera, esta campaña sistemática busca instalar ideas falsas sobre los procesos de autonomía como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, "países que los medios criminalizan como repúblicas y modelos de Gobierno, difundiendo que en esos países se vive en condiciones precarias, en un intento por amedrentar a la sociedad hondureña".

¿Qué se difunde sobre Libre?

Según el delegado, existen sectores en Honduras que "se han prestado para entregar el territorio nacional mediante la creación de zonas especiales para el desarrollo, una burguesía que ha instrumentalizado a sus dos partidos, Liberal y Nacional, para poner las leyes al servicio del modelo extractivista minero, favorecer a las transnacionales estadounidenses y regalar nuestra soberanía".
Asimismo, en su opinión, esos sectores han intentado perpetuar las tropas militares de Washington y la instalación del Comando Sur con el propósito de "amenazar la independencia y el desarrollo de Repúblicas hermanas que luchan constantemente contra medidas coercitivas unilaterales y bloqueos".
Mencionó como ejemplo uno de los principales relatos falsos que circulan para impedir un triunfo de Libre y su candidata, Rixi Moncada, en las urnas: "Que somos la representación del comunismo, de ganar los comicios solo se va a comer una pata de pollo por familia, vamos a vivir en la miseria y el atraso, y la ideología del socialismo democrático, impulsada por el actual Gobierno, pertenece a tendencias fracasadas".
Sin embargo, pese a todas las campañas, el delegado consideró que esas mentiras no han logrado impactar o intimidar a los electores.
Para Samantha Salgado, perteneciente a la juventud del oficialista Partido Libre, otra de las invenciones divulgadas por la oposición es que "por ser de izquierda, las personas se quedarán sin sus bienes". Aclaró, sin embargo, que "hay una parte significativa de la sociedad a la cual ese discurso ya no le llega, pues saben que es la misma estrategia empleada en los comicios de 2021", añadió a Sputnik.
Por su parte, el analista hondureño René Hernández mencionó a Sputnik que esta semana un periódico nacional sacó como noticia la presunta gravedad del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. "Dijeron que padecía del corazón y se había ido para los Estados Unidos a operarse, algo totalmente falso", afirmó.
"Tuvo que salir el general de División Roosevelt Hernández, desde México, para asegurar que él estaba allí en un viaje oficial. Hasta ese nivel llegan las mentiras porque, a diferencia de otras veces, en este proceso electoral, las Fuerzas Armadas no tienen una postura apegada a la oligarquía. Los altos mandos han mostrado una posición soberana y eso no les ha gustado", expresó.

El desgaste de la oposición

Hernández recordó que los venideros comicios estarán marcados por la presencia militar estadounidense en el mar Caribe, sumado a las "pobres ofertas" del Partido Nacional. Un escenario análogo, ahonda, muestra el Partido Liberal. Por tanto, "existe mucho desgaste político". En contraste, enfatiza los logros de la actual gestión a cargo de Castro.
"Ese buen trabajo ha calado en la población, especialmente, en el área rural donde hay más pobreza. Los programas gubernamentales han estado destinados, sobre todo, a esos lugares, con caminos productivos, la reparación y construcción de escuelas y centros de salud, y la edificación de subestaciones eléctricas para mejorar la transmisión de energía", dijo.
No obstante, "el meollo del asunto está en las grandes ciudades como Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula, la urbe industrial del país, donde es más fuerte la oposición al Gobierno; en esos escenarios tienen mayor influencia los grandes medios corporativos asociados a las élites económicas y es ahí donde transcurre la disputa política".
Igualmente, organizaciones religiosas, especialmente del tipo evangélico, están abiertamente contra la Administración de Castro.
De igual manera, ponían sobre la mesa la pertinencia de dar como ganador a Nasralla "a toda costa", como "una apuesta para unificar al bipartidismo histórico y hacerle frente a Rixi Moncada", sumado a "otra serie de delitos que constituyen una declaración de intenciones, con el objetivo de obtener el poder a partir de formas antidemocráticas".
Asimismo, evocó, la movilización realizada el pasado 9 de noviembre por el Partido Libertad y Refundación, calificada por el entrevistado como "una demostración de fuerza y de la activación de la gente".
