Venezuela despliega su defensa total ante la amenaza creciente de EEUU en el Caribe

En respuesta a la creciente presión militar estadounidense en el Caribe, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela activó una 'fase superior... 12.11.2025, Sputnik Mundo

El anuncio fue formulado por el ministro Vladimir Padrino López a través de un comunicado, donde detalló que la medida busca "la optimización del Comando, Control y Comunicaciones en el marco de las formas de lucha armada y no armada para la Defensa Integral de la Nación".La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ejecuta esta fase de "Completo Apresto Operacional" bajo órdenes directas del presidente Nicolás Maduro, movilizando "el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos; sistemas de armas; Unidades Militares; Milicia Bolivariana; Órganos de Seguridad Ciudadana y los Comandos para la Defensa Integral". El ministro Padrino López enfatizó que estas unidades actuarán "en perfecta fusión popular militar policial" para asegurar "la integración de los elementos del Poder Nacional en la misión de enfrentar las amenazas imperiales".La respuesta de Venezuela coincide con información de que Washington habría desplegado tropas en Panamá, un hecho que no ocurría desde hace más de 20 años. Según la prensa estadounidense, efectivos del Comando Sur estarían realizando ejercicios militares en condiciones de selva, un movimiento que se conecta con el traslado del portaviones USS Gerald Ford al teatro de operaciones del Caribe, un activo de la guerra moderna que acrecentaría de forma exponencial la capacidad ofensiva de Estados Unidos en la región. La amenaza de EEUU es grande, pero tendría una limitaciónEl Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU tiene desplegado en el Caribe a un grupo de los marines, encabezado por el buque de asalto anfibio de 40.000 toneladas Iwo Jima y 2 LPD de la clase San Antonio de aproximadamente 20.000 toneladas, explica en entrevista con Sputnik el experto en geopolítica internacional y analista de defensa, Oswaldo Espinoza. Esta fuerza anfibia, por sí sola, tiene la capacidad de proyectar una fuerza de desembarco de aproximadamente 6.500 marines, apoyados por una combinación letal de lanchas de desembarco, vehículos blindados anfibios, helicópteros, convertiplanos Osprey y cazas subsónicos AV-8 Harrier, añade el experto. Sin embargo, dice, la columna vertebral de este despliegue inicial es su poder de fuego naval. "Este grupo anfibio cuenta con el apoyo de tres destructores de unas 9.000 toneladas y un crucero de 10.000 toneladas. Cada uno cuenta con alrededor de 96 celdas de lanzamiento vertical, que pueden lanzar misiles de crucero Tomahawk de largo alcance y misiles SM-3 y SM-6 de defensa aérea. También está presente un submarino [de propulsión] nuclear de ataque armado con misiles de crucero", destaca Espinoza.No obstante, el experto aclara que esta fuerza, aunque abrumadora, tendría una limitación crucial para una operación de invasión a gran escala. Es aquí donde la eventual llegada del portaviones USS Gerald Ford cambiaría radicalmente el escenario, subraya el experto."La razón del cambio de escenario es fundamentalmente que este grupo no sólo aumenta el poder de fuego, sino que aporta la superioridad aérea de la que el grupo anfibio carecía", señala. El despliegue no se limita al mar. Espinoza apunta que "en Puerto Rico está desplegada la fuerza aérea con 10 cazas furtivos de 5ta generación F-35A, y se está acondicionando una base aérea que tenía 20 años fuera de servicio, con lo cual las líneas logísticas por vía aérea se acercan aún más posibilitando una campaña prolongada en caso de conflicto". Sumando estos activos a los desplegados en Panamá, el analista concluye: "Si se suman todos los activos podría decirse que se pudiera estar preparando una campaña aérea que combinaría ataques con misiles y bombarderos de saturación contando con tomar el control aéreo, aunque no excepto de pérdidas; aún así, la posibilidad de desembarco todavía se mantendría baja o limitaría a lugares específicos u operaciones comando para la extracción o eliminación de blancos de alto valor político y militar".¿Realmente hay consenso en la postura agresiva de EEUU hacia Venezuela?Frente a la narrativa de una Administración Trump decidida a la confrontación, Espinoza identifica fisuras significativas en el aparente monolito.Sin embargo, esta postura belicista no es absoluta. "En el Congreso existe resistencia bipartidista a esta campaña que se está haciendo, dejando de lado el poder legislativo", apunta Espinoza. "La resistencia interna entre los republicanos y MAGA también aumenta. Por un lado, por los negativos resultados electorales en las elecciones regiones y más concretamente en Nueva York, así como por la percepción de decepción entre muchos seguidores de MAGA, que esperaban que EEUU se alejara de las guerras sin fin y se conectara en los problemas nacionales", añade el especialista. El experto también apunta a los intereses económicos que podrían preferir una salida negociada: "Hay sectores, especialmente en la Texas petrolera que prefiere apostar por acuerdos y diplomacia en lugar del escenario bélico".¿Qué capacidades tiene Venezuela para defenderse?Según Espinoza, "Venezuela tiene posibilidades de resistir una embestida [de Washington] dependiendo de la cantidad de municiones que se lancen en su contra, del tipo de armas que se usen y de la supervivencia al ataque SEAD (supresión de defensa aérea) de la primera fase de los sistemas de defensa aérea del país".Sin embargo, agrega, existe una posibilidad más favorable, ya que "podría interceptarse un porcentaje importante de misiles y bombas, además de lograr la destrucción de algunos vectores de lanzamiento". La fortaleza de Venezuela explica, radica en una doctrina específica y bien asimilada: "La doctrina adoptada de negación de acceso de área A2AD, representada básicamente por un sistema de defensa antiaérea de múltiples capas, que va desde cañones móviles de 23 mm hasta misiles de largo alcance antiaéreos, con hasta 250 kilómetros de rango de ataque, pasando por sistemas de misiles de medio y corto alcance".El especialista destaca que estas defensas fueron recientemente reforzadas con la llegada de más sistemas Buk-M2 y Pansir-S1M, sin olvidar "la gran cantidad de MANPADS lanzados desde trípodes, vehículos y desde el hombro". Sin embargo, reconoce que "una carencia fundamental para la A2AD es su dimensión marítima, al no contar con sistemas de defensa costera de largo alcance y alta velocidad".

