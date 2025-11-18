https://noticiaslatam.lat/20251118/muchas-propuestas-poca-claridad-que-factores-ponen-en-riesgo-las-proximas-elecciones-en-peru-1168613668.html

Muchas propuestas, poca claridad: ¿Qué factores ponen en riesgo las próximas elecciones en Perú?

Según el Jurado Nacional de Elecciones peruano, se prevé que participen más de 30 precandidatos presidenciales, ello en representación de las 43 organizaciones políticas autorizadas para participar en los comicios.Asimismo, se estima que más de 9.500 postulantes disputarán los 190 escaños disponibles en el Poder Legislativo —60 senadores y 130 diputados—, esto tras la reinstauración del sistema bicameral, suspendido desde 1992.Esta situación refleja que el número de precandidaturas prácticamente se triplicó, y los partidos inscritos casi se duplicaron respecto a las elecciones de 2021, antes de la reforma electoral. Este incremento se presenta en una profunda crisis de representación enmarcada en un contexto de desconfianza institucional, con una ciudadanía atemorizada por el avance del crimen organizado y una marcada desaprobación, superior al 90%, hacia la gestión del Congreso de la República, según la encuestadora CPI (Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública).¿Elecciones en riesgo?El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, adelantó que las elecciones generales de 2026 podrían verse comprometidas debido a la deficiencia presupuestal. "Nos han aprobado 115.830.000 dólares, pero necesitamos más de 164 millones de dólares. Están en riesgo los procesos electorales si no tenemos los recursos", refirió Burneo Bermejo.En un escenario de saturación de candidaturas, no solo se complica la claridad para el electorado; también aumenta la carga operativa para los organismos electorales en cuestiones que van desde la impresión de cédulas y la capacitación de miembros de mesa, hasta el conteo de votos. ¿Qué motiva la creación de partidos?El vicepresidente en Centro Gobernanza, Andrés Mata Vara, señaló para Sputnik que, durante el mandato de Martín Vizcarra (2018-2020), se impulsaron leyes y reformas electorales donde, a través de la comisión presidida por Tuesta Soldevilla, se buscaba hacer el sistema político más participativo. El experto mencionó que lo principal era ponerse de acuerdo en cuanto a una afinidad ideológica, al margen de las diferentes tendencias políticas. Sin embargo, nunca existió una alianza que representara los intereses tanto del ala conservadora como de la izquierda local."No se pueden unir por ambiciones (...). Los partidos políticos se construyen para ser una institución, no para ser una combi electoral (...). La normativa se modificó: se exige más de medio millón de firmas de adherentes y 25.000 afiliados. Ahora sí lo complicaron, porque ya se inscribieron los que querían que se inscriban", indicó.Asimismo, Mata Vara consideró que una forma en la que las agrupaciones políticas se han forjado es por el financiamiento público, lo cual no debería ser la causa, ya que requieren apostar por la democracia.Para el vicepresidente en Centro Gobernanza, existe una sobreoferta electoral que inevitablemente conducirá a una gran confusión entre los ciudadanos. "Si el 12 de abril [de 2026] los partidos no pasan la valla electoral, en mayo podrían inscribirse como movimientos regionales. Y entonces tendríamos más [fuerzas políticas], porque pueden seguir inscribiéndose", aseveró."Los que no pasaron la valla tienen la posibilidad de candidatear, ya que la extinción del partido ocurre ocho meses después. Todas esas normas electorales y procedimientos están diseñados para que los congresistas permanezcan en el sistema", apuntó el especialista.Un sistema fragmentadoEl excanciller y sociólogo Héctor Béjar Rivera declaró para Sputnik que el proceso electoral del 2026 está siendo manejado por personajes que controlan el Gobierno actual, con el objetivo de prolongar las características de la Administración surgida tras el golpe de Estado perpetrado contra el exmandatario Pedro Castillo.El experto manifestó que Perú atraviesa una crisis de legitimidad política: la mayoría de los ciudadanos no confía en el sistema, ni en sus representantes. Esto hace que las próximas administraciones sean débiles, y que el país se encamine hacia dos escenarios extremos: autoritarismo o ruptura revolucionaria. "En las elecciones anteriores, apenas un tercio del electorado podía considerarse realmente informado. En las próximas votaciones, lo más probable es que tengamos una situación en la que el candidato que logre entre el 6% y el 10% del sufragio, pase a segunda vuelta. Alguien puede llegar a ser elegido sin respaldo popular, señaló.Según Béjar Rivera, la falta de información y la fragmentación política permiten que un pequeño grupo económico tenga gran peso en el país."Las elecciones de 2026 no representarán un cambio, sino la continuidad de un sistema controlado por élites económicas, con candidatos sin propuestas reales y un país atrapado en la prolongación de la crisis política", reflexionó.

