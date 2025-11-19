https://noticiaslatam.lat/20251119/de-jp-morgan-al-gabinete-de-milei-el-pasado-bancario-de-la-cupula-economica-del-gobierno-argentino-1168622835.html

De JP Morgan al Gabinete de Milei: el pasado bancario de la cúpula económica del Gobierno argentino



La ingeniería detrás del rescate previo a los comicios estuvo liderada por funcionarios argentinos con un extenso y reciente pasado compartido en JP Morgan, la principal entidad privada, cuyos actuales directivos se reunieron con Milei apenas se oficializó la rúbrica del apoyo de Donald Trump.Fran parte de la plana mayor del Gabinete argentino pasó por las oficinas del banco con sede en Nueva York. Entre ellos, destacan el propio ministro de Economía, Luis Caputo, su vice José Luis Daza, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y el canciller Pablo Quirno. Todos fueron actores centrales en las gestiones que permitieron asegurar el swap —intercambio de monedas— de 20.000 millones de dólares anunciado por el Tesoro estadounidense.En paralelo, JP Morgan adquirió una presencia creciente en Buenos Aires. Su CEO global, Jamie Dimon, llegó al país para un cóctel en el emblemático Teatro Colón y mantuvo reuniones privadas con Milei, Caputo y Quirno. El viaje coincidió con las negociaciones de bancos internacionales para estructurar un préstamo adicional por otros 20.000 millones destinado a la recompra de deuda argentina.Ese diálogo financiero se vio reforzado por la reciente designación de Quirno como canciller. Su nombramiento confirma la expansión del perfil tecnocrático del Gobierno y el peso del sector financiero en áreas que exceden lo económico. Quirno trabajó 17 años en JP Morgan y se convirtió en una pieza clave para la relación con Estados Unidos.La trascendencia del vínculo trasciende las fronteras. Un reciente artículo del Wall Street Journal destacó ese entramado al referirse al equipo económico como “los chicos de JP Morgan”. El diario estadounidense remarcó que Caputo y Bessent compartieron formación como operadores de mercado, y que esa afinidad facilitó un acuerdo que apuntó a evitar una crisis cambiaria en pleno clima electoral.La presencia simultánea del Tesoro, del banco y de funcionarios con pasado común alimenta el debate sobre el alcance de esta alianza. Voceros del Tesoro destacaron que la estrategia fiscal del Gobierno permite proyectar una mejora en generación de divisas, mientras que analistas advierten que la dependencia del financiamiento externo reabre interrogantes sobre la autonomía económica. El banco también participa de la operación de recompra de títulos que impulsa el Gobierno para reducir costos financieros y fortalecer su posición externa.En este contexto, los movimientos recientes consolidaron la percepción de un Gobierno fuertemente alineado con la mirada de Wall Street y del Ejecutivo estadounidense. La llegada de Dimon, la ampliación de los nexos financieros y la presencia de ex JP Morgan en puestos clave moldean un escenario donde la relación bilateral adquiere un peso decisivo en la orientación económica de la Argentina.¿Un juego "a dos puntas"?"La presencia de exdirectivos del JP Morgan en el Gobierno argentino es elocuente", dijo a Sputnik Ricardo Aronskind, economista y docente de la Universidad de Buenos Aires, al señalar que el volumen y jerarquía de estos funcionarios supera cualquier antecedente reciente. Para el experto, la concentración es inusual y "marca un perfil de Gobierno orientado al sector financiero".Aronskind advirtió que "hay una cooptación de parte del Gobierno por el JP Morgan", que opera como un aval ante los bancos internacionales. Según el académico, la configuración del gabinete funciona como "una señal directa hacia Estados Unidos y los operadores financieros globales".No todas las miradas son igual de tajantes. Consultado por Sputnik, el economista y consultor Guido Zack coincidió en que la presencia de exintegrantes de JP Morgan facilita vínculos con Washington y con los grandes fondos. Sin embargo, aclaró que no hay evidencia de un trato preferencial hacia el banco, más allá del peso político que adquieren esas trayectorias.Aronskind describió esta estructura como un fenómeno excepcional: "Es la primera vez que se da con esta magnitud", en un contexto donde el Gobierno argentino profundizó su alineamiento con EEUU. Ese desembarco, señaló, ordena prioridades y condiciona la agenda económica.Un jugador insustituibleMás allá del grado de penetración de los intereses del banco estadounidense en el Ejecutivo argentino, su rol luce indisimulable. Según Zack, el acuerdo con Estados Unidos permitió contener el dólar antes de las elecciones legislativas y evitar una crisis. El consultor destacó que la interlocución con Scott Bessent se vio favorecida por la trayectoria de funcionarios que pasaron por el JP Morgan, lo que facilitó la ingeniería del paquete financiero.Zack remarcó que la red de contactos con Wall Street fue clave para canalizar los dólares y reducir la volatilidad cambiaria. Según el economista, esa coordinación combinó técnica y confianza personal, un componente relevante en un mercado de alta fragilidad como el argentino.De acuerdo con el experto, si el Tesoro estadounidense "salió ganando" fue por el diferencial cambiario, aunque el respaldo también despejó temores de default. En ese sentido, el investigador indicó que, mientras Argentina no recupere acceso pleno al mercado, estas operaciones seguirán condicionando la política económica.Aronskind subrayó que el peso del JP Morgan no se limita a la biografía de los funcionarios: el banco participa en negociaciones por un préstamo de 20.000 millones de dólares adicionales. Para el docente, esta estructura refuerza su influencia, articulando decisiones que "impactan directamente en el financiamiento del país".

